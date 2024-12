Inversores de acciones de Nvidia acaban de recibir malas noticias de Broadcom, su rival en semiconductores de inteligencia artificial.

Las cargas de trabajo complejas en centros de datos como entrenar modelos de aprendizaje automático y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial (IA) tomarían mucho tiempo si se alimentaran solo con unidades de procesamiento central (CPU). Con ese fin, se utilizan semiconductores especializados para acelerar tareas computacionalmente intensivas de IA.

En ese segmento de semiconductores, las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia (NASDAQ: NVDA) han surgido como el estándar de la industria. De hecho, la compañía tiene entre el 80% y el 95% de participación de mercado en aceleradores de IA, según analistas. Sin embargo, recientemente los accionistas de Nvidia recibieron noticias preocupantes de su rival Broadcom (NASDAQ: AVGO).

Broadcom vende una variedad de productos semiconductores, incluidos chips combinados de Wi-Fi y Bluetooth en teléfonos inteligentes de Apple y Samsung, así como chips de red en switches de Arista. Pero Wall Street está particularmente fascinado por su liderazgo en circuitos integrados específicos de aplicaciones (ASIC). Los ASIC son chips diseñados específicamente para casos de uso como acelerar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA).

Los analistas estiman que Broadcom tiene aproximadamente el 60% de participación de mercado en chips de IA personalizados debido a sus relaciones con tres hiperscaladores, un término que se refiere a compañías con una gran presencia en centros de datos. Aunque Broadcom no ha identificado a sus clientes hiperscaladores, los analistas generalmente creen que son Alphabet, la empresa matriz de Google, Meta Platforms, y ByteDance, la empresa matriz de TikTok.

Broadcom estima que los ingresos de sus tres clientes hiperscaladores existentes oscilarán entre $60 mil millones y $90 mil millones en 2027, frente a los $12.2 mil millones en 2024. En otras palabras, la compañía anticipa que las ventas de chips de IA personalizados aumentarán al menos un 70% anual en los próximos tres años, pero quizás tan rápido como un 95% anual.

Esto es decepcionante para los accionistas de Nvidia porque significa que es probable que Broadcom gane participación de mercado en aceleradores de IA. De hecho, los analistas de Morgan Stanley estiman que los ASIC representarán el 13% de las ventas de aceleradores de IA en 2027, frente al 11% en 2024. También creen que esa cifra podría alcanzar el 15% en 2030. Pero hay más malas noticias para los accionistas de Nvidia.

El CEO de Broadcom, Hock Tan, dijo a analistas en la llamada de ganancias del cuarto trimestre que Broadcom ha seleccionado dos nuevos hiperscaladores que probablemente serán clientes generadores de ingresos para 2027. Eso significa que los ingresos de chips de IA personalizados podrían crecer incluso más rápido que un 95% anual en los próximos años. Es importante destacar que, aunque Broadcom no identificó a los clientes, los analistas creen que son Apple y OpenAI, creador de ChatGPT.

Mencioné que Broadcom seleccionó a dos hiperscaladores adicionales como clientes potenciales. El CEO Hock Tan mismo utilizó esa palabra porque Broadcom no desarrollará ASIC para empresas pequeñas, ni las empresas pequeñas tendrían interés en usar chips de IA personalizados.

Hay dos razones para eso. En primer lugar, el diseño de ASIC es costoso, por lo que el cliente debe tener un tamaño de centro de datos lo suficientemente grande como para justificar el gasto. El analista de Piper Sandler, Harsh Kumar, dijo recientemente a CNBC que cada chip cuesta alrededor de $500 millones en diseño, por lo que no sería financieramente sensato trabajar con clientes que solo pueden pedir unos pocos miles. En cambio, los pedidos deben estar en el rango de 250,000 a 500,000 unidades.

En segundo lugar, los chips personalizados son menos flexibles porque están diseñados para cargas de trabajo específicas y carecen de herramientas de desarrollo de software de apoyo. Nvidia ofrece un sólido ecosistema de bibliotecas de código y modelos preentrenados que agilizan el desarrollo de aplicaciones GPU. No existen herramientas similares para los ASIC. Eso significa que implementar chips personalizados requiere un alto grado de experiencia técnica, lo que significa que la base de clientes de Broadcom es limitada.

Además, las empresas que experimentan con ASIC pueden llegar a la conclusión de que los costos superan a los beneficios. Antoine Chkaiban de New Street Research dice que solo dos compañías han implementado silicio de IA personalizado a gran escala: Google y Amazon. Por lo tanto, Nvidia está bien posicionada para mantener su liderazgo en aceleradores de IA. Los analistas de Bank of America estiman que capturará el 75% de participación de mercado en 2030, solo ligeramente por debajo del 80% en 2024.

Mirando hacia el futuro, Wall Street piensa que las ganancias ajustadas de Nvidia aumentarán un 34% anualmente hasta el año fiscal 2027, que finaliza en enero de 2027. Esa opinión hace que la valoración actual de 53 veces las ganancias ajustadas parezca muy razonable. Los inversores potenciales pueden comprar algunas acciones con confianza, y los accionistas actuales tienen buenas razones para ser optimistas en el futuro.

