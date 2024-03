Ingenieros ucranianos prueban plataformas robóticas de evacuación médica.

En un campo de entrenamiento, ingenieros ucranianos han mostrado sus plataformas robóticas a médicos militares para la evacuación de heridos en el campo de batalla.

Fuente: Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania en un comentario a Ekonomichna Pravda

Detalles: En las pruebas de demostración, se presentaron productos de siete fabricantes: Terra Traverse, Robotic Complexes, Keep Robotics, Trident Technologies, la empresa de investigación y producción de tecnologías no tripuladas ucranianas, Tencore y otra empresa no identificada.

Los desarrollos se encuentran en varias etapas de preparación. Un modelo ya ha completado todos los procedimientos y recibió aprobación para operar, mientras que otros aún están en proceso. El propósito de las pruebas de demostración es reunir la experiencia de los militares y los fabricantes para que los diseñadores puedan recibir comentarios y mejorar sus productos en situaciones de combate reales.

“Durante la evacuación de heridos, hay un riesgo significativo para quienes realizan la evacuación. Una vez estábamos llevando a un ametrallador, y en el camino tuvimos 11 heridos. Todos sobrevivieron, pero cuando evacuas a una persona herida y terminas con 11, está claro que esto es un problema. Por lo tanto, los complejos robóticos terrestres deben participar en la evacuación.

Los requisitos para dicho robot incluyen maniobrabilidad, alcance de comunicación, duración de la batería, simplicidad y comodidad de operación, capacidad de carga y costo. En cuanto a los modelos presentados, hubo observaciones sobre maniobrabilidad y comunicación”, dijo el Teniente Mayor de la Compañía de Honor del batallón Da Vinci Wolves, Oleksandr Yabchanka, quien estuvo presente en las pruebas.

“Buscábamos plataformas que pudieran adaptarse para la evacuación médica. Nos reunimos con los fabricantes y les hablamos sobre este problema. Brave1 también se unió a este trabajo, y a través de ellos encontramos muchos fabricantes. Como resultado de estas búsquedas, comenzaron a aparecer sistemas en el mercado, que vimos en las pruebas”, dijo la Viceministra de Industrias Estratégicas de Ucrania, Hanna Hvozdii.

