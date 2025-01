Informe: Los puertos USB-C traseros del M4 Mac mini están causando dolores de cabeza

<p>Mientras que el nuevo Mac mini M4 nos ha impresionado a todos con su tamaño reducido y su potencia de procesamiento, un problema de conectividad USB-C ha desconcertado a muchos de los primeros usuarios.</p> <p>Según lo señalado por AppleInsider, hay publicaciones en varios foros diferentes de personas que compraron el Mac mini pero tienen problemas con los dispositivos USB-C conectados. En muchos casos, los dispositivos dejan de funcionar o directamente no funcionan. Los posts han aparecido en la Comunidad de Soporte de Apple, MacResource y Reddit. El problema no parece afectar a ninguno de los otros Mac M4 que fueron lanzados al mismo tiempo.</p> <p>Un patrón que surge de las diferentes publicaciones es que los usuarios están conectando dispositivos USB-A usando un adaptador USB-C en un puerto Thunderbolt/USB-C trasero. Experimentan una conectividad inconsistente, pero una vez que cambian a un puerto USB-C frontal, los dispositivos funcionan correctamente. Algunos usuarios informan problemas con dispositivos que obtienen energía de los puertos traseros. En algunos casos, desconectar el dispositivo y luego volver a conectarlo soluciona el problema.</p> <p>El Mac mini M2 contaba con un par de puertos USB-A, pero Apple los eliminó al rediseñar el Mac mini con un diseño más pequeño, de ahí la necesidad de adaptadores USB-C a USB-A.</p> <p>Los problemas aparentemente no afectan a los puertos frontales del Mac mini, que son exclusivamente USB-C y no puertos Thunderbolt. Esto podría ser un indicio de un problema entre los adaptadores que se comunican con la naturaleza multipropósito de los puertos traseros. Los adaptadores podrían ser insuficientes para mantener la señal que los puertos traseros requieren para establecer una conexión.</p> <p>Apple aún no ha comentado sobre el problema. Si necesitas usar un adaptador USB-A a USB-C para conectar un dispositivo a un Mac, confía en productos fabricados por compañías de renombre, como la propia oferta de Apple. Es fácil encontrar adaptadores baratos en Amazon de compañías con nombres sin sentido, pero en nuestra experiencia, vale la pena gastar unos pocos dólares adicionales en productos de empresas conocidas. Consulta nuestras guías sobre los mejores concentradores y adaptadores USB-C y las mejores estaciones de acoplamiento Thunderbolt y USB-C.</p> <p> <h2 data-p_name="Apple Mac mini (M4)" class="product-chart-item__title-wrapper--title product-chart-title " id="apple-mac-mini-m4"> Apple Mac mini (M4) </h2> </p> <p>Precio al momento de la revisión: £599 | £799 | £999</p>