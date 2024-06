Inteligencia Artificial (IA) La acción de Nvidia luchará por mantener su capitalización de mercado de un billón de dólares para el 2026.

Desde la proliferación de Internet hace aproximadamente 30 años, no ha habido una tecnología, innovación o tendencia próxima que se haya acercado remotamente a rivalizar con ella… hasta ahora.

La llegada de la inteligencia artificial (IA) se prevé que sumará $15.7 billones a la economía global para 2030, según los analistas de PwC. Con la IA, el software y los sistemas tienen autonomía sobre tareas que normalmente serían supervisadas o realizadas por humanos. La particularidad es que estos sistemas tienen la capacidad de aprender y evolucionar con el tiempo sin intervención humana. La capacidad de volverse más eficiente con el tiempo le da a la IA utilidad en prácticamente todos los sectores e industrias.

Aunque la mayoría de las acciones de IA han sido imparables durante los últimos 18 meses, es Nvidia (NASDAQ: NVDA) la que sin duda se sitúa en un pedestal por encima de todas las demás.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Desde que comenzó el año 2023, las acciones de Nvidia han ganado un 828%, hasta el 19 de junio de 2024, con la compañía agregando casi $3 billones en valor de mercado y pasando por un reciente split de acciones de 10 a 1. De hecho, Nvidia desbancó a Microsoft y Apple esta semana para convertirse en la compañía cotizada más grande del mundo.

Pero mientras los catalizadores a corto plazo ayudan a explicar la euforia en torno a la IA y Nvidia, los vientos en contra tangibles a largo plazo se están acumulando, lo que sugiere que la acción de inteligencia artificial más caliente del mundo está en una burbuja irracional que podría, eventualmente, sacarla del club de los billones de dólares de capitalización bursátil.

La euforia en torno a Nvidia puede estar llegando a un clímax

Ninguna compañía se ha beneficiado más directamente de la revolución de la IA que Nvidia. Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) H100 de la compañía han pasado rápidamente a ser el estándar en los centros de datos empresariales acelerados por IA. El hardware de Nvidia es efectivamente el “cerebro” detrás de la toma de decisiones en fracciones de segundo y la potencia computacional necesaria para entrenar grandes modelos de lenguaje y ejecutar soluciones de IA generativas.

Recientemente, los analistas de semiconductores de TechInsights publicaron datos que mostraban que se enviaron 3.85 millones de GPU en 2023. Nvidia fue responsable de 3.76 millones (98%) de estos envíos. Esto hace más fácil entender por qué el segmento de Centros de Datos de la compañía más que quintuplicó las ventas en el primer trimestre fiscal (finalizado el 28 de abril), en comparación con el período del año anterior.

Además, la demanda ha abrumado por completo la oferta disponible de GPU de IA. Cuando la demanda de un bien o servicio supera la oferta, es normal que el precio de ese bien o servicio aumente significativamente. No es raro ver a las GPU H100 venderse por alrededor de $30,000, lo que ha elevado el margen bruto ajustado de Nvidia a un abrasador 78.4%.

Continuar leyendo

Las ventajas de ser pionero están ayudando a Nvidia también en el frente de la innovación. Mientras que sus competidores intentan ponerse al día con el H100, Nvidia ha estado ocupado desarrollando su arquitectura de GPU de IA de próxima generación. Presentó Blackwell en marzo, que comenzará a implementarse en la segunda mitad del año en curso, así como Rubin, que se reveló en junio y se espera que se lance en 2026. Desde un punto de vista computacional, alcanzar a Nvidia podría resultar desafiante para su competencia externa.

Con Nvidia superando ampliamente las expectativas de ventas y crecimiento de Wall Street durante más de un año, es comprensible por qué el miedo a perderse (FOMO) se ha apoderado de los inversores. Desafortunadamente, la combinación de FOMO y las tendencias de inversión en la próxima gran cosa históricamente ha sido un desastre esperando suceder.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Nvidia podría tener dificultades para mantenerse como una empresa de billones de dólares para 2026

El enemigo más grande para Nvidia y sus accionistas es la historia. Mientras que la historia muestra que los principales índices bursátiles suben en largos períodos, también está bastante claro que las tendencias de inversión en la próxima gran cosa atraviesan un proceso de maduración que implica un evento de explosión de burbujas en una etapa temprana.

