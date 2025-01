Inteligencia de Apple se activará de forma predeterminada con iOS 18.3 y macOS Sequoia 15.3.

Apple Intelligence ha sido optar desde que debutó en Octubre de 2024, pero el próximo iOS lo activará automáticamente.

Este cambio se implementará con iOS 18.3, iPadOS 18.3 y macOS Sequoia 15.3

Cualquiera puede apagarlo en Ajustes, si quieres.

Apple Inteligencia ya está disponible y se activará automáticamente en la próxima versión de iOS y macOS para tu iPhone o Mac compatible con Apple Intelligence.

Como se vio en los últimos betas de los desarrolladores de iOS 18.3 y macOS Sequoia 15.3, la última versión del sistema operativo activará automáticamente Apple Intelligence.

Esto significa que si tienes un iPhone, Mac o iPad que pueda ejecutar las funciones de AI de Apple, se activará automáticamente … así que si quieres optar por no participar, tendrás que ir a ajustes y apagarlo.

No será una sorpresa que Apple Intelligence esté habilitado, aunque, ya que la incorporación que verás después de actualizar el dispositivo probablemente dejará claro que se está encendiendo y lo que obtendrás.

Apple Intelligence ofrece actualmente un Siri mejorado, herramientas de escritura, integración con ChatGPT, Image Playground, Clean Up en Fotos, Recuerdos personalizados en Fotos, y Genmoji, entre otros.