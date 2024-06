Inversor que comenzó una firma con solo $250 para enriquecerse en $7 mil millones después de vender una participación a capital privado.

La fortuna del multimillonario de las finanzas Ken Fisher está en camino de aumentar en $7 mil millones tras la venta de una participación minoritaria en su asesor de inversiones, Fisher Investments.

La firma de capital privado Advent International y una unidad de Abu Dhabi Investment Authority están pagando al menos $2.5 mil millones y potencialmente hasta $3 mil millones por una participación que valora todo el negocio en $12.75 mil millones, según un comunicado publicado el lunes.

Fisher, de 73 años, es el fundador y propietario de Fisher Investments, que administra $275 mil millones para más de 150,000 clientes, principalmente inversores privados en los Estados Unidos. La venta catapultará a Fisher de nuevo a la lista de multimillonarios de Bloomberg, un ranking de las 500 personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de aproximadamente $12.2 mil millones una vez que se cierre la operación. Fisher estuvo por última vez en la lista en 2022 cuando el umbral para entrar en el ranking era más bajo.

“Esta transacción tiene como objetivo tanto motivos de impuestos sucesorios y planificación como garantizar que FI mantendrá su cultura tradicional, evolución de crecimiento y devoción al servicio excepcional al cliente”, dijo Fisher en el comunicado. “FI ha sido mi vida.”

Fisher retendrá la mayoría de la propiedad beneficiosa y más del 70% de las acciones con derecho a voto después de la venta, que se espera que se complete este año.

Su patrimonio neto actual de $5.2 mil millones está vinculado a una valoración de Fisher Investments que se basa en la relación promedio precio-activos bajo gestión de tres pares que cotizan en bolsa.

Entre los inversores en vehículos de Advent se encuentran Mousse Partners, la oficina familiar de los hermanos Alain y Gerard Wertheimer, que son propietarios de la marca de lujo Chanel.

Nacido en San Francisco, Fisher fue entrenado en los mercados e inversiones por su padre, Philip, un conocido gestor de fondos y autor y defensor de la inversión en crecimiento. Ken fundó su asesoría homónima en 1979. Publicó su primer libro, Super Stocks, y comenzó a escribir una columna para Forbes cinco años después.

Fisher, que trasladó su empresa de California al estado de Washington a mediados de la década de 2010 en busca de un clima empresarial más favorable, trasladó la sede nuevamente el año pasado, esta vez a un suburbio de Dallas. El traslado fue motivado por un fallo de la Corte Suprema de Washington que consideró constitucional el plan del estado de implementar un impuesto de ganancias de capital del 7% a sus ciudadanos más ricos.

Fisher anunció el cambio con un comunicado sarcástico culpando a la “sabiduría y conocimiento de la ley” de la corte por la decisión de la empresa.

