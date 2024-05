Insinuaciones de Blinken: EE.UU. podría aceptar ataques ucranianos en Rusia con armas estadounidenses.

El Secretario de Estado Antony J. Blinken sugirió el miércoles que la administración Biden podría estar abierta a tolerar ataques por parte del ejército ucraniano dentro de Rusia, diciendo que Estados Unidos “adaptará y ajustará” su postura basándose en las condiciones cambiantes en el campo de batalla. El Sr. Blinken dijo que Estados Unidos no había alentado ni facilitado tales ataques. Pero dijo que los ucranianos necesitaban tomar sus propias decisiones sobre cómo defenderse mejor, una posición que ha expresado anteriormente, y que el gobierno de EE. UU. había “adaptado y ajustado según fuera necesario” a medida que evoluciona la guerra. Cuando un reportero le preguntó si sus palabras significaban que Estados Unidos podría apoyar ataques de Ucrania dentro de Rusia, él dijo: “Adaptar y ajustar significa precisamente eso”. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Washington ha enviado ayuda militar a los ucranianos, pero ha pedido repetidamente que no disparen armas fabricadas en EE. UU. en territorio ruso por temor a escalar la guerra. Varios líderes europeos han pedido al presidente Biden que deje de imponer esas limitaciones, entre ellos Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y Emmanuel Macron, presidente de Francia. El Sr. Blinken hizo sus comentarios en Chisinau, la capital de Moldavia, mientras estaba al lado de Maia Sandu, la presidenta de la nación, quien se espera se enfrente a un candidato prorruso cuando se postule para la reelección en octubre. Los dos hablaron con periodistas después de una reunión vespertina en las oficinas presidenciales. “Nuestros vecinos, nuestros amigos en Ucrania, pagan un precio escandaloso a diario”, dijo la Sra. Sandu. El Sr. Blinken anunció nueva ayuda a Moldavia para abordar una variedad de problemas derivados de la agresión rusa, incluida su invasión a Ucrania. El primero de los dos paquetes mencionados fue de $50 millones en apoyo general a la industria y el gobierno de Moldavia, así como a los procesos democráticos. El Sr. Blinken mencionó los sectores de energía y agricultura, y la necesidad de combatir la desinformación. “Lo que es tan poderoso aquí es el compromiso profundo y arraigado con la democracia frente a la intimidación de Rusia”, dijo el Sr. Blinken. La Sra. Sandu agradeció al Sr. Blinken por la ayuda estadounidense en la lucha contra la corrupción, la construcción de infraestructura de energía renovable y el abordaje de las “adversidades de la democracia”, un gesto hacia la interferencia en las elecciones rusas. El segundo paquete de ayuda mencionado fue de $85 millones para ayudar a Moldavia a aumentar su resiliencia energética y reducir su dependencia de la electricidad generada en una región separatista respaldada por Rusia en el este, Transnistria. Este apoyo ayudaría a Moldavia a fortalecer sus capacidades de almacenamiento de baterías y líneas de transmisión de alta tensión, entre otras necesidades energéticas, dijo el Sr. Blinken. Moldavia recientemente puso fin a su dependencia de las importaciones de gas natural de Rusia y ahora compra gas de varios países, incluido Estados Unidos. La visita del Sr. Blinken a Chisinau fue la primera parada en un viaje destinado a mostrar el apoyo de EE. UU. a las naciones que enfrentan una Rusia hostil. El Sr. Blinken irá a continuación a la República Checa, donde está programado asistir a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de la OTAN el jueves y viernes. Planea discutir la mejor forma de apoyar a Ucrania. Este viaje sigue a la visita nocturna del Sr. Blinken a Kiev hace más de dos semanas. La Sra. Sandu ha abogado por la entrada de Moldavia en la Unión Europea, y ha programado un referéndum sobre la cuestión para el mismo día que las elecciones presidenciales en octubre. Analistas estadounidenses y europeos dicen que Moscú probablemente intentará interferir en la elección, como lo ha hecho en otros lugares de Europa. La administración Biden ha hablado públicamente de agentes rusos llevando a cabo tal interferencia utilizando diferentes medios, desde piratería informática hasta la organización de campañas en redes sociales para distribuir dinero a políticos favorecidos. Unos 1.500 soldados rusos están en Transnistria, que colinda con Ucrania. Los funcionarios estadounidenses están atentos a cualquier señal de que el presidente Vladimir V. Putin de Rusia pueda intentar anexionar el territorio. La sesión de la OTAN en la República Checa tiene como objetivo oficial fortalecer la agenda para la reunión del 80º aniversario de los líderes de la alianza en Washington en julio. Se espera que el grupo no declare que Ucrania se unirá ahora a la OTAN, una aspiración que el presidente Zelensky ha reiterado tras la invasión rusa. Sin embargo, se espera que trabajen en los detalles para avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania. A medida que las tropas rusas presionan en una ofensiva en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, el esfuerzo de guerra ucraniano ha estado decayendo, en gran parte debido a la escasez de armas y municiones. También hay menos ciudadanos capaces de unirse a la lucha. Recientemente, el Sr. Biden firmó un proyecto de ley aprobado por el Congreso, a pesar de cierta oposición republicana, que otorga nueva ayuda militar a Ucrania. Rusia está produciendo municiones a un ritmo rápido, y las sanciones lideradas por EE. UU. no han logrado paralizar sus capacidades industriales militares. El Sr. Biden y sus colaboradores dicen que China ha desempeñado un papel decisivo en el fortalecimiento de Rusia mediante la exportación de equipos de uso dual y otros bienes que le han permitido fortalecer la producción de armas. Se espera que el Sr. Blinken destaque el apoyo de China a Rusia en sus conversaciones en la reunión de la OTAN en Praga.