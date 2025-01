Intenté el truco de agua con limón de TikTok de 30p para limpiar mi horno.

En mi casa, se ha convertido en uno de los electrodomésticos menos usados ​​ya que la freidora de aire se lleva todo el protagonismo en estos días.

Pero ocasionalmente se usa para pizzas y pan de ajo, por lo que todavía necesita limpieza.

Limpiar un horno puede ser una tarea grande que lleva tiempo y algo de fuerza, por lo que es fácil pensar ‘lo haré mañana’ en lugar de simplemente hacerlo, así que cuando vi un truco para limpiar hornos que parecía simple y efectivo, supe que tenía que probarlo.

Los limones y el agua van en el horno durante 20 minutos (Imagen: Newsquest)

Truco de limpieza de horno de TikTok que cuesta 30p



Usando solo un limón que compré por 30p en Morrisons y un plato apto para horno con un poco de agua fría, el truco de limpieza fue fácil de configurar.

El usuario de TikTok @jessicamay_home compartió el truco para ayudar a otros a limpiar su horno y me alegra que el tutorial fuera fácil de seguir.

Lo que necesitas:

1 limón (en rodajas)

1 ½ tazas de agua fría

1 plato apto para horno

Para limpiar el horno, tendrás que cortar un limón y ponerlo en un plato apto para horno.

Pon 1 ½ tazas de agua fría con él y ponlo en tu horno durante 20 minutos a 220C.

Una vez que se acabe el tiempo, saca el plato del horno y deja que el agua se enfríe un poco. Luego saca las rodajas de limón del plato.

Toma un paño y humedécelo con el agua tibia de limón. Comienza a limpiar el fondo del interior del horno, las paredes, las rejillas y la puerta.

Deberías empezar a ver que el agua de limón elimina la suciedad de tu horno y lo deja limpio.

¿Funcionó el truco del limón y el agua para limpiar el horno?



Cuando estaba preparando el truco de limpieza, pensé que era realmente simple de hacer y sería un gran bonus si funcionara maravillas en mi horno.

Sin embargo, después de probar el truco, me di cuenta de que probablemente no es el mejor para las manchas difíciles y en cambio podría ser usado entre limpiezas profundas de mi horno.

En el momento de probar este truco, mi horno necesitaba una limpieza más profunda y este truco no lo limpió como había esperado.

El agua de limón eliminó una buena cantidad de suciedad de mi horno pero descubrí que no era lo suficientemente fuerte para eliminar las manchas más difíciles.

Creo que para esas manchas más rebeldes, preferiría usar un producto de limpieza pero estaría dispuesto a intentar el truco del agua de limón nuevamente cuando el horno necesite refrescarse en lugar de una limpieza profunda.

Dicho esto, espero probar más trucos caseros para esperanzadamente hacer las tareas mundanas un poco más fáciles y rápidas.