Desde mediados de la década de 1990, cada tecnología, innovación o tendencia aclamada como transformadora ha resultado en una burbuja en una etapa temprana. Si bien no es una lista exhaustiva, esto incluye Internet, comercio empresarial a empresa, decodificación del genoma, nanotecnología, vivienda, acciones de China, impresión 3D, cannabis, tecnología blockchain, realidad aumentada y el metaverso. Sin falta, los inversores siempre sobreestiman la adopción de estas innovaciones/tendencias transformadoras por parte de consumidores y empresas, lo que conduce a expectativas elevadas que no se cumplen. Sería tonto (con “t” pequeña) esperar que la IA cambie esta tendencia.

Para agregar leña al fuego, la mayoría de las empresas carecen de un plan de cómo van a utilizar la inteligencia artificial para hacer crecer sus ventas. Si bien muchas de las empresas más influyentes en América están invirtiendo en soluciones de IA porque es lo que está de moda en este momento, no está moviendo realmente la aguja para la mayoría de estas empresas (fuera de los jugadores de hardware como Nvidia). Cada tecnología necesita tiempo para madurar, y la IA está lejos de ser una innovación madura en esta etapa del juego.

La competencia es otro problema claro. Incluso si Nvidia mantiene sus ventajas computacionales de GPU sobre sus competidores, la compañía parece destinada a perder participación. Advanced Micro Devices e Intel están lanzando sus GPU de IA diseñadas para competir directamente con el H100 en los centros de datos acelerados por IA. Con la demanda abrumando en gran medida la oferta de chips de Nvidia, AMD e Intel no deberían tener problemas para ganar cuota de mercado de los impacientes clientes empresariales.

Como he señalado en innumerables ocasiones, la competencia de Nvidia también es interna. Microsoft, Meta Platforms, Amazon y Alphabet comprenden aproximadamente el 40% de las ventas netas de Nvidia.

Aunque es fantástico que Nvidia pueda llamar a las empresas más influyentes del mundo sus principales clientes, también es preocupante que Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet estén desarrollando internamente GPU de IA para sus respectivos centros de datos. Una vez más, Nvidia puede mantener su ventaja computacional competitiva y aun así perder si estas cuatro empresas eligen apoyarse en sus propios chips y reducir su dependencia de la compañía cotizada más grande por capitalización de mercado.

A medida que aumenta el número de GPU de IA desplegadas, la escasez que ha impulsado el precio de venta del H100 a la estratosfera va a disminuir. En otras palabras, es un escenario para que el margen bruto ajustado de Nvidia regrese a las normas históricas.

Habiendo presenciado situaciones similares jugar muchas veces con las innovaciones de próxima gran cosa durante las últimas tres décadas, es lógico esperar que el FOMO de Nvidia también se desvanezca. Cuando lo haga, lo que creo que ocurrirá para o antes de 2026, Nvidia podría tener dificultades para mantenerse como una empresa de billones de dólares.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones en Nvidia, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que lograron ingresar podrían producir retornos significativos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia ingresó en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $801,365!

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

¡Ve las 10 acciones ahora!

Los retornos de Stock Advisor hasta el 10 de junio de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de Motley Fool. Sean Williams tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Intel y Meta Platforms. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: largas convocatorias de enero de 2025 de $45 en Intel, largas convocatorias de enero de 2026 de $395 en Microsoft, cortas convocatorias de agosto de 2024 de $35 en Intel y cortas convocatorias de enero de 2026 de $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.

La Predicción: La acción de Inteligencia Artificial (IA) Nvidia Luchará por Mantener su Capitalización de Mercado de Billones de Dólares para 2026 fue publicada originalmente por The Motley Fool