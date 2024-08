Intentando capitalizar las revueltas antiinmigrantes podría tener consecuencias negativas para la extrema derecha del Reino Unido.

La violenta agitación que estalló en varias ciudades de Inglaterra e Irlanda del Norte esta semana se siente simultáneamente impactante y familiar.

Los manifestantes han causado estragos en más de 15 ciudades y pueblos, saqueando negocios, hiriendo a oficiales de policía, atacando mezquitas y dirigiéndose a hoteles que albergan a solicitantes de asilo. Gran Bretaña ha tenido brotes esporádicos de violencia semiorquestada por turbas durante décadas, incluidas riñas de infames “hooligans” del fútbol en los años 80 y 90, un brote de disturbios raciales en el norte de Inglaterra en 2001 y una ola de disturbios y saqueos centrados en Londres en 2011.

Pero algunas circunstancias son notablemente diferentes. Mientras que los disturbios de 2011 fueron provocados por el asesinato de un hombre negro por la policía, estos disturbios han surgido a partir de desinformación de extrema derecha en las redes sociales. Influencers en línea opuestos a la inmigración difundieron la falsa afirmación de que un solicitante de asilo había matado a tres niños la semana pasada en Southport, Inglaterra, y llamaron a sus seguidores a asistir a “protestas” contra la supuesta amenaza. Muchas de las reuniones terminaron en violencia.

Se esperaban más protestas de extrema derecha el miércoles, pero con una fuerte presencia policial en las calles, no se materializaron a gran escala. En cambio, miles de manifestantes antirracistas se reunieron en ciudades de todo el país.

La mayoría de los británicos y la mayoría de los funcionarios electos se han alejado de la violencia antiinmigrante, lo que indica que, por ahora, ha perjudicado más que ayudado a la causa nativista. Pero a largo plazo, los expertos dicen que los efectos son mucho más difíciles de predecir.

Varios políticos y expertos de la derecha antiinmigración, aunque condenaron la violencia en sí misma, han afirmado que los disturbios son evidencia de que la inmigración debe ser restringida, a pesar de que surgieron a partir de afirmaciones falsas en línea sobre un ataque de un migrante. (En realidad, el sospechoso es de origen británico y sus padres, según la BBC, son de Ruanda).

Nigel Farage, un nuevo miembro del Parlamento que es la cara más prominente de Reform, un pequeño partido de extrema derecha, emitió un comunicado condenando la violencia, y luego pasó a decir que la “inmigración masiva e incontrolada” había “fracturado comunidades” y que el Parlamento debería ser convocado para “tener un debate más honesto y dar a la gente la confianza de que hay soluciones políticas”. Otros en la derecha repitieron esos comentarios, afirmando que la violencia fue causada por un fracaso en limitar la inmigración y el asilo.

De hecho, si bien la inmigración es un punto de conflicto político frecuente en el país, Gran Bretaña es un caso notable de éxito en varias medidas de integración de inmigrantes. Los hijos de inmigrantes en Gran Bretaña tienden a estar mejor económicamente que sus padres, lo cual no es cierto para muchas comunidades de inmigrantes en Francia y Alemania, por ejemplo, y los estudios muestran que los inmigrantes son un beneficio neto para la economía británica.

Los estudiantes de familias de origen asiático y africano tienen en promedio un mejor desempeño en los exámenes nacionales de escuela secundaria que los estudiantes británicos de raza blanca. Las ciudades británicas también están menos segregadas que las de Estados Unidos, sugieren los estudios, y los niveles de segregación están disminuyendo.

Además, la abrumadora mayoría de los extranjeros que buscan establecerse en Gran Bretaña ingresan al país legalmente, con visas. Si bien se presta mucha atención a los solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, representan una pequeña fracción del total.

‘Un error’ para los políticos?

La reacción del público británico a los disturbios ha sido rotundamente negativa, lo que sugiere que la estrategia de utilizar la agitación para impulsar políticas antiinmigrantes podría salirle mal, al menos a corto plazo.

En una encuesta de YouGov publicada el lunes, casi la mitad de los encuestados dijeron que aquellos que participaron en los disturbios recientes deberían recibir sentencias “más severas” que las que normalmente se emitirían para ese tipo de crímenes. Esos números fueron aún más altos en el norte y en el centro de Inglaterra, donde ocurrieron gran parte de los disturbios, lo que sugiere aún más que los alborotadores no expresaban las opiniones de una mayoría local o nacional silenciosa.

