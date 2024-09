Intento de atraer visitantes internacionales al condado.

Los funcionarios de turismo de un condado esperan atraer visitantes de Australia y Nueva Zelanda en un viaje respaldado por el gobierno a Down Under. Cumbria Tourism se dirigirá en el viaje en septiembre, junto con varios operadores turísticos. La directora Gill Haigh dijo: “Nuestro objetivo es hacer que estos visitantes salgan de las principales ciudades y visiten nuestro maravilloso condado”. El alcalde del Consejo de Windermere, Christine Hallatsch, dijo que el consejo preferiría turistas que quisieran apreciar la “belleza natural” del Distrito de los Lagos, en lugar de grupos que vienen “a hacer fiestas”. Ms Haigh dijo que el grupo estaba deseando unirse a la agencia nacional VisitBritain en el viaje a los dos países. “Australia y Nueva Zelanda son mercados clave para el turismo británico”, dijo. El grupo se reunirá con operadores turísticos en Sídney, Melbourne y Brisbane con la esperanza de desarrollar vínculos comerciales. El alcalde de Windermere dice que el consejo quisiera atraer a turistas que aprecien la “belleza natural” del condado. Windermere Lake Cruises, junto con Lake District Country Hotels, la World of Beatrix Potter Attraction y la Lakeside and Haverthwaite Railway, son algunos de los operadores que se unen al viaje. La directora de ventas y marketing de la empresa, Jennifer Cormack, dijo que los agentes de viaje extranjeros tradicionalmente solo incluían Londres y Edimburgo en sus itinerarios de viaje. “Ahora están añadiendo el Distrito de los Lagos inglés”, dijo. Mientras tanto, la alcaldesa Ms Hallatsch dijo que es más probable que los visitantes de Australia y Nueva Zelanda se alojen en hoteles que en un Airbnb, por lo que es menos probable que desplacen a los residentes locales. “El consejo de la ciudad preferiría mucho más a los turistas… que están aquí para aprender sobre nuestra herencia y apreciar la belleza natural de este sitio del Patrimonio Mundial que a los grupos de despedida de soltero y soltera que vienen aquí a hacer fiestas y provocan comportamientos antisociales”, dijo. El viaje está planeado del 8 al 13 de septiembre. Sigue a BBC Cumbria en X, Facebook, Nextdoor e Instagram. Envía tus ideas de historias a [email protected]. Más historias de BBC North East and Cumbria. Enlaces relacionados a Internet.