Instagram presenta una nueva aplicación en medio del drama de TikTok.

“

Con todo el drama en torno a TikTok y su destino en los Estados Unidos, Instagram ha decidido que es el momento perfecto para presentar una nueva aplicación.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, compartió que pronto llegará una nueva aplicación gratuita de edición de video llamada Edits. Diseñada para editores de video de teléfonos, Edits promete un conjunto completo de herramientas creativas, desde una mejor calidad de grabación hasta borradores compartibles. También contará con audio de tendencia, información sobre el rendimiento de Reels e incluso una “pestaña de inspiración”, todo junto a las funciones de edición habituales que esperarías.

Si todo esto suena como un guiño a CapCut, la aplicación de edición de video hermana de TikTok, no eres el único haciendo esa conexión. Y no pasemos por alto el momento – totalmente no relacionado con TikTok y las aplicaciones de ByteDance que se están apagando, ¿verdad?

Según Mosseri, sin embargo, Edits ha estado en desarrollo durante meses, lo cual tiene sentido – las aplicaciones no surgen de la noche a la mañana. Además, promete ofrecer una gama mucho más amplia de herramientas creativas y probablemente se dirigirá a una audiencia más específica. Básicamente, la aplicación debería ser una plataforma donde puedas rastrear ideas en lugar de simplemente usar plantillas o obtener herramientas de edición de video impulsadas por IA adaptadas a cada clip.

Edits aún no está disponible, pero los usuarios de iOS ya pueden reservarlo en la App Store. Mosseri mencionó que también está en camino una versión para Android. Aunque insinuó un lanzamiento en febrero, la App Store lista el 13 de marzo como la fecha de lanzamiento. Solo un aviso: el lanzamiento inicial no estará completamente pulido, será un trabajo en progreso.

En los últimos días, Mosseri ha presentado algunas actualizaciones frescas para Instagram. Por un lado, pronto tendrás un nuevo feed que mostrará Reels que tus amigos hayan gustado o comentado. Además, Reels están obteniendo una actualización, ahora se extenderán hasta tres minutos. Y dile adiós a la cuadrícula cuadrada en tu perfil porque se cambiará a un diseño rectangular.