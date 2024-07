Inversor temprano de Tesla y Amazon dice que Nvidia alcanzará una capitalización de mercado de $50 billones.

“

El ascenso de Nvidia ha sido astronómico: ha aumentado su capitalización de mercado de $1.1 trillones a $3.1 trillones en los últimos 12 meses, y un inversor tecnológico que predijo el éxito temprano de Amazon y Tesla dijo que esto es solo el principio.

“El potencial de escala de Nvidia en el escenario más optimista es mucho más alto de lo que he visto antes y podría llevar a una capitalización de mercado de dígitos dobles,” dijo James Anderson, ex socio de la gigante de inversiones Baillie Gifford, al Financial Times. “Esto no es una predicción, pero es una posibilidad si la inteligencia artificial funciona para los clientes y la ventaja de Nvidia se mantiene.”

El fabricante de chips detrás de ChatGPT de OpenAI ha crecido gracias al auge de la inteligencia artificial, que ha creado medio millón de nuevos millonarios que invirtieron en la tecnología que ha comenzado a revolucionar el lugar de trabajo y el consumo de medios. Nvidia, junto con los gigantes tecnológicos Amazon, Google, Microsoft y Apple, tiene un valor de $14.5 trillones y representa aproximadamente el 32% del S&P 500. Con los ingresos de los centros de datos de la empresa creciendo aproximadamente un 60%, calculó Anderson, si el patrón continúa durante la próxima década, la empresa tendría una capitalización de mercado de alrededor de $49 trillones. Eso es más que el valor total de todas las empresas en el S&P 500, que es aproximadamente $45.84 trillones. Anderson estimó una probabilidad del 10%-15% de este resultado.

La proyección de Anderson es ambiciosa, pero sus corazonadas han resultado correctas antes. Con una mentalidad de ir a lo grande o regresar a casa, fue uno de los mayores defensores de Amazon y Tesla (para el gigante de los vehículos eléctricos, las inversiones de Anderson fueron solo superadas por el CEO Elon Musk). Desde 2005 hasta 2021, Scottish Mortgage Investment Trust, gestionado por Baillie Gifford, tuvo rendimientos del 2,240%. Invertieron en Nvidia en 2016. Lingotto Investment Management, donde Anderson ahora es inversor, tiene un fondo de $650 millones con Nvidia como su mayor posición.

Nvidia no tenía un camino claro hacia el éxito cuando Anderson comenzó a invertir en la empresa, dijo. Quedaba por ver si sería una empresa de juegos, criptomonedas o inteligencia artificial. Pero sí tenía la ventaja de un éxito temprano, a diferencia de Amazon y Tesla, que “no partieron de posiciones altamente rentables y dominantes, pero tuvieron que llegar allí”. En cierto modo, Anderson todavía ve a Nvidia como una empresa ágil.

“Es la duración prolongada del desarrollo del uso de las unidades de procesamiento gráfico en la inteligencia artificial—y no solo en la inteligencia artificial—desde la emoción, pasando por potenciales pausas, hasta la transformación de las industrias lo que nos resulta más importante,” dijo Anderson.

No tan rápido

Otros expertos financieros no comparten la perspectiva optimista de Anderson sobre Nvidia. Aswath Damodaran, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, argumenta que Nvidia está aprovechando una ola de optimismo inicial sobre la inteligencia artificial.

“El impulso claramente está con Nvidia,” le dijo Damodaran a CNBC en mayo. “No pueden hacer nada mal. Todo lo que tocan se convierte en oro.”

Damodaran dijo que Tesla experimentó un rally similar en 2020, cuando su capitalización de mercado se disparó, alcanzando su punto máximo en 2021 en 1.2 trillones, solo para que las acciones cayeran aproximadamente un 30% solo este año. Meta y Google también lidiaron con una mayor competencia que ha aflojado su control en el mundo tecnológico. Si bien Nvidia tiene las ganancias para respaldar su valor extraordinariamente alto, las expectativas sobre el futuro de la empresa pueden ser demasiado altas, argumentó. Damodaran dijo que el mercado de chips de inteligencia artificial no vale 1 trillón de dólares solo y que el mercado de inteligencia artificial en general vale alrededor de 2 o 3 trillones de dólares, lo que significa que Nvidia tendría que incursionar en varios mercados de inteligencia artificial importantes para mantener y hacer crecer su valor.

“Claramente es una posibilidad,” dijo Damodaran. “¿Pero es plausible? No lo creo.”

Todavía es demasiado pronto para decir si Nvidia tiene la capacidad de liderar a las grandes tecnológicas en la frontera de la inteligencia artificial a largo plazo, dijo el socio gerente de Deepwater Asset Management, Doug Clinton. El crecimiento colosal de Nvidia puede parecer aterrador, pero es sostenible, especialmente dado que se espera un aumento en la demanda de inteligencia artificial.

“A pesar de que todos nosotros nos preocupamos de que eventualmente esta demanda de chips se desacelere, realmente no hemos visto que esa desaceleración ocurra aún,” le dijo Clinton a Yahoo Finance el mes pasado. “Y puede que tarde más en reducirse de lo que pensamos.”

Con Nvidia ocupando más del 80% del mercado mundial de semiconductores de GPU, es probable que la empresa siga en alza en el futuro previsible, dijo Clinton.

“¿Puede Nvidia mantener su posición dominante proporcionando el cerebro a estos modelos de inteligencia artificial?” dijo. “Creo que pueden durante los próximos tres a cinco años.”

