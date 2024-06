Insulto homofóbico del Papa pone al descubierto las contradicciones de la Iglesia.

Cuando se difundieron informes de que el Papa Francisco había utilizado un insulto ofensivo y anti-gay mientras hablaba con obispos italianos en una conferencia el mes pasado, muchos católicos quedaron sorprendidos y desconcertados. ¿Cómo podría un papa conocido por su apertura y aceptación de las personas L.G.B.T.Q. usar un lenguaje homofóbico y advertir a los prelados sobre admitir hombres homosexuales en los seminarios?

Pero la pregunta, y la aparente inconsistencia en los mensajes de Francisco, reflejan las profundas contradicciones y tensiones que subyacen en la relación de la Iglesia Católica Romana y Francisco con la homosexualidad.

La iglesia sostiene que las “tendencias homosexuales” son “intrínsecamente desordenadas”. En cuanto a la ordenación, las pautas de la iglesia establecen que las personas con tendencias homosexuales “profundamente arraigadas” no deben convertirse en sacerdotes.

Sin embargo, la ordenación ha sido durante mucho tiempo un refugio de alguna manera para los hombres católicos homosexuales, según investigadores y sacerdotes, quienes dicen que al menos miles de clérigos son homosexuales, aunque solo unos pocos son públicos sobre su orientación sexual debido al estigma que todavía lleva en la iglesia.

Mientras que en el pasado todas estas contradicciones se sofocaban por un aura de tabú, los comentarios improvisados recientes de Francisco las han sacado a la luz.

“El papa levantó el velo”, dijo Francesco Lepore, un ex latinista del Vaticano que dejó la iglesia, salió del clóset como gay y se convirtió en activista.

El tema está cargado de prejuicios arraigados y la crisis de abuso sexual que surgió hace dos décadas inflamó las acusaciones de algunos obispos y medios conservadores de la iglesia de que la homosexualidad era la culpable, incluso aunque estudios han encontrado repetidamente que no hay conexión entre ser gay y abusar de menores.

A pesar de las evoluciones en la sociedad y de la adopción de un enfoque más progresista por parte de Francisco, la enseñanza de la iglesia sigue describiendo la homosexualidad como una desviación y ha consagrado esa visión en regulaciones y restricciones que los críticos dicen que perpetúan una perspectiva homofóbica generalizada y alimentan las tensiones.

“Hasta que no cambien la ley, mientras la homosexualidad sea vista como una desviación y una enfermedad, nada cambiará bajo la cúpula de San Pedro”, dijo Luciano Tirinnanzi, quien escribió un libro sobre personas L.G.B.T.Q. y la iglesia.

Sin embargo, la presencia de clérigos homosexuales ha sido constante a lo largo de la historia. San Pedro Damián, un monje del siglo XI, luchó contra los “pecados de sodomía” en la iglesia. Dante Alighieri castigó a los clérigos gays arrojándolos al infierno en su “Divina Comedia”, y hay casos documentados que datan del siglo XVI de prelados que fueron acusados de cometer actos homosexuales y asesinados. (Los registros de sacerdotes, e incluso cardenales y papas, que fueron impuros con mujeres e incluso tuvieron hijos también son abundantes.)

Académicos y prelados que promueven los derechos L.G.B.T.Q. dijeron que para los hombres católicos homosexuales, convertirse en sacerdote solía ser visto como una forma de neutralizar y superar el estigma que una vez se asociaba con su orientación sexual, y quizás incluso suprimirlo a través del celibato.

“Una gran cantidad de jóvenes religiosos con tendencias homosexuales buscaban la sublimación del celibato”, dijo Alberto Melloni, un historiador de la Iglesia italiano.

Es difícil saber exactamente cuántos sacerdotes son gays, ya que no hay estadísticas confiables, pero en los Estados Unidos, los hombres gays probablemente constituyen al menos el 30 o 40 por ciento del clero católico estadounidense, según decenas de estimaciones de investigadores y sacerdotes gays recopiladas en una investigación de 2019 realizada por The New York Times. Algunos sacerdotes y activistas dicen que el número se acerca al 75 por ciento.

“La Iglesia Católica no podría funcionar sin sus sacerdotes homosexuales”, dijo Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry, un grupo con sede en Maryland que apoya a los católicos gays. “Ese es un hecho simple”.

Pero eso también es algo con lo que muchos en la iglesia se sienten incómodos.

El mes pasado, Francisco dijo que ya había demasiada gay y usó un peyorativo para describirlo, según dos obispos que asistieron a la conferencia y confirmaron los informes de los medios italianos que desencadenaron una disculpa del Vaticano. Al preguntarle sobre el uso de un insulto por parte de Francisco, los obispos culparon el estilo de conversación relajado y colorido de Francisco.

