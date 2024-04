Inversores de Meta están preocupados por los miles de millones que gasta en IA, pero su imperio publicitario lo convierte en algo positivo, dice Deutsche Bank.

Meta está apostando fuerte por la inteligencia artificial, y esto está alarmado a sus inversores. En su informe de ganancias del miércoles, el CEO Mark Zuckerberg anunció que el gigante tecnológico estaba aumentando sus estimaciones de gastos de capital, que incluye gastos en entrenamiento de IA y centros de datos, en miles de millones de dólares, y anticipa que aumentará aún más en el futuro.

Meta elevó sus estimaciones de gasto a $35-$40 mil millones, frente a los $30-$37 mil millones. “Esperamos que los gastos de capital sigan aumentando [en 2025] a medida que invertimos agresivamente para apoyar nuestros ambiciosos esfuerzos de investigación de IA y desarrollo de productos”, dijo la directora financiera Susan Li.

Estas enormes cifras de gasto asustaron a los inversores lo suficiente como para hacer que las acciones cayeran hasta un 16% inmediatamente después de la publicación. Pero el Deutsche Bank dice que los accionistas se equivocan al temer la gran apuesta de Meta por la IA: su posición ventajosa en el juego publicitario lo convierte en un candidato principal para beneficiarse a largo plazo.

“Como plataforma publicitaria de más rápido crecimiento a escala, argumentamos que Meta en realidad está apostando por Gen AI desde una posición de fuerza”, escribió el banco en una nota de investigación emitida después de la publicación de ganancias. “Meta está entrando en un ciclo de inversión. Hemos estado aquí un par de veces antes, y cada vez terminó de la misma manera…bueno para el valor patrimonial a largo plazo de Meta”.

Meta ya ha lanzado múltiples herramientas de IA orientadas al consumidor, incluidas gafas inteligentes habilitadas para IA construidas en colaboración con Ray-Ban y su modelo de IA Llama 3 de código abierto. Pero el Deutsche Bank dice que los algoritmos de recomendación son el lugar donde la IA marcará la mayor diferencia para Meta. Las aplicaciones más populares de Meta, incluidas Instagram, Facebook y Threads, ya están aprovechando la IA para promover contenido personalizado en las feeds de los usuarios, y todas han demostrado ser generadoras de beneficios.

El Deutsche Bank señaló que en Facebook, una aplicación generalmente asociada con ver contenido publicado por amigos de un usuario, el 30% de las publicaciones vistas son recomendadas por IA, y ese número sube al 50% en Instagram. Utilizar la IA en el algoritmo de Reels ha resultado en que los usuarios pasen entre un 8 y un 10% más de tiempo en la aplicación. Dado que Meta ya tiene el juego publicitario resuelto para estas aplicaciones, usar recomendaciones de IA para aumentar el tiempo que los usuarios pasan en ellas es un camino claro hacia más ingresos.

“Las mejoras impulsadas por IA en el ranking y la segmentación siguen impulsando la eficiencia publicitaria, mientras que la carga publicitaria de Reels continúa convergiendo hacia la de feed e historias”, escribió el Deutsche Bank. “Vemos a Gen AI impulsando la siguiente fase de crecimiento para Meta al: 1) aumentar la participación y los casos de uso de los usuarios con productos y servicios como Meta AI y Agents para creadores; 2) recomendaciones unificadas impulsadas por IA en todas las aplicaciones, que ahora representan más del 50% del contenido visto en IG; [y] 3) automatización para anunciantes”.

Sin embargo, es posible que los inversores no vean los resultados de inmediato. Zuckerberg dijo en la llamada de ganancias que “históricamente hemos visto mucha volatilidad en nuestras acciones durante esta fase de nuestro libro de jugadas de productos donde estamos invirtiendo y escalando un nuevo producto pero aún no lo estamos monetizando”. Meta ya ha invertido cerca de $50 mil millones en sus iniciativas de metaverso, que aún no han dado beneficios claros. Y Meta ha señalado que todavía está en las primeras etapas de invertir dinero en sus planes de IA, lo que significa que los inversores deben prepararse para más grandes cifras de gasto en el futuro.

“Meta está haciendo inversiones más grandes en IA de las que anticipábamos, lo que probablemente resultará en gastos de capital mucho más altos, durante mucho más tiempo”, escribió el Deutsche Bank.

A largo plazo, sin embargo, el Deutsche Bank argumenta que la utilidad de la IA para los anuncios, la columna vertebral del modelo de negocio de Facebook, posiciona la inversión para grandes ganancias a largo plazo.

“Dada la valoración razonable después de la caída de anoche, la historia de fuerte retorno para los accionistas y la plataforma de publicidad que fundamentalmente es mejor y que está ganando cuota, argumentamos que es prudente ver las ambiciones de IA en crecimiento de la empresa como algo positivo”, escribió el Deutsche Bank.

