Informe: Los próximos chips A18 y M4 de Apple obtendrán capacidades de IA mejoradas

El impulso de Apple en la inteligencia artificial generativa este año parece cada vez más seguro, especialmente después de que Economic Daily publicara un informe el jueves sobre los planes de Apple para sus próximos chips. Los planes, según ED (traducido del chino), “no solo fortalecerán en gran medida la potencia de cálculo de IA de los procesadores M3 y A17, sino que también aumentarán significativamente el número de núcleos de cálculo de IA y el rendimiento de la nueva generación de procesadores M4 y A18, y la tasa de portación de aplicaciones de IA en todas las líneas de productos se mejorará significativamente”.

Esto probablemente signifique que Apple mejorará el Motor Neural, la sección de los chips de Apple que maneja el aprendizaje automático. Sin embargo, ED no detalla cómo los chips “fortalecerán la potencia de cálculo de IA”, ya sea aumentando el número de núcleos, mejorando la velocidad de procesamiento, introduciendo nuevas funciones de núcleo, una combinación de las tres, u otros medios.

También es fácil ver cómo se producirá una mejora de la IA en los chips M4 y A18; aún no se han lanzado y tiene sentido que Apple lo implemente en estos chips. El chip A18 Pro probablemente estará en el corazón del iPhone 16 Pro cuando se lance este otoño. En cuanto al M4, es posible que no aparezca hasta fin de año cuando Apple actualice el MacBook Pro y iMac.

Sin embargo, el informe de ED también se refiere a los procesadores M3 y A17, que Apple ya ha utilizado en productos enviados. Eso da a entender que Apple hará actualizaciones de IA en versiones no lanzadas de estos chips. Apple todavía no ha lanzado el último chip de la serie M3, el M3 Ultra, por lo que ED podría estar refiriéndose al Ultra en su informe. El A17 Pro ya está en el iPhone 16, ¿eso significa que el A17 no profesional que terminará en el nuevo iPhone 16 tendrá un chip potenciado por IA? Tal vez.

Durante el informe financiero del primer trimestre de Apple a principios de este mes, el CEO Tim Cook hizo varias referencias al trabajo de la compañía en IA. Cook dijo que la IA es un área en la que la empresa ha invertido “una cantidad tremenda de tiempo y esfuerzo, y estamos emocionados de compartir los detalles de nuestro trabajo actual en ese espacio más adelante este año”. Eso podría ser en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en junio. El comentario de Cook se produjo después de que Mark Gurman de Bloomberg informara que el impulso de la IA generativa de Apple comenzará con iOS 18.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre iOS 18. Y esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el iPhone 16.