Interrupciones en el suministro de electricidad en tres regiones de Ucrania pero la red general se mantiene estable.

En Ucrania, 52 asentamientos luchan con cortes de electricidad debido al mal tiempo, siendo las regiones de Donetsk, Ternopil y Khmelnytsky las más afectadas, según el Ministerio de Energía en Telegram el 26 de diciembre.

Sin embargo, el Ministerio agregó que la situación general de energía es estable. Actualmente, no se planean apagones para consumidores residenciales.

Oblast de Donetsk

16 asentamientos se encuentran sin electricidad debido a las condiciones climáticas adversas. En el último día, se restableció la energía en 11 asentamientos (equivalentes a 25.7 mil puntos de medición). Sin embargo, debido a las operaciones de combate en curso, aproximadamente 128,000 consumidores en 148 asentamientos aún permanecen sin electricidad. Los esfuerzos de restauración de emergencia están en marcha, con 73 equipos y 91 equipos operando en la zona.

Oblast de Khmelnytsky

Las condiciones climáticas adversas han dejado 16 asentamientos, afectando a 1,800 consumidores, sin electricidad.

Ternopil Oblast

Catorce asentamientos en Ternopil, impactando a 1,100 hogares, carecen de electricidad debido a condiciones climáticas adversas.

Oblast de Járkov

Cuatro asentamientos con 173 suscriptores se encuentran sin electricidad debido al mal tiempo. En el último día, se han reconectado 305 consumidores. Debido a las operaciones de combate, aproximadamente 16,00 puntos de medición se encuentran sin energía, con nuevos daños actualmente bajo inspección en tres comunidades.

Oblast de Sumy

Las condiciones climáticas adversas han dejado dos asentamientos (72 consumidores) sin energía, mientras que 56 asentamientos, afectando a 2,200 suscriptores, actualmente carecen de electricidad.

Oblast de Dnipropetrovsk

Las operaciones de combate han dejado sin electricidad a tres consumidores, y 34 suscriptores carecen de energía por razones técnicas.

Oblast de Zaporizhzhya

Problemas técnicos han provocado cortes de energía en cuatro asentamientos (1,300 suscriptores), pero 2,500 consumidores han sido reconectados en el último día. Sin embargo, 63 asentamientos (5,600 puntos de medición) actualmente carecen de energía debido a bombardeos.

Oblast de Kherson

361 consumidores han sido reconectados, pero cerca de 500 clientes siguen sin electricidad después de un reciente incidente de bombardeo. En general, hay 4,900 suscriptores sin energía en la ciudad, y en la región, 45 asentamientos, afectando a 26,400 puntos de medición, actualmente carecen de electricidad.

Oblast de Chernihiv

Las operaciones de combate han provocado cortes de energía en 22 asentamientos (casi 2,000 puntos de medición), mientras que razones técnicas han dejado sin electricidad a cuatro asentamientos y 115 suscriptores.

