Inversor de desplazamiento para macOS

Descargar Scroll Reverser 1.9 (21 de junio de 2024; notas de la versión)

Requiere macOS 13.5 o superior. Procesadores: Intel, Apple Silicon.

Para instalar, descomprime y mueve la aplicación Scroll Reverser a tu carpeta de Aplicaciones.

Homebrew: brew install scroll-reverser

Scroll Reverser es una aplicación para Mac que invierte la dirección del desplazamiento, con ajustes independientes para trackpads y ratones (incluyendo Magic Mouse).

Para los usuarios de ratones con rueda, Scroll Reverser también incorpora un control de tamaño de paso, que deshabilita la aceleración del desplazamiento y en su lugar desplaza un número fijo de líneas con cada paso de la rueda.

Scroll Reverser es gratuito y está disponible bajo la Licencia Apache 2.0, con el código fuente en GitHub.

Es mantenido por Nick Moore. Para ponerte en contacto, contacta a [email protected],

o dirígete a Scroll Reverser Discussions en GitHub.

Uso, Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

Desinstalación. Scroll Reverser es una aplicación independiente y no se instala profundamente en tu sistema.

Para desinstalar por completo, simplemente cierra la aplicación y muévela a la Papelera.

También es posible que desees borrar lo siguiente:

~/Library/Preferences/com.pilotmoon.scroll-reverser.plist

~/Library/Caches/com.pilotmoon.scroll-reverser/

Configuración recomendada. Un caso de uso común es tener desplazamiento natural para tu trackpad y

desplazamiento “clásico” para tu ratón. Para esto, activa el desplazamiento natural en Configuración del Sistema y configura Scroll Reverser con “Reverse trackpad” apagado

y “Reverse mouse” encendido. Hacerlo al revés te dará el desplazamiento que deseas, pero los gestos pueden sentirse incorrectos.

Control de tamaño de paso. Si Scroll Reverser detecta un desplazamiento no continuo (típicamente de un ratón con rueda), mostrará un control deslizante de tamaño de paso.

El control deslizante controla el número de líneas desplazadas con cada paso de la rueda. Ajusta el control deslizante completamente a la izquierda para deshabilitar esta característica y usar el comportamiento predeterminado del sistema.

No se puede habilitar Scroll Reverser. Si Scroll Reverser no responde cuando intentas marcar “Enable Scroll Reverser”, por favor intenta lo siguiente:

1. Cierra Scroll Reverser.



2. Asegúrate de que Scroll Reverser se encuentre en tu carpeta de Aplicaciones.



3. Ve a Preferencias del Sistema → Seguridad y Privacidad → Privacidad → Accesibilidad.



4. Usa el botón “-” para remover Scroll Reverser de la lista; luego agrégalo de nuevo con “+”.



5. Ahora inicia Scroll Reverser. Debería funcionar esta vez.

Scroll Reverser detecta mi trackpad como un ratón.

Existe una configuración del sistema en Accesibilidad que permite que hagas doble tap con tres dedos para hacer zoom. Desafortunadamente, cuando está activado, impide que Scroll Reverser funcione correctamente.

Busca la casilla de verificación: Accesibilidad → Zoom → Avanzado → Controles → Usar gesto del trackpad para hacer zoom, y asegúrate de que no esté marcada

(más información aquí).

Además, si tienes una Mac más antigua sin un trackpad multitáctil (fines de 2007 y anteriores) entonces Scroll Reverser verá tu trackpad como un ratón. Esto también afecta a algunos trackpads externos de terceros.

¿Puedes hacer que invierta también los gestos de deslizamiento? No, esto no es posible. Sin embargo, la dirección del deslizamiento respeta la configuración “Dirección de desplazamiento: Natural” en Preferencias del Sistema. Ajusta eso según tu gusto, y luego utiliza Scroll Reverser para ajustar el desplazamiento con respecto a esa configuración base.

Scroll Reverser no funciona en la aplicación de Calendario de Apple. Calendario tiene una interfaz de desplazamiento personalizada basada en gestos, no en eventos de desplazamiento. El desplazamiento con Magic Trackpad y Magic Mouse no puede invertirse en Calendario.

Estoy controlando una máquina a través de escritorio remoto, y Scroll Reverser se está ejecutando tanto en la máquina local como en la remota. ¿Hay algo que pueda hacer para que funcione bien? Ejecuta este comando en la terminal de la máquina remota: defaults write com.pilotmoon.scroll-reverser ReverseOnlyRawInput -bool YES luego cierra y reinicia Scroll Reverser.

