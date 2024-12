Intel Considera a Externos para CEO, Incluido el Director de Marvell

Intel Corp. está buscando un nuevo director ejecutivo con un enfoque en candidatos externos, considerando a personas como Matt Murphy, director de Marvell Technology Inc., y Lip-Bu Tan, ex CEO de Cadence Design Systems Inc., según personas familiarizadas con la situación.

La búsqueda se centra en buscar talento más allá de las paredes de Intel, rompiendo con la tradición de promover internamente a los líderes de la compañía. La salida repentina del CEO Pat Gelsinger ha generado una urgente necesidad de encontrar un nuevo líder en un momento en el que la situación de la empresa es incierta y su equipo directivo ha sido afectado por años de cambios.

Desde que Gelsinger asumió el cargo hace tres años, ha estado enfocado en un esfuerzo complejo y costoso para revitalizar la empresa. Sin embargo, esto no le dejó tiempo para reconstruir el programa de entrenamiento ejecutivo de Intel, que solía proveer líderes para la industria. Actualmente, el director financiero David Zinsner y la vicepresidenta ejecutiva Michelle Johnston Holthaus están actuando como co-CEOs interinos.

A pesar de la importancia continua de Intel en la industria tecnológica, la compañía se encuentra buscando al sucesor permanente de Gelsinger entre una lista de candidatos internos más reducida debido a los cambios en la dirección de la empresa en años anteriores.

Independientemente de la dificultad para encontrar un reemplazo con la experiencia y habilidades necesarias, el nuevo CEO de Intel deberá recuperar los más de $20 mil millones de ingresos perdidos a competidores en los últimos años.

“No esperamos que sea fácil para Intel encontrar un nuevo líder con las credenciales para sacar a la compañía de este desafío”, escribió el analista de Wolfe Research Chris Caso en un informe. “Gelsinger llegó con una gran experiencia en Intel y no había muchos candidatos viables”.

–Con la asistencia de Debby Wu.

(Actualiza con las acciones de Marvell en el quinto párrafo.)

Lo más leído de Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.