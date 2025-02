Inversores de acciones de Nvidia acaban de recibir buenas noticias de TSMC.

No es fácil encontrar buenas noticias para los inversores de Nvidia (NASDAQ: NVDA) últimamente, lo que se refleja en la caída de aproximadamente el 10% en el precio de las acciones de la empresa en los últimos tres meses.

La acción de chip de inteligencia artificial (IA) que alguna vez fue muy popular se ha visto lastrada por múltiples vientos en contra a pesar de lograr un crecimiento sobresaliente y guiar por encima de las expectativas cuando publicó sus últimos resultados trimestrales en noviembre del año pasado. Desde las preocupaciones sobre una desaceleración en su crecimiento debido a una disminución en la demanda de chips de IA hasta la intensificación de la competencia, las restricciones relacionadas con la exportación y el reciente avance anunciado por la startup china DeepSeek, diversos factores fuera del control de Nvidia han lastrado la acción.

Sin embargo, los datos de ventas de Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) para enero de 2025 sugieren que las preocupaciones de los inversores sobre la salud de la demanda de chips de IA y el desempeño de Nvidia pueden estar exageradas. Veamos por qué podría ser el caso.

Nvidia es un fabricante de chips sin fábricas propias, lo que significa que simplemente diseña chips. La fabricación la lleva a cabo TSMC, la principal fundición de semiconductores del mundo que fabrica chips para fabricantes de chips sin fábricas y empresas de electrónica de consumo. Es por eso que el aumento del 36% interanual en los ingresos de TSMC el mes pasado es un indicador de que la demanda de chips de IA de Nvidia no ha disminuido.

Más importante aún, TSMC reportó un crecimiento de ingresos del 58% y 34% en los dos últimos meses de 2024. Dado que el cuarto trimestre fiscal de 2025 de Nvidia coincide con estos tres meses, hay una sólida posibilidad de que el fabricante de chips supere las expectativas de Wall Street cuando publique sus resultados más adelante este mes.

Por supuesto, Nvidia no es el único cliente que tiene TSMC. Sin embargo, vale la pena señalar que se informó que Nvidia fue el segundo cliente más grande de TSMC en 2023, representando el 11% de los ingresos de este último. Además, los desarrollos recientes indican que la participación de Nvidia en los ingresos de TSMC puede haber aumentado. Por ejemplo, Apple, que fue el mayor cliente de TSMC en 2023, notó una disminución interanual del 4% en los envíos de iPhone en el cuarto trimestre de 2024.

Por lo tanto, es probable que TSMC haya producido más chips para Nvidia en los últimos tres meses, y eso podría traducirse en un crecimiento más sólido de las ventas para este último. Otro aspecto a tener en cuenta es que se espera que TSMC aumente su capacidad de empaquetado avanzado este año en alrededor del 85% a un rango de 65,000 a 75,000 obleas por mes para satisfacer la robusta demanda de chips de IA.

Se espera que Nvidia obtenga el 63% de esta capacidad adicional. Se proyecta que competidores como Broadcom y Advanced Micro Devices estén distanciados en segundo y tercer lugar, respectivamente, con una participación del 13% y 8%. Todo esto indica que la cadena de suministro de chips de IA de Nvidia probablemente se fortalezca en 2025.

Añadiendo el hecho de que los principales proveedores de computación en la nube como Meta Platforms, Microsoft, Alphabet y Amazon tienen previsto aumentar sustancialmente su inversión de capital este año, la cadena de suministro mejorada de Nvidia podría ayudarla a cumplir con más pedidos y mantener su impresionante crecimiento. Estos cuatro gigantes tecnológicos tienen previsto aumentar en un 46% sus gastos de capital combinados en 2025 a asombrosos $325 mil millones, ya que seguirán gastando más dinero en la construcción de infraestructura de IA.

La discusión anterior deja claro que Nvidia está en camino de beneficiarse de un entorno favorable de demanda de chips de IA. Al mismo tiempo, el enfoque de la compañía en fortalecer su cadena de suministro para satisfacer más demanda y el aumento tremendo en los ingresos de TSMC recientemente proporcionan otra indicación de que Nvidia debería ser capaz de sostener su saludable tasa de crecimiento este año.

Los analistas esperan un aumento del 52% en los ingresos de Nvidia a casi $196 mil millones en el nuevo año fiscal (que acaba de comenzar). Sin embargo, no sería sorprendente ver a Nvidia superar esa marca, ya que el gasto de capital incremental de $102 mil millones por parte de grandes jugadores tecnológicos en 2025 va a ser mayor que los aproximadamente $83 mil millones de gasto incremental del año pasado.

Nvidia está en una posición fantástica para acaparar la mayor parte de este gasto de capital adicional, ya que se espera que controle el 85% del mercado de chips de IA este año. Como tal, parece que un desempeño mejor de lo esperado por parte de Nvidia está en camino cuando publique sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2025 el 26 de febrero, y eso podría ser justo el catalizador que esta acción de IA necesita para recuperar su impulso.

