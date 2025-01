Intercambio de criptomonedas Binance enfrenta investigación por lavado de dinero en Francia.

Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre el intercambio de criptomonedas Binance por presuntas acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal, según informó Reuters. La oficina del fiscal público de París, la sección de delitos económicos y financieros (JUNALCO), está investigando actividades desde 2019 hasta 2024, incluidos posibles delitos en toda la Unión Europea. JUNALCO ha confirmado que la investigación se centra en el lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas. El alcance de la investigación se extiende a presuntos delitos cometidos en Francia y en toda la UE. La investigación francesa fue desencadenada por quejas de usuarios alegando pérdidas financieras debido a desinformación en la plataforma y la operación de Binance sin las aprobaciones regulatorias necesarias. En junio de 2023, Binance fue objeto de una investigación preliminar por parte de la oficina del fiscal público de París por captación ilegal de clientes y “lavado de dinero agravado”. Sin embargo, la plataforma de criptomonedas ha rechazado los cargos. Hasta noviembre del año pasado, la compañía había aumentado su equipo de cumplimiento a 645 empleados a tiempo completo, como parte de su “compromiso intensificado con el cumplimiento normativo” y “transformación continua” desde su acuerdo con el gobierno de EE. UU. en 2023. Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph: “Binance está profundamente decepcionado de saber que JUNALCO, una división de París de la Fiscalía Pública Francesa, ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años, a la judicatura francesa para una mayor investigación.” Binance ha enfrentado desafíos regulatorios en varios países entre 2023 y 2024, incluyendo Australia, Bélgica, Canadá, India, Nigeria y EE. UU. En EE. UU., Binance llegó a un acuerdo con el gobierno por $4.3bn por acusaciones de violar leyes contra el lavado de dinero y operar sin registro. Los fiscales estadounidenses criticaron a Binance por su enfoque laxo hacia actividades ilegales, incluyendo la falta de reportar más de 100,000 transacciones sospechosas. Este mes, la Corte Suprema de EE. UU. permitió una demanda contra Binance que involucra a inversores que afirman que el intercambio vendió tokens no registrados que posteriormente cayeron de valor. Además, el mes pasado, el órgano de control corporativo de Australia demandó al negocio de derivados local de Binance por presuntamente clasificar erróneamente a clientes minoristas como clientes mayoristas, privándolos de protecciones al consumidor. “El intercambio de criptomonedas Binance enfrenta una investigación por lavado de dinero en Francia” fue creada y publicada originalmente por Electronic Payments International, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe con fines informativos generales únicamente. No tiene la intención de constituir asesoramiento en el que deba confiar, y no ofrecemos representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su precisión o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.