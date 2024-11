Inteligencia de Apple analiza cómo usted utiliza sus aplicaciones financieras. Así es como puede detener esto.

Mientras algunas de las características de Apple Intelligence son útiles, como la capacidad de resumir sitios web y correos electrónicos, y la función de herramientas de escritura que permite a ChatGPT redactar un correo electrónico o mensaje en un estilo específico que solicites, parece haber una cuestión de privacidad que podría permitir a un atacante acceder a tus cuentas financieras y vaciarlas. Chip Hallett, autor de The Ultimate Privacy Playbook, dice que Apple Intelligence aprende cómo los usuarios de iPhone utilizan sus aplicaciones bancarias y financieras. Hallett afirma que hay una forma de evitar que Apple Intelligence analice información sensible sobre tus aplicaciones bancarias y financieras almacenadas en tu iPhone. Ve a Configuración > Aplicaciones y desplázate hasta el nombre de tu aplicación bancaria. Digamos que tienes cuenta en Wells Fargo. Ve a Wells Fargo y toca en el listado. Se abrirá un menú y una de las opciones será Apple Intelligence y Siri. Toca en la pequeña flecha que aparece al lado de donde dice Apple Intelligence y Siri. Eso te llevará a otro menú.

Desde este menú, puedes eliminar la capacidad de Apple Intelligence de acceder a esta aplicación bancaria al desactivar “Aprender de esta aplicación”, “Sugerir aplicación” y “Notificaciones de sugerencias”. Estos tres están activados de forma predeterminada. Después de desactivarlos, la aplicación estará bloqueada para Apple Intelligence. Sigue el mismo procedimiento para todas las aplicaciones bancarias y financieras instaladas en tu iPhone. Después, puedes sentir algo de alivio al saber que Apple Intelligence no está analizando cómo utilizas estas aplicaciones, lo cual podría llevar a un atacante a descubrir cómo acceder a ellas. Otros expertos en seguridad sugieren que hagas lo mismo con tus aplicaciones de salud y fitness para asegurarte de que Apple Intelligence no esté accediendo a información personal.

Ten en cuenta que aunque Apple afirma que los datos de los usuarios no se almacenan, una página de soporte indica que Apple Intelligence “identifica los datos necesarios para proporcionar a un modelo generativo para ayudarte mejor”. Si no crees que esto deba incluir tu información bancaria y financiera, o incluso tus métricas de salud y fitness, sigue las instrucciones mencionadas anteriormente para evitar que Apple Intelligence husmee donde no crees que debería estar.

