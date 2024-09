Instagram brinda a los padres mayor control sobre las cuentas de adolescentes

Instagram está renovando la forma en que funciona para los adolescentes, prometiendo más “protecciones integradas” para los jóvenes y controles adicionales y tranquilidad para los padres. Las nuevas “cuentas de adolescentes”, para niños de 13 a 15 años, obligarán a muchos ajustes de privacidad a estar activados por defecto, en lugar de que un niño opte por ellos. Las publicaciones de los adolescentes también estarán configuradas como privadas, haciéndolas no visibles para las personas que no los siguen, y deberán aprobar a todos los nuevos seguidores. Estos ajustes solo pueden cambiarse dando a un padre o tutor supervisión de la cuenta, o cuando el niño cumpla 16 años. Las empresas de redes sociales están bajo presión en todo el mundo para hacer que sus plataformas sean más seguras, con preocupaciones de que no se está haciendo lo suficiente para proteger a los jóvenes de contenido dañino. La NSPCC calificó el anuncio como un “paso en la dirección correcta”, pero dijo que el propietario de Instagram, Meta, parecía estar “poniendo énfasis en que los niños y los padres necesitan mantenerse seguros”. Rani Govender, gerente de política de seguridad infantil en línea de la NSPCC, dijo que Meta y otras empresas de redes sociales necesitaban tomar más medidas ellos mismos. “Esto debe ser respaldado por medidas proactivas que eviten que contenido dañino y abuso sexual se proliferen en Instagram en primer lugar, para que todos los niños tengan el beneficio de protecciones integrales en los productos que usan”, dijo. Meta describe los cambios como una “nueva experiencia para adolescentes, guiada por los padres”, y dice que “apoyará mejor a los padres y les dará tranquilidad de que sus adolescentes están seguros con las protecciones adecuadas en su lugar”. Sin embargo, el regulador de medios Ofcom expresó preocupaciones en abril sobre la disposición de los padres para intervenir para mantener seguros a sus hijos en línea. En una charla la semana pasada, el alto ejecutivo de Meta, Sir Nick Clegg, dijo: “Una de las cosas que descubrimos… es que incluso cuando construimos estos controles, los padres no los utilizan”. Ian Russell, cuya hija Molly vio contenido sobre autolesiones y suicidio en Instagram antes de quitarse la vida a los 14 años, le dijo a la BBC que era importante esperar y ver cómo se implementaba la nueva política. “Si funciona o no, solo lo descubriremos cuando las medidas entren en vigor”, dijo. “Meta es muy bueno generando relaciones públicas y haciendo estos grandes anuncios, pero también tienen que ser buenos siendo transparentes y compartiendo qué tan bien están funcionando sus medidas”. ¿Cómo funcionará? Las cuentas de adolescentes cambiarán principalmente la forma en que Instagram opera para los usuarios entre 13 y 15 años, con varios ajustes activados por defecto. Estos incluyen controles estrictos sobre contenido sensible para prevenir recomendaciones de material potencialmente dañino, y notificaciones silenciadas durante la noche. Las cuentas también se configurarán como privadas en lugar de públicas, lo que significa que los adolescentes tendrán que aceptar activamente nuevos seguidores y su contenido no podrá ser visto por personas que no los siguen. Instagram presentará a los menores de 16 años que intenten cambiar los ajustes predeterminados clave en su cuenta de adolescente con un mensaje emergente que indique que necesitan permiso parental. Los padres que elijan supervisar la cuenta de su hijo podrán ver con quién se están comunicando y los temas sobre los que han dicho que están interesados, aunque no podrán ver el contenido de los mensajes. Instagram dice que comenzará a trasladar a millones de usuarios adolescentes existentes a la nueva experiencia dentro de 60 días después de notificarles los cambios. Identificación de edad El sistema se basará principalmente en que los usuarios sean honestos sobre sus edades, aunque Instagram ya tiene herramientas que buscan verificar la edad de un usuario si hay sospechas de que no están diciendo la verdad. A partir de enero, en los Estados Unidos, también comenzará a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar de manera proactiva a los adolescentes que usan cuentas de adultos, para devolverlos a una cuenta de adolescente. La Online Safety Act del Reino Unido, aprobada a principios de este año, exige que las plataformas en línea tomen medidas para mantener seguros a los niños, o se enfrenten a multas enormes. Ofcom advirtió a los sitios de redes sociales en mayo que podrían ser nombrados y avergonzados, y prohibidos para menores de 18 años, si no cumplen con las nuevas reglas de seguridad en línea. Matt Navarra, analista de la industria de redes sociales, describió los cambios como significativos, pero dijo que dependían de la aplicación. “Como hemos visto con los adolescentes a lo largo de la historia, en este tipo de escenarios, encontrarán la manera de saltarse los bloqueos, si pueden”, le dijo a la BBC. “Así que creo que Instagram tendrá que asegurarse de que las salvaguardias no puedan ser fácilmente eludidas por adolescentes más expertos en tecnología”. Preguntas para Meta Instagram está lejos de ser la primera platforma en introducir herramientas para padres, y ya afirma tener más de 50 herramientas destinadas a mantener seguros a los adolescentes. Introdujo un centro familiar y herramientas de supervisión para padres en 2022 que les permitían ver las cuentas que sigue su hijo y quién los sigue, entre otras funciones. Snapchat también introdujo su propio centro familiar que permite a los padres mayores de 25 años ver con quién está enviando mensajes su hijo y limitar su capacidad de ver cierto contenido. A principios de septiembre, YouTube dijo que limitaría las recomendaciones de ciertos videos de salud y fitness para adolescentes, como aquellos que “idealizan” ciertos tipos de cuerpo. Instagram ya utiliza tecnología de verificación de edad para verificar la edad de los adolescentes que intentan cambiar su edad a más de 18 años, a través de un video selfie. Esto plantea la pregunta de por qué, a pesar de la gran cantidad de protecciones en Instagram, los jóvenes siguen expuestos a contenido dañino. Un estudio de Ofcom a principios de este año encontró que todos los niños con los que habló habían visto material violento en línea, siendo Instagram, WhatsApp y Snapchat los servicios más frecuentemente mencionados donde lo encontraron. Si bien también son algunos de los más grandes, es una clara indicación de un problema que aún no se ha resuelto. Según la Online Safety Act, las plataformas tendrán que demostrar que están comprometidas a eliminar contenido ilegal, incluido el material de abuso sexual infantil (CSAM) o contenido que promueve el suicidio o autolesiones. Pero no se espera que las reglas entren en vigencia por completo hasta 2025. En Australia, el primer ministro Anthony Albanese anunció recientemente planes para prohibir las redes sociales a los niños al establecer un nuevo límite de edad para que los niños usen las plataformas. Las últimas herramientas de Instagram ponen el control más firmemente en manos de los padres, quienes ahora tendrán aún más responsabilidad directa para decidir si permitirle a su hijo más libertad en Instagram, y supervisar su actividad e interacciones. Por supuesto, también necesitarán tener su propia cuenta de Instagram. Pero en última instancia, los padres no dirigen Instagram en sí y no pueden controlar los algoritmos que empujan el contenido hacia sus hijos, o lo que comparten sus miles de millones de usuarios en todo el mundo. El experto en redes sociales Paolo Pescatore dijo que era un “paso importante para proteger el acceso de los niños al mundo de las redes sociales y las noticias falsas”. “El teléfono inteligente ha abierto un mundo de desinformación, contenido inapropiado que alimenta un cambio en el comportamiento entre los niños”, dijo. “Se necesita hacer más para mejorar el bienestar digital de los niños y todo comienza devolviendo el control a los padres”.