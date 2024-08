Informes de Par Pacific sobre sólidos beneficios del segundo trimestre de 2024 en medio de un crecimiento estratégico según Investing.com.

“

Par Pacific Holdings, Inc. (NYSE: NYSE:) anunció sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024, revelando un EBITDA ajustado de $82 millones e ingresos netos ajustados de $0.49 por acción. La planificación estratégica y el rendimiento de la compañía, especialmente en la recuperación de Billings, la han posicionado bien para satisfacer la demanda del mercado.

Las operaciones minoristas están mostrando fortaleza con ganancias de participación de mercado, y las iniciativas de crecimiento están avanzando, especialmente en Billings y en proyectos renovables en Hawái. La salud financiera de Par Pacific sigue siendo sólida, con un balance fuerte y recompras significativas de acciones, destacando su compromiso con el valor para los accionistas.

Aspectos clave

El EBITDA ajustado se situó en $82 millones con ingresos netos ajustados de $0.49 por acción.

La recuperación de Billings se destacó como un logro clave, con la finalización del mantenimiento que respalda las demandas del mercado.

Las marcas minoristas están ganando participación de mercado con aumentos en las ventas de combustibles y mercancías en tiendas del mismo tamaño.

Par Pacific ha reducido su costo de capital de la deuda y recomprado más de $65 millones de sus acciones.

Un balance sólido con una liquidez de $520 millones al 30 de junio, brindando flexibilidad para objetivos estratégicos.

El informe de ganancias del segundo trimestre de 2024 de Par Pacific refleja una empresa que navega con éxito en el entorno de refino, con iniciativas estratégicas de crecimiento y una sólida gestión financiera. El panorama de la empresa sigue siendo positivo, con un enfoque en la excelencia operativa e inversiones estratégicas para mejorar el valor para los accionistas.

Información de InvestingPro

Par Pacific Holdings, Inc. (NYSE: PARR) ha mostrado un compromiso con el valor para los accionistas, como lo refleja su estrategia agresiva de recompra de acciones. Esto se refuerza con la recompra de más de $65 millones de sus acciones, una acción que puede interpretarse como un signo de confianza de la dirección en las perspectivas futuras de la empresa. A pesar del sólido desempeño de la empresa en el último trimestre, vale la pena señalar que ha habido algunas preocupaciones con respecto a su panorama financiero.

Según las sugerencias de InvestingPro, tres analistas han revisado a la baja sus ganancias para el próximo período, lo que podría indicar posibles desafíos por delante. Además, la acción ha sufrido un importante descenso en el último año, con una disminución del 9.23% en el rendimiento total del precio, lo que podría señalar un escepticismo del mercado.

Desde un punto de vista de valoración, Par Pacific está cotizando a un múltiplo de valoración de ingresos bajo con un P/E Ratio (Ajustado) de 2.89 hasta los últimos doce meses que terminaron en el segundo trimestre de 2024, lo que podría sugerir que la acción está subvaluada en relación con sus ganancias. La capitalización de mercado actual es de $1.4 mil millones, y la empresa cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, a un 59.21% de su máximo de 52 semanas, lo que podría presentar una oportunidad de compra para los inversores de valor.

InvestingPro proporciona información adicional y sugerencias para los inversores que deseen profundizar en las finanzas y la posición de mercado de Par Pacific. Actualmente hay 8 consejos adicionales de InvestingPro disponibles que pueden ofrecer una mayor orientación sobre el rendimiento y las perspectivas de la empresa.

Transcripción completa – Par Pacific Holdings Inc (PARR) Q2 2024

Operador: Buen día y bienvenidos a la Conferencia de Ganancias del Segundo Trimestre de 2024 de Par Pacific. Todos los participantes estarán en modo de escucha solamente. [Instrucciones del Operador]. Por favor, tengan en cuenta que este evento está siendo grabado. Ahora me gustaría pasar la conferencia a Ashimi Patel, Vicepresidente de Relaciones con Inversores. Por favor, continúe.

