WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial, tanto por excelente rendimiento como por popularidad, por ello, mucha gente busca cómo instalar WhatsApp Plus en Android, para así tener mayor variedad de opciones y personalizar de mejor forma esta aplicación.

Todos conocemos la aplicación de WhatsApp, la cual no ha tenido muchos cambios desde que fue comprada por los propietarios de la compañía de Facebook. Entre mejoras funcionales y pocas de interface se han mantenido las actualizaciones de esta aplicación.

A pesar de que hoy en día existe gran variedad de aplicaciones de mensajería, mucha gente se pregunta si WhatsApp sigue siendo la mejor opción, lo que en ocasiones puede generar dudas en un pequeño sector de los amantes de este tipo de aplicaciones, pero con WhatsApp Plus, te darán ganas de seguir utilizando este servicio. 😉

Si quieres saber más sobre Whatsapp Plus te recomendamos hacer click aquí, dónde hacemos una extensa review de la aplicación y proporcionamos links de descarga para todos los dispositivos además de Android

Puedes tenerla en tu dispositivo Android

Primero debemos tener en cuenta que hay dos versiones de Whatsapp Plus, una de ellas se parece mucho a la versión normal de WhatsApp y la otra es llamada WhatsApp Plus Holo (icono azul), la cual le da un estilo que va mucho mejor con la interfaz de usuario de Android. Sea cual sea la versión, los pasos para descargarla e instalarla son los mismos.

En principio, se debe tener instalada la versión original de WhatsApp descargada directamente desde la Play Store de Google. Con ella, debes crear una copia de seguridad de tus conversaciones para guardarlas en la memoria del teléfono.

No puedes tener instalado Whatsapp Plus y la aplicación normal de Whatsapp al mismo tiempo, así que para proceder debes desinstalar la aplicación original del dispositivo pero con la condición que no elimines la carpeta de registro que queda guardada en el dispositivo.

Es muy simple descargar e instalar WhatsApp Plus

Actualmente no es posible encontrar esta aplicación en la tienda Google Play Store, por lo que debemos recurrir al uso de archivos apk para acceder a ella.

Tenemos el archivo APK de WhatsApp Plus para ti



En este enlace puedes descargar gratis el archivo APK de WhatsApp Plus. 😉

Si lo haces desde un ordenador, la única diferencia entre hacerlo con el teléfono es que luego de haber descargado el archivo tendrás que pasarlo al dispositivo para luego buscarlo por medio del administrador de archivos. De lo contrario, desde tu teléfono puedes seleccionar el aviso de descarga completada y llegar directamente al archivo apk.

Recuerda que, para instalar archivos apk en tu dispositivo Android debes tener activada la opción de “orígenes desconocidos” la cual permite al equipo dar la autorización que normalmente Google otorga a sus aplicaciones en la Play Store para que sean instaladas en el teléfono.

Una versión repotenciada de WhatsApp

Luego de haber instalado la aplicación, puedes disfrutar de una mensajería instantánea normal con tus conversaciones antiguas. Para ello es la copia de seguridad hecha antes de desinstalar el WhatsApp normal, para que la nueva aplicación pueda encontrar estos registros y adaptarlos a su plataforma. 😉

Obviamente, si deseas tener una conversación con una persona que no tenga WhatsApp Plus, pero sí el WhatsApp oficial, se puede realizar sin ningún problema, recordar que esta aplicación se puede considerar como una extensión no oficial y por lo tanto, es compatible.

Esta aplicación ofrece una mayor cantidad de opciones en la personalización de la misma, desde la interfaz de usuario hasta de qué color va a ser el icono de acceso directo en el escritorio, el cual indiscretamente es el mismo de Whatsapp. Además, cuenta con las funciones básicas de la aplicación original y constantemente también salen sus respectivas actualizaciones ya arreglo de errores.