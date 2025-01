Inspire Veterinary Partners Anuncia División de acciones inversa de 1 por 25 por Investing.com

“

VIRGINIA BEACH, VA / ACCESS Newswire / 22 de enero de 2025 / Inspire Veterinary Partners, Inc. (Nasdaq:IVP) (“Inspire” o la “Compañía”), propietaria y proveedora de servicios de atención médica para mascotas en todo EE. UU., anunció hoy que llevará a cabo un split inverso de acciones de 1 por 25 (“Reverse Stock Split”) de sus acciones autorizadas y emitidas y en circulación de Clase A de acciones comunes, con un valor nominal de $0.0001 por acción (“Acciones Comunes”). El Reverse Stock Split entrará en vigor a las 12:01 a. m., hora del Este, el 27 de enero de 2025. En ese momento, cada 25 acciones emitidas y en circulación de Acciones Comunes se reclasificarán automáticamente en una nueva acción de Acciones Comunes. El número total de acciones comunes autorizadas para emisión se reducirá en una proporción correspondiente de 36,998,148 acciones a 1,479,926 acciones. También se realizarán ajustes proporcionales a premios de acciones en circulación, warrants y notas convertibles, así como al número de acciones emitidas y a emitir en virtud de los planes de incentivos de acciones de la Compañía y ciertos acuerdos existentes. No se emitirán acciones fraccionarias en relación con el Reverse Stock Split. Todas las acciones fraccionarias se redondearán hacia arriba. El Reverse Stock Split afectará a todos los accionistas de acciones comunes de forma uniforme y no alterará el interés porcentual de ningún accionista en la equidad de la Compañía.

Las Acciones Comunes de Inspire seguirán cotizando en The Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) bajo el símbolo existente “IVP” y comenzarán a cotizar en una base ajustada por el split cuando el mercado abra el 27 de enero de 2025. El nuevo número CUSIP para las Acciones Comunes después del Reverse Stock Split será 45784E304.

El Reverse Stock Split tiene como objetivo principal llevar a la Compañía al cumplimiento del requisito mínimo de precio de oferta de $1.00 para mantener su cotización en Nasdaq. No hay garantía de que la Compañía cumpla con el requisito mínimo de precio de oferta.

El consejo de administración de la Compañía aprobó un split inverso de acciones de 1 por 25 en su reunión del consejo el 6 de noviembre de 2024. La Compañía es una corporación de Nevada y, de conformidad con las leyes revisadas de Nevada, no se requirió la aprobación de los accionistas para llevar a cabo el Reverse Stock Split, ya que tanto el número de acciones autorizadas de Acciones Comunes como el número de acciones emitidas y en circulación de Acciones Comunes se redujeron proporcionalmente como resultado del Reverse Stock Split.

Acerca de Inspire Veterinary Partners, Inc.

Inspire Veterinary Partners es propietaria y operadora de hospitales veterinarios en EE. UU. A medida que la Compañía se expande, espera adquirir hospitales veterinarios adicionales, incluidas prácticas generales, instalaciones de animales mixtos y cuidados críticos y de emergencia.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro sobre las expectativas actuales de la Compañía. Estas declaraciones no son garantías de un rendimiento futuro y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones difíciles de prever. Los factores que podrían causar diferencias son, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas con adquisiciones anticipadas, o factores que resulten en cambios en los resultados operativos anticipados de la Compañía relacionados con las adquisiciones. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen más plenamente en la sección titulada “Factores de riesgo” en las presentaciones públicas de la Compañía realizadas ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos su Informe Anual en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Las declaraciones a futuro contenidas en este anuncio se hacen a partir de esta fecha, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar dicha información excepto según lo requiera la ley aplicable.