Traducciones

Gracias a traductores voluntarios, la interfaz de usuario de Scroll Reverser está disponible en los siguientes idiomas:

Chino Simplificado, Chino Tradicional, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Hebreo, Húngaro,

Italiano, Japonés, Coreano, Nepalí, Noruego Bokmål, Polaco,

Portugués Brasileño, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Ucraniano, Vietnamita.

Estás invitado a contribuir con traducciones en tu propio idioma a través del proyecto de Pilotmoon Apps en CrowdIn.

Si tu idioma no existe en el proyecto, envíame un correo electrónico para que pueda agregarlo.

Descargas de Versiones Antiguas

Para macOS 10.12—12 (Intel y Apple Silicon):

Descargar Scroll Reverser 1.8.2 (9 de marzo de 2022)

Para OS X 10.7—10.11 (Intel):

Descargar Scroll Reverser 1.7.6 (11 de mayo de 2017)

Para OS X 10.4 (PowerPC) y 10.5—10.6 (Intel 32 y 64 bits):

Descargar Scroll Reverser 1.5.1 (12 de marzo de 2012)

Historial de Versiones

1.9 (21 de junio de 2024)

Se corrigieron problemas con la configuración Iniciar al inicio que no funcionaba correctamente en versiones recientes de macOS.

Nuevo icono de la aplicación en estilo “Big Sur”.

Volver a lanzar la aplicación mientras se está ejecutando ahora muestra la ventana de preferencias en lugar de mostrar el icono de la barra de estado.

Mostrar la configuración de tamaño de paso solo si realmente se usa una rueda de desplazamiento.

Actualizaciones y correcciones a las traducciones en checo, eslovaco, español y turco. Gracias a los colaboradores de la comunidad.

Actualizado Sparkle (framework de actualización automática) a la última versión.

El requisito mínimo del sistema ahora es macOS 13.5 (Ventura).

1.8.2 (9 de marzo de 2022)

Se corrigió el desplazamiento roto con Trackpad y Magic Mouse en Safari, en macOS Monterey 12.2 y Big Sur 11.6.2. Gracias a Jiahao por la solución.

Agrega traducciones al checo, danés, húngaro y vietnamita, además de actualizaciones en otros idiomas. Gracias a todos los traductores.

1.8.1 (6 de julio de 2021)

Se agregó ajuste de tamaño de paso para ruedas de desplazamiento. Esto te permite aumentar la cantidad de desplazamiento al mover la rueda paso a paso. (Es similar a la aplicación DiscreteScroll.)

Se agregaron traducciones al francés, hebreo, nepalí, turco y ucraniano y se actualizaron varias otras traducciones. Gracias a todos los que contribuyeron: hay demasiados nombres ahora para hacer un seguimiento en las notas de la versión. (Ahora estoy utilizando la plataforma de traducción CrowdIn para la localización de la aplicación. Si deseas actualizar la traducción en tu idioma, aquí está el enlace de invitación: https://crwd.in/pilotmoon-apps. También puedo agregar nuevos idiomas, solo necesitarás enviarme un mensaje primero para que pueda agregarlo.)

1.8 (3 de diciembre de 2020)

Actualizado para macOS 11.0 Big Sur.

Aplicación universal para ambos chipsets de Intel y Apple M1.

Modo oscuro.

Nueva interfaz de usuario en preferencias que te indica cuando faltan permisos requeridos (Accesibilidad y Monitoreo de entrada).

Corrección de problemas de bloqueo debido a permisos de Accesibilidad faltantes.

Reimplementación de la funcionalidad Iniciar al inicio para que sea más confiable ahora, espero.

Se eliminó la opción “Reverse Tablet” (Invertir Tableta).

El requisito mínimo del sistema ahora es macOS 10.12.6.

1.7.6 (11 de mayo de 2017)

1.7.5 (24 de abril de 2017)

Corregido: La presencia de Scroll Reverser desencadenaba diálogos de seguridad adicionales (por ejemplo, en los diálogos de permisos de Keychain);

Corregido: “Agitar para localizar cursor” no funcionaba con Trackpad mientras Scroll Reverser estaba ejecutándose;

Corregido: El centro de notificaciones se quedaba atascado a medias mientras Scroll Reverser estaba en funcionamiento.

Se agregó la traducción al chino simplificado (zh-CN). (Gracias, Ruocheng Wang.)

Se agregó la traducción al holandés. (Gracias, Erik.)

1.7.4 (11 de noviembre de 2016)

La implementación de volver a lanzar al despertar ahora es más robusta.

Una corrección pequeña a la traducción al polaco.

1.7.3 (7 de noviembre de 2016)

Scroll Reverser ahora se reinicia silenciosamente cuando tu Mac despierta de la suspensión. (Esto se debe a un problema donde a veces macOS deja de enviar eventos de gestos a Scroll Reverser después de despertar de la suspensión.)