Y en otra encuesta de YouGov publicada el miércoles, la gran mayoría de los encuestados, incluidos los votantes de Reform, dijeron que no creían que los disturbios estuvieran justificados, no los apoyaban y no simpatizaban con las opiniones de quienes los cometieron.

“Me he pasado mucho tiempo charlando con los votantes de Reform”, dijo Luke Tryl, director de More in Common, una organización sin fines de lucro que rastrea la opinión pública y promueve el diálogo sobre cuestiones polarizadoras. “La vasta, vasta mayoría no simpatiza de ninguna manera con lo que está sucediendo.”

Un pequeño grupo focal que realizó el viernes pasado, con participantes que tenían preocupaciones preexistentes sobre la inmigración, condenó rotundamente la violencia y expresó un particular enfado de que los alborotadores “afirmaran hablar en su nombre”, dijo Tryl.

La declaración de Farage, que parecía establecer conexiones entre su agenda política y la de los alborotadores, fue un cambio notable en comparación con su política anterior de distanciarse de grupos violentos de extrema derecha. En 2018, renunció al UKIP, el partido político que una vez lideró, en protesta por la decisión de su líder en ese momento de nombrar al fundador de la English Defence League, Tommy Robinson, como asesor.

Al tomar un tono diferente esta semana, “creo que cometió un error”, dijo Tryl sobre Farage. “Se puso del lado equivocado de sus propios votantes.”

¿Por qué la violencia contra los inmigrantes podría fortalecer a la extrema derecha en el futuro?

Existen algunas investigaciones que sugieren que las consecuencias a medio o largo plazo de la violencia podrían beneficiar a políticos antiinmigración de línea dura como Farage.

Un estudio académico de 2022 realizado por Maureen Eger y Susan Olzak encontró que la violencia contra los inmigrantes en Alemania, de hecho, aumentó el apoyo a los partidos de extrema derecha entre los votantes que ya tenían opiniones antiinmigrantes. Un número menor de votantes con opiniones neutrales sobre la inmigración también cambiaron su apoyo hacia la extrema derecha tras la violencia contra los inmigrantes. Pero esto no tuvo ese efecto en los votantes que antes apoyaban la inmigración, por lo que el resultado neto fue un electorado más polarizado en lugar de un cambio general hacia la derecha.

Eger y Olzak argumentan que esto sucedió porque los ataques contra los inmigrantes hicieron que la inmigración fuera más saliente para los votantes en todo el espectro político.

En ciencia política, los temas salientes son aquellos que son particularmente prominentes en la mente de las personas e influyentes en sus decisiones. La idea captura un insight importante, que es que si un tema se vuelve más saliente, eso puede tener un efecto radical en el comportamiento, incluso si las opiniones de las personas sobre los problemas subyacentes no cambian. (En los Estados Unidos, por ejemplo, las opiniones de los votantes sobre el aborto han sido bastante estables durante años. Pero el aborto se ha vuelto mucho más saliente para los votantes desde que la Corte Suprema revocó Roe v. Wade, dándole un nuevo poder para afectar las elecciones).

Investigaciones han encontrado a menudo que cuando la inmigración se vuelve más saliente, aumenta el apoyo a la extrema derecha. Esa puede ser una razón por la que los partidos de derecha más moderada a menudo no logran recuperar a los votantes de extrema derecha adoptando plataformas similares sobre inmigración: Hacerlo lleva el tema a la conciencia pública y al debate, haciéndolo más saliente, lo que a menudo lleva a los votantes a apoyar a los partidos de extrema derecha más asociados con políticas antiinmigración.

El estudio de Eger y Olzak trató sobre Alemania, no sobre Gran Bretaña. Y también examinaron un período mucho más largo de violencia contra los inmigrantes que los disturbios que han ocurrido en Inglaterra e Irlanda del Norte esta semana: días de disturbios, aunque impactantes, pueden no tener el mismo impacto en la saliencia de la inmigración para los votantes.

La encuesta más reciente de YouGov ofrece algunas pistas de que los disturbios en Gran Bretaña han aumentado la saliencia de las opiniones antiinmigrantes. Dos tercios de los encuestados dijeron que la “política de inmigración de los últimos años” fue en parte responsable de los disturbios, aunque esa redacción estaba abierta a múltiples interpretaciones.

Pero sus hallazgos pueden sugerir que la estrategia de Farage de vincular los disturbios con la inmigración como tema podría no perjudicarlo a largo plazo, ayudando a asegurar que el tema, y el Sr. Farage, sigan siendo políticamente relevantes.