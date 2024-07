Informes falsos afirman que la aprobación de Nigeria del acuerdo con Samoa legaliza las relaciones del mismo sexo.

Captura de pantalla que muestra la falsa afirmación, tomada el 8 de julio de 2024. El periódico es el diario más influyente de Nigeria en el conservador norte musulmán. El diario informó que el país más poblado de África había firmado un acuerdo de “150 mil millones de dólares” con la UE que contiene cláusulas que “obligan a las naciones subdesarrolladas y en desarrollo a apoyar las reivindicaciones de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) para ser reconocida, como condición para obtener apoyo financiero y de otra índole de las sociedades avanzadas”. Llamado así por la Isla del Pacífico de Samoa donde se promulgó el 15 de noviembre de 2023, el tratado es comúnmente conocido como el “Acuerdo de Samoa”. Otros medios nigerianos como Business Day y Vanguard repitieron las afirmaciones y las compartieron con millones de seguidores en las redes sociales. Los artículos llevaron a una fuerte crítica del gobierno, especialmente en el norte del país. AFP Fact Check desmintió afirmaciones similares sobre el acuerdo de Samoa en noviembre de 2023. La trama de desinformación. Daily Trust basó su afirmación en un artículo de opinión escrito por el abogado con sede en Lagos Sonnie Ekwowusi, quien fue una de las primeras personas en revelar la aprobación de Nigeria del acuerdo de Samoa. “Los artículos 2.5 y 29.5 legalizan el LGBT, el transexualismo, el aborto, el abuso sexual adolescente y la perversidad en los países africanos”, según Ekwowusi. “La firma del Acuerdo por Nigeria constituye una amenaza para la soberanía de Nigeria y África. Además, degrada nuestra democracia”. Daily Trust escribió que el gobierno firmó el acuerdo en secreto a pesar de la “oposición global”. El acuerdo salió a la luz cuando el ministro de Presupuesto y Planificación Económica, Atiku Bugudu, lo anunció en un evento organizado por la UE en la capital del país, Abuja, el 1 de julio de 2024. La historia de Daily Trust desencadenó afirmaciones virales en las redes sociales sobre Nigeria legalizando matrimonios entre personas del mismo sexo y se convirtió en un tema de tendencia con palabras clave como “Musulmán-Musulmán” y “acuerdo de Samoa”. Volviendo a publicar una captura de pantalla del artículo, el crítico del gobierno Mahdi Shehu escribió en X: “Que la homosexualidad, el lesbianismo y el abuso infantil sean un hábito permanente en ellos, que se transmita a sus hijos, nietos hasta la última generación. Que mueran en el acto”. Captura de pantalla que muestra la publicación de X de Shehu, tomada el 8 de julio de 2024. Los líderes musulmanes del norte del país criticaron la medida (ver aquí y aquí). Acuerdo de Samoa. El Acuerdo de Samoa es una asociación entre la UE y los países de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS), de los cuales Nigeria es miembro. El documento de 403 páginas contiene 103 artículos y disposiciones. Según el Consejo Europeo, el acuerdo “servirá como un marco legal general para sus relaciones durante los próximos 20 años”. Las áreas de prioridad incluyen los derechos humanos, la democracia y la gobernanza, la paz y la seguridad; el desarrollo humano y social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible e inclusivos, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático; y la migración y movilidad. Se considera como un modelo para fortalecer las relaciones bilaterales y sucede al Acuerdo de Cotonú firmado en junio de 2000. Después de siete meses de deliberaciones, el gobierno nigeriano firmó el acuerdo en Bruselas el 28 de junio de 2024, uniéndose a otros 72 miembros de la OACPS. Nigeria firmó hoy el Acuerdo de Samoa, uniéndose a otros 72 miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS), en un compromiso de mejorar las relaciones de la OACPS-UE y la cooperación internacional. El embajador Obinna Chiedu Onowu representó a su país para firmar el… pic.twitter.com/CwpsuXcLXd— Secretariado de la OACPS (@PressACP) 28 de junio de 2024. LGBTQ+ no legalizado. La Ley de Prohibición del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo de Nigeria de 2013 prohíbe los derechos para individuos LGBTQ+ y criminaliza el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Ekwowusi afirmó que los artículos 2.5 y 29.5 del acuerdo de Samoa exigían derechos gay. Sin embargo, ninguna sección promueve o menciona expresamente las relaciones entre personas del mismo sexo. Mientras que el artículo 2.5 establece que “las Partes promoverán sistemáticamente una perspectiva de género y garantizarán que la igualdad de género se integre en todas las políticas”, el artículo 29.5 dice que “las partes deberán apoyar el acceso universal a los productos y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la anticoncepción, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales”. Captura de pantalla del artículo 2.5 del acuerdo de Samoa, tomada el 9 de julio de 2024. Captura de pantalla del artículo 29.5 del acuerdo de Samoa, tomada el 9 de julio de 2024. El abogado de derechos humanos con sede en Lagos Festus Ogun dijo que no encontró ningún detalle en el acuerdo escrito para respaldar las afirmaciones. “He considerado cuidadosamente el Acuerdo de Samoa y no creo que haya nada en el acuerdo que dé directa y específicamente crédito al LGBTQ. Ningún acuerdo puede ser promulgado como ley sin la aprobación del parlamento”, dijo a AFP Fact Check. “El Parlamento no ha derogado la Ley de la heterosexualidad y la Constitución nigeriana dispone que ningún tratado será exigible por el tribunal a menos que sea promulgado como ley por la asamblea nacional”. Tobi Oluwatoba, ex director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo del Periodismo (CJID), repitió los comentarios. “La moralidad privada y la ley pública son dominios separados y es un terreno resbaladizo mezclarlos. No hay referencia al LGBTQ en el documento”, dijo a AFP Fact Check. “No deberíamos estar buscando una razón para discriminar contra un grupo minoritario donde realmente no la hay”. El día que se publicó el artículo de Daily Trust sobre el acuerdo, el Ministro de Información, Mohammad Idris, negó que el acuerdo obligara a Nigeria a legalizar los derechos LGBTQ+ (archivado aquí). Añadió que el marco de cooperación se firmó con una salvedad. “La aprobación de Nigeria estuvo acompañada de una Declaración de Declaración, fechada el 26 de junio de 2024, aclarando su comprensión y contexto del acuerdo dentro de su jurisdicción en el sentido de que cualquier disposición que sea inconsistente con las leyes de Nigeria será inválida”, dijo. Amenaza de demanda. El 6 de julio, Daily Trust le dijo a los lectores que el gobierno había amenazado con demandar al periódico por la historia. En un editorial publicado un día después, el diario dijo que “se disculparía de buen grado tanto con el gobierno como con el público por llorar lobo” si su interpretación del acuerdo era incorrecta. Aunque el artículo original seguía en el sitio web el 10 de julio, Daily Trust dijo que “también había reconocido fallos en nuestra cobertura de este asunto en particular, señalados por colegas profesionales, y revisaremos y tomaremos las medidas apropiadas”.