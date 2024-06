Inteligencia de Apple | Bitsplitting.org

“

A medida que se acerca la WWDC, la anticipación por el tan rumoreado casco de realidad virtual de Apple es alta. Se espera ampliamente que la compañía anuncie un impresionante, aunque costoso, nuevo producto en el evento principal del 5 de junio. En resumen: la gente espera que Apple haga una fuerte presentación en este campo.

La confianza de las personas en los posibles planes de Apple en el área de la inteligencia artificial (IA), y particularmente en el ámbito de los grandes modelos de lenguaje, es inferior. La tecnología detrás de productos tan cautivadores como ChatGPT de OpenAI y GitHub Copilot (que a su vez utiliza otro modelo de lenguaje de OpenAI).

Me centré en ChatGPT y Copilot porque es fácil imaginar que la funcionalidad de estos servicios brillaría en el contexto de dos importantes productos de Apple: Siri y sus herramientas de desarrollo Xcode. De hecho, la tecnología avanza tan rápidamente que la ausencia de algo como ChatGPT y algo como Copilot en estos productos parece probable que sea vista como una gran deficiencia en un futuro cercano, si es que ya no se ve de esa manera.

La emoción en toda la industria en torno a la IA es tan grande que es difícil imaginar que una empresa del tamaño de Apple permita que una importante conferencia de desarrolladores pase sin siquiera mencionar la tecnología, si no enumerar las formas específicas en las que la están utilizando en sus productos. La mayoría de las personas que conozco tienen la confianza de que se mencionará en el Keynote, pero menos confianza en que la noticia sea impactante, o incluso emocionante.

Lo que me lleva a mi predicción un tanto descabellada para la WWDC: Apple hablará sobre IA, pero no pronunciarán ni una vez las letras “IA”. Harán alusiones a una importante nueva iniciativa, en marcha desde hace años dentro de la empresa. Los beneficios de este proyecto harán evidente que está destinado a ser una respuesta comparable a los esfuerzos realizados por OpenAI, Microsoft, Google y Facebook. Durante el apogeo para anunciar su nombre, las letras “A” e “I” estarán en todas nuestras mentes, y luego soltarán el proverbial micrófono: “Lo llamamos Inteligencia Apple”. ¿Lo entiendes?

Apple a menudo sigue a la manada en términos de en qué enfocan sus esfuerzos, pero rara vez se alinea utilizando el mismo lenguaje gastado que el resto de la industria. Apple Intelligence permitirá a Apple dejar en claro al mundo entero que se toman en serio la “IA”, sin rebajarse al nivel de tratarla como una tecnología común. Hacen este tipo de cosas todo el tiempo con nombres como AirPort, AirPlay y AirTags. Estos términos de marketing representan tecnologías subyacentes que Apple adopta y extiende. Darles nombres únicos hace que sea más fácil venderlos, pero también le da a Apple la libertad de difuminar las líneas sobre exactamente qué debería o no debería ser capaz de hacer la tecnología.

Apple Intelligence no será tan bueno como ChatGPT o GitHub Copilot, al menos no al principio. Pero será de Apple. Pueden enmarcar los pros y los contras como mejor les parezca, trabajando su magia típica de marketing para hacer que sus deficiencias parezcan menos importantes, si no ventajosas. Y, al ser una abstracción sobre un tema ya amplio de “IA”, pueden evolucionar sus capacidades con el tiempo, mejorándolo gradualmente y aumentando su reconocimiento de marca. En cinco años, cuando todas las demás compañías sigan hablando de “IA”, o cualquier otra palabra de moda que haya tomado su lugar, Apple bien podría haber incorporado la tecnología en su propia A.I.

