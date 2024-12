Intrépido proyecto de bricolaje convierte el nuevo Mac mini en un retro Power Mac M4 Cube

“

El M4 Mac mini pudo haber ganado elogios por su rediseño delicadamente pequeño, pero un propietario decidió revertir esa decisión y colocar la máquina en un estuche grande y transparente al estilo de un Power Mac G4 Cube.

Publicado en Reddit (con lamentablemente poca explicación acompañante) por un amigo del hacedor de bricolaje, el proyecto es simple pero llamativo. El Mac mini ha sido colocado en un estuche de plástico grueso que se extiende hacia abajo debajo del dispositivo como un soporte hueco, elevándolo a más del doble de su altura normal. Menos conveniente en el escritorio, tal vez, pero con una apariencia genial en un tono retro.

El estuche tiene un gran recorte para los puertos traseros y recortes individuales más pequeños para los puertos en la parte delantera, por lo que parece perfectamente utilizable. Pero los comentaristas en el hilo no están tan convencidos sobre la eficiencia térmica de la modificación, debido a la forma en que se ha diseñado la sección del soporte del estuche: hay una gran abertura en la parte posterior, pero no hay aberturas en los paneles laterales o frontales. Como explica Apple en su página del Mac mini, la máquina toma aire fresco desde el frente (a través de las rejillas en su base), luego expulsa aire caliente por la parte trasera. La forma en que se configura el “M4 Cube” modificado, por lo tanto, parecería inhibir la mitad de su operación de enfriamiento.

Pero de todas formas, el perfil elevado podría contrarrestar ese problema. El soporte significa que hay aire libre debajo del Mac mini, de una manera que no sería habitualmente el caso when está colocado en un escritorio; incluso si este aire se circula solo por la parte trasera, esta disposición aún podría ser tan térmicamente eficiente como el uso normal. En cualquier caso, esto no es un producto comercial (al menos no todavía… quizás la publicación en Reddit es una forma de marketing guerrilla para un producto que se lanzará próximamente) por lo que el único riesgo que se está corriendo es con el propio Mac del hacedor de bricolaje.

El icónico Power Mac G4 Cube.

