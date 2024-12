Instagram prueba nueva función para resurgir los momentos destacados de Historias de amigos.

“

Instagram está experimentando con una nueva función que tiene como objetivo resurgir los Story Highlights de tus amigos que podrías haber pasado por alto. Esto podría ser muy valioso para aquellos que sienten que se están perdiendo actualizaciones de conexiones cercanas en medio del constante flujo de Reels y publicaciones patrocinadas.

Volviendo un poco atrás para aquellos que no estén familiarizados con las características de Instagram. “Stories” son fotos o videos cortos que desaparecen después de 24 horas. Los usuarios también pueden guardar estos Stories como “Highlights” en sus perfiles, haciéndolos visibles indefinidamente. Piénsalo como una colección seleccionada de momentos que quieren mantener accesibles más allá de la ventana de 24 horas.

Ahora, con esta nueva función de prueba, Instagram quiere volver a poner en primer plano esos posibles Highlights perdidos. Aparecerán al final de la bandeja de Stories, que es la barra en la parte superior de tu feed donde ves Stories de personas que sigues.

Meta, la empresa matriz de Instagram, aclaró que esta función está actualmente en prueba con un pequeño grupo de usuarios. Enfatizaron su compromiso continuo con mejorar las conexiones sociales a través de Stories.

El experto en redes sociales Ahmed Ghanem fue el primero en notar este cambio, destacando lo fácil que es perderse las actualizaciones de amigos en el paisaje siempre cambiante de la aplicación de Instagram.

Es importante tener en cuenta que esta función no mostrará los Stories regulares que desaparecen después de 24 horas. Está específicamente diseñada para mostrar los Highlights de Stories que los usuarios han elegido preservar en sus perfiles. Además, estos Highlights solo serán visibles una vez que hayas visto todos los Stories actuales en tu bandeja. Por lo tanto, si sigues a muchas personas y no siempre llegas al final de tu bandeja de Stories, es posible que no veas los Highlights.

Este movimiento de Instagram podría indicar un esfuerzo más amplio para priorizar el contenido de amigos y familiares, especialmente en vista del enfoque cada vez mayor de la plataforma en Reels y sus recomendaciones impulsadas por algoritmos. Una función como esta podría ayudar a los usuarios a asegurarse de que no se pierden actualizaciones importantes de quienes están más cerca de ellos. Sería interesante ver cómo se desarrolla esta prueba y si finalmente se implementa para todos los usuarios.”