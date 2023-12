Informe del viernes: Un patrón de violación y tortura el 7 de octubre

Hamas weaponized sexual violence

Funcionarios israelíes dicen que en todas partes donde los terroristas de Hamas atacaron el 7 de octubre, desde una fiesta de música electrónica hasta bases militares a lo largo de la frontera con Gaza y kibutz tras kibutz, brutalizaron a las mujeres.

Una investigación de dos meses realizada por The Times estableció que los ataques contra mujeres no fueron eventos aislados, sino parte de un patrón más amplio de violencia de género. Durante meses, los activistas israelíes se han sentido indignados porque el secretario general de la ONU, António Guterres, y la agencia ONU Mujeres no reconocieron las numerosas acusaciones hasta semanas después de los ataques.

Los reporteros de The Times identificaron al menos siete lugares donde aparentemente mujeres y niñas israelíes fueron agredidas sexualmente o mutiladas. Muchos de los relatos reportados por mis colegas son difíciles de soportar y la evidencia visual es perturbadora.

Una fotografía mostraba el cadáver de una mujer con docenas de clavos clavados en los muslos y la ingle. Un video proporcionado por el ejército israelí mostró a dos soldados israelíes muertos que parecían haber sido baleados directamente en sus vaginas. Un testigo le dijo a mis colegas que un terrorista de Hamas violó a una mujer mientras que otro le cortaba el pecho.

Reportaje: Mis colegas utilizaron imágenes de video, fotografías, datos de GPS de teléfonos móviles y entrevistas con más de 150 personas, incluidos testigos, personal médico, soldados y asesores de violación para reunir la evidencia.

Reforma judicial: Se espera que la Corte Suprema de Israel se pronuncie sobre el controvertido plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar los tribunales de Israel a mediados de enero.

¿Un frente norte? Con los cohetes de Hezbollah entrando en Israel desde el Líbano, los funcionarios israelíes han amenazado con tomar medidas a lo largo de la frontera.

EE. UU. se prepara para más migrantes

Las autoridades estadounidenses luchan por hacer frente al caos en la frontera con México, ya que miles de migrantes llegan todos los días. El aumento podría tener repercusiones para la administración Biden, que teme que pueda dañar las posibilidades electorales de los demócratas.

Las llegadas han vuelto a alcanzar niveles récord y están poniendo a prueba la capacidad de las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera para contener la explosión de cruces ilegales. Un experto dijo que este mes hubo más migrantes por día que en cualquier promedio anterior: la semana pasada, el número de detenciones superó las 10,000 al día.

“No estamos equipados para lidiar con esto”, dijo un oficial de la patrulla fronteriza. “Es un desastre humanitario”.

Migrantes: Algunos huyen de la guerra en Sudán. Otros, de los cárteles en México. La mayoría huye de la violencia implacable, la desesperación y la pobreza.

Una investigación de The Times: Las auditorías destinadas a encontrar problemas, incluido el trabajo infantil, se han convertido en una industria global de $80 mil millones. Pero han fallado consistentemente al no detectar el trabajo infantil, incluido en los proveedores de Oreo, Gerber y McDonald’s en EE. UU.

La crisis inmobiliaria en espiral de China

Citic Trust, una de las mayores firmas financieras de China, dijo en 2020 que su nuevo fondo era tan seguro como pudiera ser, porque invertiría en bienes raíces. Luego, el desarrollador cayó en incumplimiento y los proyectos se estancaron.

Mis colegas han reconstruido su desenlace, que ofrece una visión de los problemas más amplios del sector inmobiliario en China. Lo que comenzó como una caída en el mercado de la vivienda es ahora una crisis total. Los presupuestos de los gobiernos locales, que dependían de los ingresos inmobiliarios, se han desestabilizado. Y el impacto en el sistema financiero de China ha agotado sus mercados de capital.

Lo que sigue: El gobierno central de China finalmente señaló su disposición a intervenir, comprometiéndose este mes a “resolver de manera activa y prudente los riesgos del mercado inmobiliario” y ayudar a las empresas a satisfacer sus “necesidades de financiación razonables”.

La amenaza real que plantea la IA para el arte

Una mezcla falsa de Drake y The Weeknd no es una amenaza para la cultura de nuestra especie, escribe nuestro crítico Jason Farago. Es una advertencia: no podemos permitir que nuestra imaginación se reduzca al tamaño de una máquina.

Tomemos como ejemplo el crecimiento de los generadores de texto a imagen, que han suscitado temores de que la IA también esté llegando a hacer arte visual.

Pero esas imágenes, al menos para Jason, se sienten más como un videojuego que como una expresión humana real. Las composiciones son altamente simétricas. Las figuras tienen la piel encerada y los ojos profundamente marcados de personajes de videojuegos. No es una amenaza directa; la IA no puede innovar ni hacerse pasar por humana.

La amenaza cultural, argumenta, es más profunda. En lugar de preocuparnos por si los bots pueden hacer lo que hacen los humanos, debemos elevar nuestras expectativas sobre lo que los humanos pueden hacer.

“No es en forma de alguna fantasía cursi de HAL con Robocop de software descontrolado y láseres asesinos”, dice. “La amenaza es que nos reduzcamos a la escala de las capacidades limitadas de nuestras máquinas; la amenaza es el desgaste del pensamiento y la vida humanos para adaptarse a conjuntos de datos cada vez más estandarizados”.

Lea su ensayo completo aquí.

CONCLUSIÓN