Ashimi Patel: Gracias, Cole. Bienvenidos a la conferencia de ganancias del segundo trimestre de Par Pacific. Hoy me acompañan Will Monteleone, Presidente y Director Ejecutivo; Richard Creamer, EVP de Refinación y Logística; y Shawn Flores, Vicepresidente Senior y Director Financiero. Antes de comenzar, cabe destacar que nuestros comentarios de hoy pueden incluir declaraciones a futuro. Cualquier declaración a futuro está sujeta a cambios y no es garantía de un rendimiento futuro o eventos. Están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de estas declaraciones a futuro. Por lo tanto, los inversores no deben confiar indebidamente en las declaraciones a futuro, y renunciamos a cualquier obligación de actualizarlas o revisarlas. Les remito a nuestra presentación de inversores en nuestro sitio web y a nuestros documentos de la SEC para conciliaciones no GAAP e información adicional. Ahora pasaré la llamada a nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Will Monteleone.

Will Monteleone: Gracias, Ashimi, y buenos días, a todos. El EBITDA ajustado del segundo trimestre fue de $82 millones y los ingresos netos ajustados fueron de $0.49 por acción. Estos resultados financieros reflejan una fuerte confiabilidad y una ejecución de mantenimiento planificado impecable. Especialmente, la planificación y el rendimiento de la recuperación de Billings fueron excelentes. Además, nuestros segmentos minorista y logístico continuaron ofreciendo ganancias constantes. La finalización del mantenimiento de Billings nos posiciona para aumentar las tasas de utilización en el tercer trimestre para satisfacer la demanda del mercado. Cada uno de nuestros mercados está con déficit de productos refinados en los meses de verano, lo que requiere importaciones a largo plazo para equilibrar la oferta y la demanda. Cambiando al entorno de refinación más amplio, las existencias globales de productos se acercan al extremo inferior de la gama de los últimos cinco años. La combinación de tasas de utilización elevadas y una demanda de productos refinados relativamente plana ha permitido una modesta reposición de inventarios. Los márgenes han respondido alcanzando niveles cercanos a los de mitad del ciclo en la mayoría de las regiones. Las dinámicas regionales en el PADD IV han vuelto en gran medida a las primas típicas versus el Golfo de México. Sin embargo, las Montañas Rocosas del sur han sido ligeramente menos atractivas debido al acceso a los inventarios del Medio Continente que han presionado los mercados como Denver y Rapid City. Nuestras marcas minoristas continúan aumentando la cuota de mercado con crecimiento en los volúmenes de combustible y la facturación de mercancías en tiendas del mismo tamaño. Nuestro equipo minorista se enfoca en aumentar el margen bruto del servicio de alimentos, mejorar los sistemas para gestionar mejor los costos en la tienda y construir un pipeline de sitios remodelados y nuevos en la industria. Nuestras marcas jóvenes siguen siendo bien recibidas en los mercados locales que atendemos. En el frente estratégico, nuestras iniciativas de crecimiento están progresando. Las iniciativas de confiabilidad en Billings están entregando resultados alentadores. En Hawái, nuestra conversión de hidrotratamiento renovable está dentro del presupuesto y el proyecto de cogeneración de combustibles renovables está avanzando hacia un posible acuerdo de compra de energía con Hawaiian Electric. En el lado financiero, redujimos aún más nuestro costo de capital de la deuda y recompramos más de $65 millones de nuestras acciones. Nuestro balance sigue siendo fuerte, lo que nos permite la flexibilidad para tanto recomprar acciones de manera oportunista como perseguir nuestros objetivos estratégicos. En conclusión, estamos enfocados en operaciones seguras y confiables y en una ejecución impecable de los proyectos. Aunque el entorno de márgenes se ha moderado, el enfoque en estas áreas clave nos permitirá generar un sólido flujo de efectivo y rendimientos saludables en el ciclo. Ahora pasaré la llamada a Richard para hablar sobre las operaciones de refinación y logística.

