Intercambiando rapidez por nostalgia bien hecha.

El teclado Clicks para iPhone será una increíble experiencia nostálgica que te obligará a reducir la velocidad y pensar, o bien será una trampa para tus dedos en tormento al escribir. De cualquier manera, es un producto bien ejecutado.

Quiero dejar claro desde el principio: Clicks es impresionante. Sin embargo, es más nostálgico que productivo, y no se puede ignorar el costo.

Sí, Clicks cuesta más que la mayoría de los teclados mecánicos de tamaño completo que he revisado. Pero no dejes que eso te impida apreciar lo novedoso que es este producto.

Por qué Clicks

Clicks empezó como un proyecto apasionado del co-fundador Mr. Mobile. Es una carta de amor para cualquiera que extrañe escribir en un teclado táctil de BlackBerry.

El llamado “Crackberry Kevin,” junto con algunos ex empleados de BlackBerry, trabajaron para hacer de Clicks el mejor teclado físico para iPhone.

Este producto costoso no es para todos, pero es caprichoso y divertido. Palabras que han estado ausentes de la tecnología durante años.

Reseña del teclado Clicks – diseño

Clicks es una funda todo en uno que envuelve tu iPhone. El iPhone se desliza en la funda y se conecta a través del puerto USB-C en la base.

La parte de la funda que rodea al iPhone no existe para protección, sino para estabilidad. Sin esa parte de plástico y laterales de goma, habría peligro de romper el puerto USB-C por el peso del iPhone.

Los diseñadores priorizaron la facilidad de colocar y sacar el iPhone, por lo que el modelo inicial no incluye MagSafe. Parece que lo han solucionado, ya que la variante del iPhone 16 que se enviará próximamente sí tiene MagSafe en la funda.

Reseña del teclado Clicks – características

El teclado Clicks es bastante sencillo. Tu iPhone se conecta a través de USB-C, y Clicks utiliza una cantidad mínima de energía para funcionar, sin impacto en la vida útil de la batería.

El puerto USB-C admite carga rápida pasante, pero no transferencia de datos. No es un problema, pero significa que no puedes usar CarPlay con esta funda de teclado Clicks.

La funda tiene botones incorporados, no recortes para los botones de volumen, encendido y acción de tu iPhone. La funda se quita y se coloca sin problemas, aunque es importante mover la funda y no el teléfono, o de lo contrario se corre el riesgo de dañar el conector USB-C.

Las teclas retroiluminadas también tienen luces de estado separadas para las teclas Caps y Alt. Si vas a escribir un número o signo de puntuación, primero debes presionar o mantener presionadas las teclas Alt.

Los comandos de teclado también funcionan hasta cierto punto. Command Space abre Spotlight, pero no hay una interfaz Command Tab en el iPhone. Mantener presionado el micrófono activa a Siri.

Si necesitas un carácter que no esté en Clicks o un selector de emojis, hay teclas físicas que lo activan. Por lo tanto, es muy fácil llamar al teclado de software en cualquier momento.

Uno de los puntos principales de publicidad de Clicks es la capacidad de ver más contenido en la pantalla porque no hay un teclado de software en el camino. Esto es muy agradable y puede ser interesante en Mensajes o Safari.

Usando Clicks

He logrado pasar un par de meses con Clicks, usándolo de vez en cuando. El desafío ha sido encontrar momentos en los que tenga sentido acoplar un teclado completo.

Llevar el teclado Clicks no es increíblemente conveniente dada su tamaño. Cuando está conectado a tu iPhone, sobresale de tu bolsillo trasero y es grande para algunos bolsillos de bolsas.

Dado la naturaleza de este dispositivo, no espero ver a nadie caminando con el teclado Clicks todo el día, pero eso no quiere decir que no puedas. Se siente más como algo que tienes por nostalgia o como un truco para fiestas, no para productividad o un propósito.

Dicho esto, puedo ver que Clicks podría ser una herramienta interesante para algunos tipos de escritura. Por ejemplo, la app Journal solo está disponible en iPhone, y he comenzado a usar Clicks cada vez que escribo en Journal. Me obliga a reducir la velocidad y pensar.

Ese es un punto importante que quería mencionar en esta reseña. El iPhone ha facilitado enormemente escribir grandes bloques de texto en segundos, ni siquiera tienes que presionar las teclas correctas la mitad del tiempo.

Todo va tan rápido en el mundo tecnológico actual, por lo que es agradable ver un producto que nos obliga a ser más deliberados en nuestras acciones. Entonces, si bien Clicks no es el producto más práctico o productivo, ayuda de otras maneras.

Poniendo un precio a la nostalgia

Desde que vi Clicks por primera vez, he pensado en el potencial de una línea de productos como esta. Incluso mientras escribo esto, la versión del iPhone 16 se está promocionando con diversas mejoras útiles que tal vez discuta en una próxima reseña.

La razón por la que no estoy siendo demasiado duro con este producto caro y de nicho es por lo que representa. Los co-fundadores de la empresa querían construir algo físico que representara lo que dejamos atrás cuando Steve Jobs reveló el iPhone todo pantalla.

Espero que los aficionados a los teclados aprecien este producto y ayuden a mantenerlo vivo, aunque sea solo para ver cómo madura. Una línea de teclados físicos dedicados para iPhone es un concepto intrigante, así que me alegra que exista Clicks.

Reseña del teclado Clicks – aspectos positivos

Nostalgia hecha física

Agradablemente táctil

Atajos de teclado

Más espacio en pantalla al escribir

Reducir la velocidad y pensar

Reseña del teclado Clicks – aspectos negativos

Altamente impráctico

Precio increíble

Requiere no tener funda en el iPhone para usarlo

Sin MagSafe

Sin transferencia de datos

Hace que los iPhones ya grandes sean difíciles de manejar

Gran curva de aprendizaje al cambiar de digital a físico – la mayoría abandonará el intento

Calificación: 3 de 5

Se siente algo imposible e injusto calificar el teclado Clicks. No solo se trata de un producto increíblemente de nicho que no ayuda realmente en nada más allá de satisfacer la nostalgia, el precio mantendrá alejados a la mayoría salvo a los más curiosos.

La división de opiniones sobre este producto significa que para muchos que lo lean, es probable que sea un 2.5 de 5, que es nuestra puntuación promedio de “hace el trabajo”. Una calificación más baja sugeriría mano de obra deficiente o daño físico, lo cual no es cierto aquí.

Para aquellos que quieren este producto y están dispuestos a gastar, no hay otro igual. Es fácilmente 4 estrellas o más, y podría ser 5 estrellas si aborda algunas de mis quejas.

Así que hemos llegado al término medio. Google requiere una puntuación, así que es un 3.

Dónde comprar el teclado Clicks

Esta reseña cubrió el Clicks para iPhone 15 Pro Max. Ten en cuenta que Clicks para la línea del iPhone 14 y iPhone 16 difieren, siendo el producto del iPhone 16 una versión superior. Asegúrate de comprar el modelo correcto.