Instagram está probando un pequeño cambio que podría tener un gran impacto en tus conversaciones

Instagram está experimentando con una nueva función que permite a los usuarios marcar de forma privada los comentarios que no les gustan. Esta prueba implica un botón colocado junto a los comentarios, ofreciendo una forma discreta para que los usuarios expresen sentimientos negativos sobre contenido específico. Es importante entender que esto no es un “botón de no me gusta” en el sentido tradicional. No hay un recuento público de los no me gusta, y nadie, ni siquiera el comentarista, será notificado si alguien usa esta nueva opción de marcado. Como expresó Adam Mosseri, Jefe de Instagram, el objetivo detrás de esta prueba es potencialmente mejorar la experiencia general de comentarios en Instagram. La compañía está explorando cómo estas señales privadas podrían ser utilizadas para influir en el orden en el que se muestran los comentarios. La idea es que los comentarios marcados como negativos podrían ser movidos más abajo en la sección de comentarios, haciendo el espacio de conversación más positivo. Este tipo de función ha sido tema de discusión para plataformas de redes sociales desde hace un tiempo. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la libre expresión y la creación de un entorno acogedor. Muchas plataformas han tenido dificultades para lidiar con comentarios negativos o abusivos sin recurrir a la censura. Los botones tradicionales de “no me gusta” a veces pueden ser mal utilizados, lo que lleva a situaciones de acoso y potencialmente silenciando opiniones diversas. El enfoque de Instagram de una señal privada es un intento de abordar estos problemas de una manera diferente. El éxito de esta prueba probablemente dependerá de varios factores. ¿Qué tan efectivamente puede identificar el sistema comentarios genuinamente negativos? ¿Los usuarios entenderán cómo funciona el botón y lo usarán apropiadamente? Y tal vez lo más importante, ¿este cambio realmente llevará a un ambiente de comentarios más positivo en Instagram? Estas son preguntas que solo el tiempo y la retroalimentación de los usuarios responderán. Si la prueba resulta exitosa, podría convertirse en una característica estándar en la plataforma, potencialmente influenciando la forma en que otras compañías de redes sociales abordan la moderación de comentarios. Personalmente, prefiero consumir mis redes sociales con la menor cantidad de negatividad posible, así que si esta función ayuda a reducir la visibilidad de tales comentarios, podría hacer que mi experiencia general en la plataforma sea más agradable. Estoy listo para aceptar esta prueba si termina por implementarse como una característica permanente.