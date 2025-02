Intel retrasa las fábricas de chips de Ohio de $28 mil millones hasta 2030, informan los medios locales.

Los prometidos $28 mil millones de plantas de fabricación de chips de Intel en Ohio enfrentan más retrasos, con la primera fábrica en New Albany que se espera que no se complete hasta 2030, informó el medio local The Columbus Dispatch el viernes.

La primera fábrica comenzará a operar poco después, en 2030 o 2031, según citó el informe al fabricante de chips.

Las acciones de la empresa, que originalmente tenía programado comenzar la fabricación de chips en las fábricas de Ohio en 2025, subieron más del 5%.

Intel ha estado recortando gastos de capital después de que su costosa oferta para convertirse en un fabricante de chips contratado para otras empresas, en un intento de restaurar su antigua gloria, tensionara su balance.

Los cambios se hicieron para que Intel pueda alinear su operación de fábrica con la demanda del mercado y “administrar el capital de manera responsable”, según el informe que citó a Naga Chandrasekaran, director general de Manufactura de Fábrica de Intel, en un mensaje a los trabajadores.

La segunda fábrica de Ohio de la empresa no se completará hasta al menos 2031 y comenzará a funcionar en 2032, según el informe.

Intel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

El año pasado, la empresa despidió al 15% de su fuerza laboral, suspendió los dividendos e inició un extenso plan de ahorro de costos que implicaba grandes recortes a su gasto de capital en los próximos años.

Su director financiero, David Zinsner, dijo a Reuters el mes pasado que el objetivo de la empresa era asegurar que los gastos operativos fueran de aproximadamente $17.5 mil millones para 2025.

(Reporte de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; Edición de Maju Samuel y Shilpi Majumdar)