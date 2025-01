Inteligencia Artificial (IA) y Más Dan a Kinder Morgan un Sólido Pedido Pendiente. ¿Es la Acción una Compra?

Kinder Morgan (NYSE: KMI) recientemente informó sólidos resultados en el cuarto trimestre y emitió una guía para 2025. Sin embargo, lo más notable del informe fue el creciente backlog de proyectos que la compañía estaba viendo como resultado de la demanda de gas natural para exportaciones de gas natural licuado (GNL), plantas de energía y inteligencia artificial (IA).

Veamos los resultados más recientes y la guía de la compañía de transporte de gasoductos para ver si es un buen momento para comprar acciones.

Una de las cosas más importantes que surgió del último informe de beneficios de Kinder Morgan fue el crecimiento de su backlog de proyectos. Su backlog de proyectos aumentó un impresionante 60% en comparación con el tercer trimestre, pasando de $5.1 mil millones a $8.1 mil millones. Los proyectos relacionados con gas natural representaron el 89% de su backlog.

Se espera que el múltiplo de EBITDA en la mayoría de sus proyectos (aquellos no asociados con la recuperación de petróleo mejorada con dióxido de carbono) sea de 5.8 veces. Esto significa que por cada $100 millones que gasta, espera generar un ingreso incremental de $17.24 millones en EBITDA a partir de estos proyectos. Los proyectos de infraestructura intermedia a menudo se realizan entre 6x y 8x múltiplos de EBITDA, por lo que se espera un rendimiento sólido en estos proyectos.

Kinder Morgan destacó tres grandes proyectos de gas natural que ha asegurado recientemente: South System Expansion 4, Mississippi Crossing y el Trident Intrastate Pipeline. La compañía dijo que está muy bien posicionada para las tendencias que impulsan los volúmenes de gas natural, con el 45% de la demanda de exportaciones de GNL, el 50% de las exportaciones de gas natural a México y el 45% de la demanda de energía en el suroeste del desierto, Texas y el sureste. También señaló que todavía estamos en las etapas iniciales de los centros de datos de IA y la energía necesaria para ellos.

Prevé que la demanda de gas natural en EE. UU. aumentará en 28 mil millones de pies cúbicos (BCF) al día para 2030. Esta proyección es muy similar al aumento de 28.5 BCF al día que recientemente proporcionó el productor de gas natural Antero Resources. Si bien el consumo de gas natural en EE. UU. ha ido aumentando gradualmente, estas proyecciones se acercan a duplicar el consumo reciente en cinco años, lo que sería un aumento enorme.

En cuanto a sus resultados, las ganancias ajustadas por acción (EPS) de Kinder Morgan aumentaron un 14% a $0.32. Eso estuvo ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas de un EPS de $0.34.

El EBITDA ajustado, por otro lado, aumentó un 7% a $2.06 mil millones. Su flujo de efectivo distribuible (DCF), que es el flujo de efectivo operativo menos los gastos de capital de mantenimiento, aumentó un 8% a $1.26 mil millones. Su DCF por acción aumentó un 10% a $0.57. EBITDA ajustado y DCF son dos de las métricas más comunes utilizadas para evaluar compañías de infraestructura intermedia.

Kinder Morgan declaró un dividendo de $0.2875 por acción, un aumento del 2% en comparación con hace un año. Su rendimiento futuro es de aproximadamente 3.8%. Para el año, generó un flujo de efectivo libre de $449 millones después de los pagos de dividendos, por lo que el dividendo está bien cubierto.

La compañía cerró el año con un apalancamiento (deuda neta dividida por EBITDA ajustado de los últimos 12 meses) de 4 veces. Eso se encuentra dentro del rango típico de 3 veces a 4.5 veces para compañías de infraestructura intermedia, y su propio objetivo de apalancamiento de 3.5 veces a 4.5 veces.

Mirando hacia el futuro, Kinder Morgan pronostica un aumento del 4% en el EBITDA ajustado a $8.3 mil millones y un salto del 10% en el EPS ajustado a $1.27. Está buscando reducir su apalancamiento a 3.8 veces para fin de año mientras aumenta su dividendo un 2% a $1.17 para el año. La guía no incluye su recientemente anunciada adquisición de Outrigger Energy II de $640 millones para expandir su presencia en la formación petrolera de Bakken. Dijo que la adquisición se estaba realizando a un múltiplo de 8 veces el EBITDA esperado de 2025, lo que serían alrededor de $80 mil millones si lo poseyera durante todo el año.

En adelante, Kinder Morgan planea ahora gastar $2.5 mil millones al año en gastos de capital de crecimiento durante los próximos años, un aumento respecto al presupuesto anterior de $2 mil millones.

Los resultados y la guía del cuarto trimestre de Kinder Morgan fueron en general sólidos, pero es su sólido backlog de proyectos y el retorno esperado de estos proyectos lo que es emocionante. La industria espera una enorme demanda de gas natural en los próximos años, y Kinder Morgan está bien posicionada para aprovechar estos mayores volúmenes. Además del aumento de la demanda en EE. UU. que proviene de los centros de datos de IA, también hay una gran demanda para exportar gas natural a México y enviarlo al extranjero.

Kinder Morgan tiene fuertes lazos con el mercado de servicios públicos de Texas y también tiene gasoductos cerca de Abilene, Texas, que será el primer sitio de centro de datos del proyecto de centro de datos de IA Stargate de $500 mil millones propuesto. Como tal, está en una buena posición para ser un ganador de IA, ya que Texas parece estar en el centro de la construcción de centros de datos de IA debido a su proximidad al gas asociado barato procedente de la cuenca del Permian. Si bien el mercado fue sacudido el lunes por DeepSeek, un nuevo jugador chino de IA cuyo modelo se dice que es muy barato para entrenar, aún hay muchas cosas que no se conocen sobre la precisión de esa afirmación, y no consideraría que esto descarrile los proyectos de IA de EE. UU. basados en especulaciones.

Desde una perspectiva de valuación, Kinder Morgan cotiza a un ratio de valor empresarial a EBITDA de poco más de 11 veces. Eso está por debajo de donde han cotizado las empresas de infraestructura intermedia en el pasado y es una valuación atractiva dadas las oportunidades de crecimiento que tiene la compañía. Por lo tanto, Kinder Morgan es una acción sólida para considerar en los niveles actuales.

