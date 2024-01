Informe: Los desarrolladores no están convencidos de la visión Pro de Apple

Los dispositivos se crean y se rompen en función de la experiencia que ofrecen al usuario final, y para los teléfonos inteligentes y las interfaces basadas en aplicaciones, eso depende en gran medida de los desarrolladores que crean el software. El Apple Vision Pro recientemente se puso disponible para preordenar y se agotó casi inmediatamente, pero algunos tienen dudas sobre el soporte a largo plazo para desarrolladores del dispositivo.

Netflix, Spotify y YouTube no están actualmente interesados en desarrollar para el Vision Pro, y otros, como Meta, han mantenido silencio. Vale la pena señalar que Meta tiene un producto competidor, y Netflix ve a Apple como un competidor en las guerras de transmisión, por lo que esos dos no son sorprendentes, al menos.

Bloomberg señaló que el momento del lanzamiento del dispositivo de Apple no es el mejor, diciendo que la disputa del gigante tecnológico con los desarrolladores respecto a las comisiones de software y los servicios de procesamiento de pagos no ha ayudado a su causa. Spotify tuvo palabras poco amables para Apple, diciendo que “ha demostrado que no se detendrán ante nada para proteger las ganancias que obtienen a expensas de los desarrolladores y los consumidores bajo su monopolio de la tienda de aplicaciones”.

Curiosamente, el Vision Pro obtiene aplicaciones de iPad por defecto, y se requiere que los desarrolladores opten por no participar, lo cual, como informó Bloomberg, es lo que planean hacer Netflix y los demás. También vale la pena señalar que Apple no ha sido el padre más solidario para el dispositivo, al portar directamente varias de sus aplicaciones nativas de iPad sin actualizar sus interfaces.

El desarrollo de aplicaciones no es un negocio barato, por lo que es comprensible que algunos quieran esperar para ver cómo funciona el Vision Pro antes de hacer la inversión. Los competidores pueden querer perjudicar al dispositivo limitando el soporte en el momento en que más lo necesita. También es cierto que las tiendas de aplicaciones ofrecidas para Apple TV y el Watch han tenido un rendimiento inferior.