Intel considera a personas externas para CEO, incluido el director de Marvell

La búsqueda de un nuevo director ejecutivo de Intel Corp. se centrará principalmente en externos, considerando candidatos como el jefe de Marvell Technology Inc., Matt Murphy, y el ex CEO de Cadence Design Systems Inc., Lip-Bu Tan, según personas familiarizadas con la situación.

La empresa ha contratado a la firma de búsqueda de ejecutivos Spencer Stuart para ayudar a encontrar un nuevo director ejecutivo y está evaluando candidatos, según las personas que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. Esto incluye buscar talentos mucho más allá de las paredes de Intel, rompiendo con la tradición.

El reciente despido sorpresa del CEO Pat Gelsinger ha desencadenado una búsqueda urgente de nuevo liderazgo en un momento en que la fortuna del fabricante de chips es incierta y su banco ejecutivo ha sido diezmado por años de rotación de gestión. Gelsinger asumió las riendas hace solo tres años y desde entonces se ha centrado en un esfuerzo complejo y costoso para cambiar el rumbo de la empresa en apuros.

Esto no le dio la oportunidad de resucitar otra de las tradiciones de Intel: un programa de formación ejecutiva que una vez suministró líderes para el resto de la industria. Por ahora, el director financiero David Zinsner y la vicepresidenta ejecutiva Michelle Johnston Holthaus se desempeñan como co-CEOs interinos.

Cuando Intel intentaba traer a Gelsinger de vuelta a la empresa hace unos cuatro años, otros líderes de empresas de chips, incluido Murphy de Marvell, se mencionaban como candidatos. Ahora Intel lo ha contactado para la última búsqueda.