“Cuando hay discursos oficiales, él estudia, pero cuando habla sin preparación, también puede resbalar una palabra que no es del todo ideal”, dijo Luigi Mansi, el obispo de la ciudad italiana de Andria. El obispo Francesco Savino, vicepresidente de la conferencia de obispos italianos, lo atribuyó al hecho de que Francisco no es un hablante nativo de italiano. “Cuando habla, usa términos que son una mezcla de español, argentino, italiano”, dijo.

Sin embargo, a pesar del sorprendente uso del insulto, no es la primera vez que Francisco refleja la oposición de la iglesia a permitir que hombres homosexuales ingresen al ministerio.

Si bien ha reconocido que muchos sacerdotes homosexuales son buenos y santos, Francisco ha expresado repetidamente su preocupación de que los candidatos homosexuales al sacerdocio puedan terminar teniendo relaciones y llevando vidas dobles.

En otra sesión a puerta cerrada en 2018, informada por los medios de comunicación italianos, dijo que a los hombres con tendencias homosexuales “profundamente arraigadas” no se les debería permitir ingresar en los seminarios.

Dos años antes, el papa aprobó un documento sobre vocaciones sacerdotales que afirmaba exactamente lo mismo, retomando un documento de 2005 aprobado por Benedicto XVI.

El clero ha interpretado estas instrucciones de diferentes maneras. La iglesia afirma que “los hombres homosexuales no deben ser admitidos en las órdenes”, dijo Piero Delbosco, obispo de Cuneo, Italia, agregando que podría haber cierto margen de maniobra para determinar si un candidato podría superar las tendencias homosexuales.

Otros, como Monsignor Mansi, dicen que “la iglesia no dice que las personas homosexuales no puedan ser ordenadas”. Pero, agregó, la iglesia cree que se debe evitar la ordenación porque es más difícil para los hombres homosexuales “observar y vivir en celibato toda su vida”. Los expertos y prelados que promueven los derechos L.G.B.T.Q. niegan firmemente esta afirmación.

“Hay tres formas en que se está interpretando eso”, dijo el padre James Martin, un partidario destacado de hacer que la iglesia sea más acogedora para los católicos gays. Es o no a seminaristas homosexuales, o no a personas que no pueden mantener el celibato o no a cualquiera para quien eso sea lo más importante en su vida, dijo.

Los mensajes de Francisco solo han añadido a la confusión, según algunos.

“Necesita aclarar un poco mejor su mensaje porque se vuelve confuso”, dijo el Sr. DeBernardo. “No ayuda la situación. Problematiza la situación”.

La confusión, dijeron los críticos, difumina la línea entre el celibato y la homosexualidad, desplazando el enfoque de una legítima preocupación por los sacerdotes que no son castos a una estigmatización general de todo el clero gay. Esto, dicen, puede hacer que a algunos hombres gays potencialmente celíbatas se les prohíba la ordenación y a muchos más simplemente ocultar su sexualidad.

La conferencia de obispos italianos ha adoptado nuevas reglas que se ocupan específicamente de la ordenación de sacerdotes gays en Italia, dijo Monsignor Savino. Las reglas, que están esperando la aprobación del Vaticano, aún no son públicas.

El uso del insulto por parte del Papa Francisco fue provocado por una pregunta de un obispo italiano sobre el tema, dijeron los obispos.

El tema de la homosexualidad, dijo Monsignor Savino, está “muy discutido” en este momento, ya que los obispos con un enfoque más “pragmático” y “dinámico” les gustaría actualizar las reglas. Pero los impulsos progresistas dentro de la iglesia a menudo enfrentan reacciones adversas y prejuicios.

Francisco debe mantener un delicado equilibrio entre un mensaje de apertura e inclusividad, mientras reconoce las sensibilidades más conservadoras de la Iglesia que permanecen firmemente en contra de la homosexualidad.

Cuando el año pasado Francisco permitió a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo, algunos obispos en sectores conservadores de la iglesia se opusieron. Para apaciguarlos, el Vaticano emitió un comunicado que decía que se debía tener en cuenta la “cultura local” al aplicar la declaración, pero que seguiría siendo la política de la iglesia.

Al ser entrevistados sobre este tema, algunos obispos se refirieron a la homosexualidad como una condición “patológica”, un “problema” o usaron expresiones como “sexualidad normal” para referirse a la heterosexualidad en contraposición a la homosexualidad.

Incluso las pautas de la iglesia que se refieren a “tendencias homosexuales profundamente arraigadas” son “ofensivas”, dijo el Sr. Lepore, porque transmiten el mensaje de que la homosexualidad puede ser transitoria, curable y superable.

Agregó que los mensajes efectivos de apertura de Francisco inevitablemente se verían socavados si las enseñanzas de la iglesia y gran parte del clero siguieran considerando la homosexualidad como un trastorno y no como una orientación sexual.

“Las dificultades, las divisiones que vive la iglesia”, dijo. “Todo viene de ahí”.