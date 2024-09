Instagram mejora las Historias y Carretes con nuevos stickers y más opcioes

“

Instagram está agregando un toque de nostalgia y diversión a su plataforma con la introducción de 38 nuevos stickers para Stories y Reels. La nueva colección presenta clásicos, lo que permite a los usuarios expresarse de maneras aún más creativas.

Este retorno al pasado aporta una sensación de familiaridad y encanto a las Historias y Reels de Instagram. Los nuevos stickers incluyen iconos atemporales como corazones, que se pueden utilizar para expresar amor o aprecio, y stickers de días de la semana, perfectos para agregar contexto o establecer el ambiente para tu contenido. Esta adición permite a los usuarios infundir sus historias y reels con un toque de encanto clásico y nostalgia.

Los nuevos stickers de Instagram recuperan clásicos atemporales | Crédito de las imágenes: Instagram

Es también un movimiento que demuestra que Instagram está escuchando a su base de usuarios. Muchos lamentaron la eliminación de los stickers clásicos, y su regreso demuestra un compromiso de mantener la satisfacción del usuario y proporcionar una variedad de herramientas creativas. Estos stickers son simples pero versátiles, encajando en una variedad de temas y narrativas, lo que los convierte en una adición valiosa al arsenal creativo de la plataforma.

Earlier this week, Instagram also introduced Teen Accounts, which offer enhanced protections for younger users while still providing access to the platform’s popular features. Teen accounts introduce a “Daily limit” feature, as well as encourage teens to take a break after an hour of scrolling.

Crédito de las imágenes: Instagram

Por último, Instagram está destacando una de sus joyas ocultas, “Emoji pong.” Esta función interactiva permite a los usuarios retar a sus amigos a un juego de pong simplemente enviando un emoji por mensaje directo y pulsándolo. Debo admitir que sinceramente no tenía ni idea de que esta función existía. Tal vez sea una señal de que ahora soy mayor, pero oye, Instagram es para todos.

Emoji Pong | Crédito de la imagen: Instagram

Como alguien que disfruta usando Instagram, estoy emocionado por estas actualizaciones. Los nuevos stickers definitivamente agregarán personalidad a mis Historias y Reels, y creo que las Cuentas para Adolescentes son un gran paso hacia la creación de un entorno online más seguro para los usuarios más jóvenes. También tengo muchas ganas de probar el emoji pong con mis amigos, suena como una forma divertida y única de conectar con ellos en la plataforma.

