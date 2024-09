Intento de golpe de Estado en la República Democrática del Congo: Treinta y siete condenados a muerte

Treinta y siete personas, incluidos tres estadounidenses, un británico, un belga y un canadiense, han sido condenados a muerte por intentar derrocar al presidente de la República Democrática del Congo. Los hombres fueron acusados de liderar un ataque tanto al palacio presidencial como a la casa de un aliado del presidente Félix Tshisekedi en mayo. Christian Malanga, un ciudadano estadounidense de origen congoleño, el presunto líder del complot, fue asesinado durante el ataque, junto con otros cinco. En total, 51 personas fueron juzgadas en un tribunal militar, con audiencias transmitidas por la televisión y la radio nacionales. El hijo de Malanga, Marcel, uno de los ciudadanos estadounidenses condenados a muerte, le dijo previamente al tribunal que su padre le había amenazado con matarlo a menos que participara. Su amigo Tyler Thompson también fue condenado a muerte. Los dos, de veintitantos años, habían jugado al fútbol juntos en Utah. Su madrastra Miranda Thompson en junio le dijo a la BBC que la familia no tenía idea de cómo había terminado en la República Democrática del Congo. “Estábamos en completo shock con lo que estaba sucediendo, y lo desconocido. Todo lo que estábamos aprendiendo era lo que estábamos obteniendo de Google”, dijo. El tercer estadounidense, Benjamin Zalman-Polun, tenía intereses comerciales con Christian Malanga. Catorce personas fueron absueltas y liberadas. Las sentencias de muerte no se han llevado a cabo en la República Democrática del Congo durante aproximadamente dos décadas; los convictos que reciben la pena cumplen una condena de cadena perpetua en su lugar. El gobierno levantó esta moratoria en marzo de este año, citando la necesidad de eliminar a los “traidores” del ejército disfuncional de la nación. Sin embargo, no se han ejecutado penas de muerte desde entonces. El intento de golpe de estado en cuestión comenzó en la capital, Kinshasa, en las primeras horas del 19 de mayo. Hombres armados atacaron primero la casa del presidente del parlamento, Vital Kamerhe, en Kinshasa, y luego se dirigieron a la residencia oficial del presidente. Los testigos dicen que un grupo de unos 20 asaltantes vestidos con uniforme militar atacó el palacio y siguió un intercambio de disparos. Un portavoz del ejército anunció posteriormente en la televisión nacional que las fuerzas de seguridad habían detenido “un intento de golpe de estado”.Reporting adicional de Emery Makumeno en Kinshasa.