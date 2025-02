Inversor Revela 5 Acciones Que le Ayudaron a Retirarse a los 55 años – ‘Ahora Vivo la Buena Vida’

Benzinga y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos en algunos artículos a través de los enlaces a continuación.

Invertir en el mercado de valores desde temprano y permanecer firme a pesar de los días malos es una de las maneras comprobadas de crear riqueza. Las acciones de EE. UU. han mostrado rendimientos anualizados del 10.3% desde 1994 hasta finales de 2023. Una inversión de $10,000 en el mercado hace 30 años habría crecido a $200,000 para 2023. Sin embargo, perder solo los 10 mejores días del mercado durante este período significaría una pérdida de rendimientos de $108,000.

Por eso, permanecer invertido en el mercado a pesar de su volatilidad es clave. Echemos un vistazo a una historia de éxito que ayudó a un inversor a jubilarse temprano y volverse rico invirtiendo temprano.

Hace unos seis meses, alguien preguntó en r/stocks – una comunidad de Reddit con más de 8.4 millones de miembros – si alguien en el foro había logrado enriquecerse invirtiendo en el mercado de valores. La pregunta recibió más de 800 comentarios, con varias historias de éxito interesantes.

Un inversor dijo que pudo jubilarse temprano hace unos 10 años, gracias a invertir temprano en el mercado de valores.

“El éxito es lento y constante, me permitió jubilarme temprano hace 10 años y ahora vivo la buena vida. Me involucré por primera vez en invertir a finales de la década de 1990”, dijo.

El inversor también aconsejó siempre tener un plan para la protección en caso de caídas.

“Una de las cosas más importantes en la inversión (no el juego) es tener tanto una estrategia a la baja como al alza. Para mi estrategia a la baja, es simple: si pierdo ~15-20% de mis dólares de inversión originales, salgo y me pregunto qué me perdí o si hubo eventos importantes (guerra, terrorismo, …). Seguiré observando pero rara vez promedio a la baja, ya que veo esto como tirar dinero bueno tras malo. Tienes que recordar que si pierdes un 50%, la acción necesita duplicarse solo para alcanzar el punto de equilibrio.”

Echemos un vistazo a algunas de las acciones que ayudaron al inversor a volverse rico y jubilarse temprano.

Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) jugó un papel clave en el camino hacia el éxito del inversor, ya que se inscribió en el plan de reinversión de dividendos de la compañía y comenzó a contribuir regularmente a él.

“Decidí unirme al programa DRIP contribuyendo inicialmente $100 al mes y cambié a $500/trimestre y ocasionalmente agregaba dinero extra. Solo vendí una vez durante Covid para renovar la cocina. Hoy vale una cifra alta de seis dígitos”, dijo el inversor.

La historia continúa

Meta Platforms (NASDAQ: META) también ayudó al inversor a alcanzar la riqueza y la jubilación temprana. Compró acciones de la plataforma de redes sociales cuando cotizaba a $19. Hoy, las acciones de la plataforma de redes sociales cotizan alrededor de $714, habiendo aumentado más del 1700% desde su salida a bolsa. El inversor explicó por qué era optimista sobre META:

“En el caso de FB/META, pensé que tenían demasiados ojos para fallar.”

Tras los últimos resultados trimestrales de Meta, Morgan Stanley dijo que los fundamentos de la empresa siguen siendo “notablemente sólidos”. La firma mantuvo su calificación de Sobrepeso en la acción y fijó un precio objetivo de $900.

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) también ayudó al inversor a alcanzar la riqueza y la jubilación temprana. Compró acciones del fabricante de chips cuando cotizaba alrededor de $2.5. Hoy, la acción cotiza alrededor de $107.

“En AMD, la única competencia para [Intel (NASDAQ: INTC)] en ese momento y sabía que los clientes no permitirían que AMD fallara, ya que necesitan competencia como palanca contra los precios de INTC. Cuando contrataron a la Dra. [Lisa] Su, comenzaron a ejecutar. También pensé que la estrategia de marca de dispositivos de INTC era genial, pero les alcanzaría ya que otros entrarían en el mercado. Lo mismo sucederá con NVDA, no puedes nombrar dispositivos con una marca”, dijo el inversor.

AMD está luchando por mantenerse al día con competidores como Nvidia (NASDAQ: NVDA) en la carrera cada vez mayor de la IA. Sus últimos resultados trimestrales mostraron un crecimiento poco entusiasta en el segmento clave de centros de datos. Citi rebajó a AMD a Neutral desde Comprar después del informe y redujo su precio objetivo a $110 desde $170.

El inversor que pudo jubilarse temprano gracias a la inversión en acciones dijo que Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) también formaba parte de su cartera, ya que se lanzó a la compañía de atención médica cuando sus acciones cotizaban a $60. Hasta el 8 de febrero, el precio de la acción era de $878, habiendo ganado un impresionante 19,000% desde la IPO de la empresa. Eli Lilly recientemente publicó resultados sólidos del cuarto trimestre debido a la demanda de sus medicamentos para la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso. Para 2025, espera que los ingresos crezcan un 32%.

El inversor compró acciones de General Electric cuando rondaban los $6. La compañía el año pasado se dividió en tres negocios separados: aviación, salud y energía.

“Estuve en GE desde el principio, cuando [Jeff] Immelt se convirtió en CEO [en 2001], lo vi dar un discurso principal en una reunión y pensé que parecía escurridizo. Vendí todo y volví a comprar a $6 porque pensaba que la compañía valía más separada que junta. Un período largo de dinero muerto pero ahora está demostrando ser correcto”, escribió el inversor sobre la compañía.

¿Te preguntas si tus inversiones pueden llevarte a un nido de $5,000,000? Habla con un asesor financiero hoy. La herramienta gratuita de SmartAsset te conecta con hasta tres asesores financieros verificados que sirven en tu área, y puedes entrevistar a tus coincidencias de asesor sin costo alguno para decidir cuál es el adecuado para ti.

Arrived permite a las personas invertir en acciones de propiedades en alquiler por tan solo $100, brindando el potencial de ingresos mensuales por alquiler y apreciación a largo plazo sin las molestias de ser propietario. Con más de $1 millón en dividendos pagados el último trimestre y una creciente selección de propiedades en diversos mercados, Arrived ofrece una alternativa atractiva para los inversores que buscan construir un portafolio inmobiliario diversificado.

En octubre de 2024, Arrived vendió The Centennial, logrando un rendimiento total del 34.7% (rendimientos promedio anuales del 11.2%) para los inversores. Arrived tiene como objetivo seguir entregando un valor similar en toda nuestra cartera a través de una cuidadosa selección de mercado, una gestión de propiedad atenta y un momento reflexivo en las ventas.

¿Buscas oportunidades de inversión inmobiliaria fraccionada? El Real Estate Screener de Benzinga presenta las últimas ofertas.

Este artículo Investor Reveals 5 Stocks That Helped Him Retire at 55–’Now I Live The Good Life’ se publicó originalmente en Benzinga.com