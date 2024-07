Inversor de GameStop retira demanda contra Keith Gill 3 días después de presentarla.

Una demanda acusando al influyente de acciones popular Keith Gill, mejor conocido como "Roaring Kitty", de participar en un esquema de "pump and dump" involucrando acciones de GameStop Corp. fue retirada en cuestión de días después de presentarse.

En una demanda colectiva propuesta presentada el viernes en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, el accionista de GameStop, Martin Radev, demandó a Gill por fraude de valores, alegando que estaba buscando manipular las acciones para su propio beneficio. En un documento presentado el lunes por la tarde, Radev dijo que retiraba voluntariamente la demanda.

No está claro por qué Radev retiró la demanda, y sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El retiro fue sin perjuicio, lo que significa que tiene la libertad de presentar la demanda nuevamente.

Gill tampoco respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Una de las caras públicas de la locura de las acciones de memes de 2021, Gill acumuló más de un millón de seguidores en su canal de YouTube “Roaring Kitty” y en su página de Reddit “DeepF***ingValue”. Volvió a aparecer en mayo y volvió a publicar sobre Gamestop en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter.

La demanda alegaba que Gill adquirió 120,000 opciones de compra en GameStop antes de comenzar a publicar sobre la empresa en mayo. La acción, que estaba cotizando alrededor de $17 justo antes de que Gill comenzara a publicar, se disparó a $48.75 el 14 de mayo.

El 2 de junio, reveló que poseía 5 millones de acciones de GameStop y 120,000 opciones de compra que vencían el 21 de junio. Para el 13 de junio, las tenencias de Gill habían aumentado a más de 9 millones de acciones de GameStop sin opciones de compra pendientes.

Gill “vendió y/o ejerció (es decir, deshizo) silenciosamente las 120,000 opciones de compra de GameStop para obtener una gran ganancia, aparentemente para aumentar su participación en las acciones de GameStop en más de 4 millones de acciones”, dijo Radev en la demanda.

Las acciones de GameStop han caído desde entonces, aunque siguen siendo más altas de lo que estaban antes de las publicaciones de Gill. Cerraron alrededor de $23 el lunes por la tarde.

El reciente aumento de GameStop fue menos pronunciado que durante la locura de las acciones de memes. La compañía se disparó más de un 1,700% durante un tramo en enero de 2021, y el aumento estratosférico de las acciones parecía enfrentar a inversores individuales luchadores contra fondos de cobertura sofisticados que estaban apostando en corto por el problemático minorista de centros comerciales.

El lunes, las acciones de Chewy Inc. se dispararon hasta un 10% después de que Gill revelara una participación pasiva del 6.6% en el minorista en línea de alimentos y productos para mascotas.

La presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. se produjo días después de que el inversor publicara una foto con un cachorro sin ningún comentario en X. La publicación envió brevemente al minorista de alimentos para mascotas a su punto más alto en un año el jueves.

El caso es Radev v. Gill, 24-cv-04608, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Nueva York.

