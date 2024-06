Informes tempranos sugieren que RCS en iPhone carece de algunas características clave

“

Crédito de la imagen: Apple

Finalmente, un usuario logró descubrir y activar el soporte oculto de RCS (Rich Communication Services) dentro de la beta de iOS 18, que aún no está disponible oficialmente a pesar de haber sido anunciado en la conferencia WWDC de Apple la semana pasada. Esta es efectivamente la primera visión de cómo podría ser la mensajería entre plataformas entre iPhones y dispositivos Android. Capturas de pantalla compartidas en X por @dhinakg revelan que la implementación de RCS de Apple probablemente incluirá características como indicadores de estado de entrega y transferencia de archivos. También parece que será posible compartir archivos de alta resolución entre iMessage y usuarios de Android una vez que la función se lance oficialmente. No es sorpresa, ya que esperábamos tanto de la implementación de Apple como del hecho de que los mensajes no pertenecientes a iMessage seguirán apareciendo en un buble verde. Sin embargo, algunas características clave están notablemente ausentes en esta versión temprana. Por ejemplo, las confirmaciones de lectura de usuarios de iPhone en chats grupales y la capacidad de reaccionar a mensajes de usuarios de Android actualmente están ausentes. No está claro si esto es intencional o si se agregará más adelante. Además, no hay cifrado de extremo a extremo para los mensajes intercambiados entre dispositivos Android y iPhone, lo que plantea posibles preocupaciones de seguridad. También sospechábamos que sería el caso, ya que Apple indicó que utilizarían el Perfil Universal de RCS, que carece de cifrado de extremo a extremo a diferencia de la implementación Jibe de Google. Apple confirmó a finales de 2023 que estaría introduciendo soporte para RCS en sus dispositivos, reconociendo que mejorarían la interoperabilidad en comparación con SMS y MMS. La compañía mencionó específicamente extender el soporte a iMessage, sugiriendo un potencial fin de la división “burbuja azul” versus “burbuja verde”. Aunque esta vista previa muestra progreso, está claro que se necesita más desarrollo y refinamiento antes de que el soporte de RCS se realice completamente. La ausencia de características como confirmaciones de lectura, reacciones a mensajes y cifrado de extremo a extremo destaca los desafíos que quedan por superar para lograr una mensajería sin problemas entre plataformas. A pesar de estas limitaciones, los beneficios potenciales de RCS junto con iMessage son innegables. Funciones de mensajería mejoradas, capacidades mejoradas de intercambio de archivos y posiblemente una experiencia de mensajería más unificada podrían mejorar significativamente la comunicación entre usuarios de iPhone y Android. A medida que iOS 18 continúa en la fase de pruebas beta, los usuarios continúan esperando con ansias el lanzamiento oficial del soporte de RCS. La introducción de esta función podría marcar un paso significativo hacia una mayor interoperabilidad y una experiencia de mensajería más fluida entre diferentes plataformas.

“