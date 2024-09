Intenté los trucos de almacenamiento de Stacey Solomon – mi hogar transformado

Si me preguntaras quiénes son mis obsesiones de celebridades, diría tímidamente que Stacey Solomón y las Hermanas Estilo (ya no es Harry Estilos).

Incluso en la edad escolar, organizar mis libros de cuentos de hadas de Disney y la casa de muñecas me traía una cantidad embarazosa de alegría.

Siempre he estado obsesionado con organizar habitaciones, estantes, armarios, lo que sea, por lo que cuando perdí toda motivación para ordenar y limpiar durante mi reciente mudanza, hizo que mi cerebro sintiera que era un gran nudo.

@uktoday_ ¿Máquina expendedora de papas fritas casera en un armario? Estas ideas de almacenamiento de Stacey Solomón y las Hermanas Estilo han transformado mis armarios de cocina 🫶🏻 #uknews #staceysolomon #kitchenhacks #stylesisters ♬ Hip Hop Background(814204) – Pavel

Pero ahora finalmente me estoy acomodando en mi nuevo hogar, probablemente puedas adivinar en qué he estado ocupado.

He pasado las últimas semanas investigando en línea para encontrar los trucos más satisfactorios de Stacey y las Hermanas Estilo para organizar mi cocina.

Me he enamorado locamente de mi nuevo espacio abierto de comedor, pero mudarme a una casa recién construida significaba que el almacenamiento era mínimo.

Había estado abriendo puertas de armarios, lanzando cosas y cerrándolas de golpe, esperando lo mejor y murmurando “ya servirá”.

Sin embargo, a medida que comencé a vivir más en mi nuevo espacio, las cosas caían de los armarios a la izquierda y a la derecha.

Los alimentos y los artículos esenciales del hogar se estaban perdiendo (sí, terminé comprando tres paquetes de Minky porque seguían desapareciendo) y las botellas de productos de limpieza inundaban el lugar después de encontrarlas tiradas, probablemente un día demasiado tarde.

Por fin, mis armarios de cocina han sido transformados gracias a la estrella de Sort Your Life Out y Gemma y Charlotte (que acaban de lanzar una colección de artículos para el hogar asequible en Tesco, corre, no camines).

Aquí hay algunos trucos fáciles de almacenamiento de cocina que he creado inspirados en las leyendas de organización del hogar e interiores.

Almacenamiento bajo el fregadero de la cocina



Las fotos antes y después del desastre debajo de mi fregadero realmente me sorprendieron.

Me tomó un tiempo decidir qué hacer con el espacio, ya que hay mucho con qué trabajar, así que quería aprovecharlo al máximo.

Al final, opté por el truco de Stacey de usar cajones de acrílico (que se pueden apilar) para guardar pastillas para lavavajillas y ropa, así como paños de limpieza y esponjas.

También agregué un plato giratorio para los productos de limpieza que suelo usar más: nunca había usado uno antes y no exagero cuando digo que cambió mi vida.

¿Has puesto platos giratorios en alguno de tus armarios? (Imagen: Molly Court/Newsquest)

Puedes ver todo sin tener que rebuscar, simplemente gira y agarra la botella que necesitas, ya sea que estés limpiando el horno o el baño.

También coloqué ganchos Command en la puerta del armario para colgar mi fiel paño de limpieza Flash y escoba y recogedor, ahora no se depositan en una esquina (y terminan sin usar).

Armario de máquina expendedora de papas fritas casera



Hace un tiempo vi a Stacey hacer esto en su propia casa a partir de un tutorial de Instagram, que luego recreó en un segmento en el programa de ITV’s Lorraine.

Esto ha funcionado maravillas, ya que mi armario de snacks es bastante estrecho y las cosas fácilmente se acumulan.

Usé barras de tensión pequeñas (de un paquete de cinco) y aros con clips (de un paquete de 30) comprados en Amazon que costaron un poco más de £10. ¿Puedes creer que solo he usado dos barras? Hay espacio para colgar 20 paquetes de papas fritas, increíble.

Ahora puedo deslizar cestas debajo para guardar galletas (galletas con chocolate con leche, por supuesto) y alguna barra de chocolate (o dos) lista para un dulce de fin de semana.

Lo mejor de todo, esto tomó minutos en ordenar.

¿Qué papas fritas siempre tienes en tu armario de cocina? (Imagen: Molly Court/Newsquest)

Especieros en la puerta del armario



En mi cocina, tengo un armario gigante que cubre mi caldera con mucho espacio dentro que se desperdicia.

Así que después de semanas cansándome de sacar mi cesta de especias de la parte trasera de otro armario al cocinar, pensé, ¿qué haría Stacey?

Aunque he visto a Stacey hacer un gabinete de especias inclinando un estante y usando una barra de tensión, ella me inspiró a usar unos estantes metálicos pequeños que la he visto usar en su hogar renovado.

Los encontré en Amazon y tardaron cinco minutos en colocarse dentro de mi armario de la caldera, al alcance fácil de la cocina. Además, cada estante almacena alrededor de seis o siete frascos de especias cada uno.

¿Cómo guardas tus frascos de especias? (Imagen: Molly Court/Newsquest)

Almacenamiento de nevera



He visto a las Hermanas Estilo y a Stacey organizar sus neveras muchas más veces de las que quisiera admitir, pero siempre estoy sonriendo viendo el resultado final en la pantalla de mi teléfono.

Aún no he decidido cómo quiero almacenar alimentos en mi refrigerador de manera eficiente en espacio, pero he introducido una bandeja de acrílico para mis queridas latas de Pepsi, y todavía no supero la diferencia que ha hecho.

Lecturas recomendadas:

Colocarlas en posición vertical en la nevera ocupa mucho espacio, así que a menudo las dejo afuera y las tomo a temperatura ambiente.

Pero con este útil consejo, se pueden apilar de costado una encima de otra y al sacar una, otra rueda hacia adelante.

¿Has transformado tu casa usando algún truco de Stacey y las Hermanas Estilo? Haznos saber si hay trucos de organización que hayan cambiado recientemente tu hogar.