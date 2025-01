Inteligencia Visual: Cómo buscar información con la herramienta de IA del iPhone.

“

La nueva función de Inteligencia Visual proporciona una forma rápida de encontrar información simplemente apuntando la cámara del iPhone 16 a un objeto en el mundo real. Luego puedes pedirle a ChatGPT que explique lo que estás viendo, hacer una búsqueda de imágenes invertida para encontrar productos y buscar cosas visualmente, obtener información sobre un negocio mientras caminas por la calle y agregar eventos rápidamente a tu calendario.

Nuevo en iOS 18.3, también puedes usarlo para identificar plantas… más o menos. Así es como funciona.

Cómo usar la Inteligencia Visual en el iPhone 16

Aunque la Inteligencia Visual depende en gran medida de terceros como ChatGPT y Google, su integración en el iPhone 16 la convierte en una herramienta poderosa para el uso diario. La nueva herramienta de IA de Apple pone esas fuentes de información increíblemente útiles directamente al alcance de tus manos.

Sin embargo, necesitarás la combinación correcta de hardware y software. Apple diseñó la Inteligencia Visual exclusivamente para los propietarios de iPhone 16, ya que la función de IA utiliza el nuevo botón de Control de Cámara solo disponible en esos teléfonos. Y, como se mencionó, necesitarás estar ejecutando iOS 18.2 o posterior.

Instala iOS 18.3 y habilita la Inteligencia de Apple

Los primeros elementos de Inteligencia de Apple estuvieron disponibles en iOS 18.1. La Inteligencia Visual debutó en la segunda ronda de funciones de IA de Apple, en iOS 18.2, con capacidades adicionales en iOS 18.3. Puedes instalar las actualizaciones yendo a Configuración > General > Actualización de Software.

Después de actualizar a 18.3, se te pedirá durante la configuración que habilites la Inteligencia de Apple.

Haz clic y mantén presionado el Control de Cámara

Lanzas la Inteligencia Visual haciendo clic y manteniendo presionado el Control de Cámara, un gesto que imita hacer clic y mantener presionado el botón lateral para activar Siri. Debido a que el Control de Cámara solo está disponible en el iPhone 16, la función solo está disponible en esos teléfonos. Apple probablemente podría habilitar un botón del Centro de Control para usar la función en los modelos iPhone 15 Pro, pero no ha optado por habilitar eso.

Después de hacer clic y mantener presionado el Control de Cámara, verás una breve animación y una interfaz que se parece a la cámara del iPhone, pero con menos controles.

Busca cosas al tomar una foto

Haz clic en el Control de Cámara nuevamente, o toca uno de los botones en pantalla, para buscar lo que está a la vista. Las siguientes dos opciones están siempre disponibles:

– Ask enviará la imagen a ChatGPT. El chatbot de OpenAI podría explicar lo que estás viendo, y puedes hacerle preguntas de seguimiento para obtener más información. Al probarlo con varios objetos extraños en mi oficina, quedé bastante impresionado con lo que ChatGPT acertó, pero por supuesto, encontré algunos errores. No puedes confiar completamente en ChatGPT como tu única fuente de información; siempre debes verificar la información importante.

– Search utiliza una búsqueda inversa de imágenes de Google para identificar el objeto. Esto resulta útil si quieres encontrar un producto u objeto en línea. Toca un resultado para abrir el enlace en Safari (o tu navegador web preferido).

Captura eventos del calendario y busca negocios

Las otras funciones inteligentes de la Inteligencia Visual son más dependientes del contexto:

– Eventos: Puedes apuntar la cámara del iPhone 16 a algo con información de un evento, como un póster o un documento, y agregar rápidamente el evento a tu calendario. Si se trata de un festival de música o un concierto, la herramienta podría emparejarlo con un evento y completar los detalles. Podría resultar súper útil.

– Negocios: Toma una foto de un restaurante, y la Inteligencia Visual hará referencia a tu ubicación con la información de Apple Maps para buscar el restaurante o negocio que estás viendo. Puedes ver un número de teléfono, sitio web, menú y más. Esto parece que podría resultar increíblemente útil. Si estás caminando por la calle decidiendo dónde comer, podrías obtener información rápidamente sin buscar manualmente cada nombre que veas.

Identificar plantas

Nuevo en iOS 18.3, puedes identificar plantas. Toma una foto de una planta, y obtendrás una, dos o tres sugerencias diferentes basadas en su apariencia.

En mis pruebas, lamentablemente esto no es muy preciso, a menudo sugiere la planta incorrecta. Cuando enumera tres plantas diferentes, a menudo tiene la correcta en algún lugar de la lista, pero a menos que esté etiquetada, no puedes estar seguro de cuál. Además, si está etiquetada, es probable que no necesites usar la función en primer lugar. Tocar una planta muestra información de Wikipedia. Toca nuevamente para abrir el artículo completo con detalles.

¿Cómo funciona la Inteligencia Visual?

Técnicamente hablando, ninguna de estas funciones de Inteligencia Visual es súper inteligente. ChatGPT y la Búsqueda de Imágenes Inversa de Google son ambos servicios de terceros. Extraer información de la cámara del iPhone como eventos y números de teléfono se basa en Live Text, una función que el iPhone ha tenido durante años. Y la Inteligencia Visual no utiliza IA para identificar empresas; principalmente utiliza el GPS y la brújula del iPhone con Apple Maps, cualquier iPhone puede hacer eso.

Incluso la nueva función de identificación de plantas no es del todo nueva. Abre Fotos, busca “planta”, muestra una imagen y desliza hacia arriba; verás una pequeña etiqueta de información donde puedes buscar la planta fotografiada. Esta función funciona en todos los dispositivos antiguos que ejecutan iOS 17.

Sin embargo, en la práctica, siguen siendo características útiles y prácticas. Es útil poder acceder a Live Text y a la búsqueda visual con una interfaz especial, sin necesidad de guardar una foto en tu biblioteca. Creo que si la Inteligencia de Apple no fuera un gran impulso de marketing y marca, Apple sería más directo al respecto de que se trata de una conveniente reempaquetado de diferentes servicios de terceros, en lugar de enmarcarlo como una nueva tecnología de IA.

Originalmente publicamos este artículo sobre Inteligencia Visual el 10 de diciembre de 2024. Lo actualizamos con nueva información.

