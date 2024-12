Informe del Senado crítico con la respuesta de la CIA al ‘síndrome de La Habana’

Un informe del Comité de Inteligencia del Senado ofrece una visión crítica de cómo la CIA manejó los casos de incidentes de salud inexplicados, determinando que su enfoque obstaculizó su capacidad para cuidar al personal y alienó a los empleados.

El informe del viernes sobre los incidentes de salud anómalos (AHIs), anteriormente conocidos como “síndrome de La Habana”, encontró que la “posición organizativa en evolución de la CIA ha complicado enormemente la capacidad de la CIA para facilitar de manera consistente y transparente la atención médica, proveer compensación y otros beneficios, y comunicar claramente sobre los AHIs a la fuerza laboral”.

La comunidad de inteligencia ha evaluado que los síntomas, desde vértigo hasta acúfenos y problemas cognitivos experimentados por agentes, probablemente se deben a otros problemas médicos, exposición ambiental y factores psicosociales, no a un adversario extranjero.

Al mismo tiempo, el informe señala que numerosos estudios han encontrado “agrupaciones de síntomas y diagnósticos que no se pueden explicar fácilmente” entre los casi 100 reporteros de la CIA.

Los hallazgos del informe complican la posición de los empleados de la CIA, cuyo acceso al tratamiento y la compensación está de cierta forma ligado a creencias anteriores de que los síntomas podrían haber sido el resultado de un ataque.

El informe describe un ambiente de desconfianza dentro de la agencia, con empleados que afirmaron sentirse presionados para compartir sus registros médicos más amplios, “y se resistieron porque temían que la agencia ‘weaponizara’ su información o intentara usar los registros para ‘desacreditar’ sus informes de AHIs como ‘alimentar’ su experiencia con AHIs en una condición preexistente menor”.

La CIA dijo en un comunicado que “sigue abordando cada posible AHI reportado con la mayor seriedad y compasión”.

El informe también encontró que la CIA desafió consistentemente los esfuerzos de los empleados para recibir compensación laboral, diciendo que, hasta finales del año pasado, la agencia no había coincidido con varios elementos de las solicitudes de los empleados para apoyar su reclamo y tampoco siempre entregaba todos los documentos necesarios.

“Colectivamente, esto resultó en que los reporteros de AHIs de la CIA tuvieran tasas de aprobación más bajas para las solicitudes de compensación laboral que los reporteros de AHIs de otras agencias del Gobierno de Estados Unidos; solo el 21% de los solicitantes de AHIs de la CIA habían sido aprobados para la compensación laboral al 31 de diciembre de 2023, en contraste con el 67% de los solicitantes de AHIs de otras agencias del Gobierno de Estados Unidos”, encontró el informe.

Algunos reporteros de AHIs dijeron que la incapacidad para obtener compensación laboral también les impidió solicitar beneficios por discapacidad, lo que llevó a algunos a jubilarse temprano o “combinar diferentes tipos de licencias”, incluida la licencia sin goce de sueldo.

El informe acreditó a la CIA por trabajar más rápidamente que algunas otras agencias para adoptar disposiciones de la Ley de HAVANA, incluido a través de su Programa de Atención Ampliada, allanando el camino para los pagos.

Pero dijo que la CIA necesita hacer más, observando que detuvo su propia investigación clínica sobre AHIs, incluidas las pruebas de línea de base médica previas y posteriores a los AHIs.

“Como resultado, la CIA podría estar perdiendo importantes datos clínicos que podrían mejorar su comprensión de los AHIs”, afirmó el informe.

También dijo que necesita aumentar la confianza y la comunicación con los reporteros de AHIs, muchos de los cuales dijeron que sufrieron un “daño moral significativo” y sintieron que no eran creídos, mientras que otros sintieron que su carrera se vio afectada después de hablar sobre su caso de AHI.

El informe también señaló que aunque la notificación de tales casos ha disminuido, la agencia necesita estar preparada para el potencial de un aumento en los casos.

“La CIA necesita adoptar una postura sostenida para abordar estos incidentes y mejorar su quehacer médico. La CIA debería estar más preparada organizativamente para la posibilidad de que un gran volumen de informes de AHIs, o amenazas similares para la fuerza laboral, puedan surgir en el futuro y abrumar la capacidad de la CIA para responder caso por caso, desarrollando, entre otras cosas, políticas escritas apropiadas y planes integrales sobre cómo respondería a tales amenazas”, dijo.

Por su parte, la CIA dijo que su compromiso con sus empleados es “inquebrantable”.

“Durante los períodos críticos cubiertos por este informe, la CIA tuvo que diseñar una respuesta a un problema desconcertante a medida que nuestra comprensión del problema y el problema mismo evolucionaban. … Al mismo tiempo, la CIA trabajó con la [comunidad de inteligencia] para llevar a cabo una investigación profunda y rigurosa sobre la posibilidad de que actores extranjeros estuvieran dañando al personal del Gobierno de Estados Unidos y sus familias, al tiempo que trabajaba incansablemente para ayudar a los funcionarios y sus familias a obtener la atención y el apoyo que necesitaban y merecían legítimamente”, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado.

“En ese entorno, apoyar a nuestros funcionarios y sus familias requirió que adaptáramos dinámicamente nuestros programas y procesos a las necesidades y circunstancias cambiantes. Si, a la luz de la retrospectiva, podríamos haberlo hecho mejor es algo que otros evaluarán, pero nuestro compromiso asegurar que nuestros funcionarios y sus familias tuvieran acceso a la atención que necesitaban nunca ha vacilado.”