Se agregaron traducciones al húngaro y polaco. (Gracias, Léki y Artur.)

Se corrigió un error donde, al desmarcar “Mostrar en la barra de menú”, el mensaje “Icono Oculto” aparecería múltiples veces.

1.7.2 (26 de mayo de 2015)

Correcciones para el error donde Scroll Reverser a veces dejaba de funcionar, requiriendo reiniciar la aplicación. (Ahora con suerte no debería dejar de funcionar, y si lo hace, simplemente puedes desactivar y activar Scroll Reverser para reiniciarlo.)

Ahora puedes hacer clic derecho (o clic de control) en el icono de la barra de menú para activar o desactivar Scroll Reverser.

Nuevo algoritmo para distinguir de manera más precisa entre trackpad y ratón.

Se agregó una consola de depuración para ayudar con la búsqueda de fallas. Para mostrar la ventana de depuración, haz clic en opción (⌥-clic) en el icono de la barra de menú de Scroll Reverser.

Se agregaron traducciones al coreano, ruso, eslovaco y chino tradicional. (Gracias a Josef, Byungkook Jang, Dmitry y Johnny.)

1.7.1 (7 de enero de 2015)

Corregido error (introducido en v1.7) donde Scroll Reverser a veces dejaba de funcionar después de usarlo por un tiempo.

Se agregó la traducción al rumano. (Gracias, Gabriel.)

1.7 (18 de diciembre de 2014)

Nueva ventana de preferencias completamente nueva para reemplazar el antiguo menú torpe.

Correcciones importantes para la compatibilidad con la próxima actualización de Yosemite 10.10.2.

Agrega soporte de AppleScript para activar y desactivar Scroll Reverser.

Ahora trata el desplazamiento de un ratón Wacom como proveniente de un ratón, en lugar de una tableta.

Dio un toque fresco al ícono de la aplicación.

Localizado en portugués brasileño, alemán, griego, italiano y japonés. (Gracias, Humberto, Peter, Nikos, Vincenzo y Fu-sen.)

1.6.1 (25 de septiembre de 2014)

Actualizado para OS X Yosemite. (Específicamente, el icono del menú de la barra de menú ahora es compatible con el Modo Oscuro.)

1.6 (21 de mayo de 2013)

Actualizó el icono de estado para pantallas retina.

Mejor precisión al detectar ratones tradicionales con rueda de trackpads. (Sin cambios en la detección de Magic y Mighty Mouse.)

Se agregó la opción de buscar automáticamente actualizaciones.

Corrige un error menor que causaba una advertencia de la consola sobre ‘scrollPhase está obsoleto…’.

El requisito mínimo del sistema ahora es OS X 10.7 Lion.

1.5.1 (12 de marzo de 2012)

Firmado con un ID de Desarrollador para Gatekeeper de OS X 10.8.

1.5 (23 de febrero de 2012)

Ahora funciona con OS X 10.4 Tiger.

Detección más confiable entre ratón y trackpad. (Sin cambio en la detección de Magic y Mighty Mouse.)

Corregido un error que llevaba a un uso elevado de memoria.

Se agregó una ventana de bienvenida que aparece en el primer arranque.

Se agregó la localización al alemán. (Gracias, Peter.)

1.4.4 (29 de septiembre de 2011)

Corregido una fuga de memoria.

Corregido un problema con la localización italiana.

Se agregó la localización rumana. (Gracias, Gabriel.)

1.4.3 (9 de septiembre de 2011)

Se agregó la localización al francés. (Gracias, Marcel y E.)

1.4.2 (18 de agosto de 2011)

Cambió el valor predeterminado en Lion para no invertir el desplazamiento horizontal.

Se agregó la localización al español. (Gracias, Pedro.)

1.4.1 (18 de agosto de 2011)

Se restauró el soporte para PowerPC e Intel de 32 bits.

Mejor detección de tabletas Wacom.

1.4 (11 de agosto de 2011)

Se agregaron ajustes independientes para el desplazamiento horizontal y vertical.

Se agregaron ajustes independientes para el desplazamiento con trackpad, ratón y tableta Wacom.

Se corrigió un problema de compatibilidad con Firefox.

Se eliminó el soporte para PowerPC e Intel de 32 bits (por error).

Se agregó la localización al italiano. (Gracias, Vincenzo.)

1.3 (28 de junio de 2011)

Se agregó soporte para PowerPC.

Se agregó la localización al griego. (Gracias, ecrisis.)

1.2 (11 de abril de 2011)

Se agregó la opción de ocultar el icono de la barra de menú.

Se agregó la localización al portugués brasileño. (Gracias, Humberto.)

1.1