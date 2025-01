Informe del segundo partido de ODI entre IND Women vs IRE Women 2024/25, IND-W vs IRE-W, 12 de enero de 2025

En India 370 para 5 (Rodrigues 102, Harleen 89, Mandhana 73, Rawal 67, Prendergast 2-75, Kelly 2-82) contra Irlanda

Irlanda fueron enviados en una caza de cuero ya que cada uno de los cuatro primeros de India disfrutaba del tiempo de bateo sin tener que lidiar con la presión asociada a un juego internacional. El resultado final fue India anotando 370 para 5 después de elegir batear en Rajkot, con Jemimah Rodrigues siendo la única de esos bateadores en convertir su medio siglo en tres cifras.

Por el camino, Rodrigues superó su anterior mejor puntuación de 86 para marcar su primer siglo internacional en su séptimo año como jugadora de India. Esta oportunidad quizás solo se presentó porque India está sin su No. 4 regular, Harmanpreet Kaur, quien ha sido descansada de la serie, y Rodrigues la aprovechó al máximo. Harleen Deol, mientras tanto, cayó 11 cortos de lo que podría haber sido su segundo siglo en ODI en cuatro entradas, pero no antes de que compartiera una asociación de 183 carreras para el tercer wicket con Rodrigues.

El inning comenzó con la última abridora de India, Pratika Rawal, exhibiendo un golpe tremendo para hacer aún más difícil para los seleccionadores que en algún momento también tendrán que volver a examinar el caso de Shafali Verma a medida que ella derriba la puerta con montones de carreras en el cricket doméstico. Rawal jugó un golpe atrás, el pull delante de cuadrado y un exquisito drive cubierto dentro de los primeros tres overs para marcar la pauta. Su juego de golpes del lado del fuera de juego en particular fue bastante agradable ya que mostró la rara habilidad de perforar un anillo apretado del lado del fuera de juego con regularidad.

La urgencia de India en la powerplay no estuvo acompañada de golpes a ciegas sino de un juego de golpes impecables, incluso cuando la capitana interina Smriti Mandhana brevemente jugó en segundo plano en lo que parecía ser un cambio de roles desde el primer juego de la serie hace dos días. Ese día, Mandhana se lanzó a los bloques, jugando sus pulls característicos, mientras que Rawal se abrochaba.

Esta fusión ayudó a India a elevar la mitad del siglo de su asociación en solo 7.2 overs antes de que Mandhana aumentara la apuesta cuando golpeó al seamer Ava Canning para dos cuartos traseros. El primero un latigazo en su cadera y el siguiente un exquisito pull. Los signos eran ominosos para Irlanda que no lanzaba lo suficientemente completo como para permitir que las nuevas pelotas se balancearan.

En un punto, Rawal estaba en 29 y Mandhana 24. Pero en un período de cuatro overs, Mandhana superó cómodamente a Rawal para convertirse en la primera de las dos en traer un medio siglo en el 13º over, momento en el que Rawal todavía estaba en 36. La pareja pronto llevaría su tercera apertura de 100 o más carreras en cinco innings.

Rawal hizo lo mismo cuando salió a sacar a Georgina Dempsey sobre la media de profundidad de las piernas para traer su tercer medio siglo ODI en solo 53 entregas. Las abridoras habían puesto 156 cuando Irlanda contraatacó con dos wickets en dos entregas. Mandhana sacó a Dempsey en el límite del anillo en el campo de las piernas mientras intentaba tirar de Orla Prendergast delante de cuadrado. Fuera del primer balón del siguiente over, el 20º, Rawal fue sacado lbw jugando alrededor de una pelota completa de Dempsey por 67.

Esto llevó a Harleen y Rodrigues juntos mientras la pareja se tomaba un tiempo para hacer sus golpes en vista de un boliche realmente lento. Harleen luchaba por el impulso al principio, jugando a 5 de 21 entregas; Rodrigues fue un poco más trabajadora en el otro extremo, intentando moverse alrededor del pliegue y frustrar a los seamer jugando a los pulls y paddles.

La pareja tomó 75 entregas para levantar su asociación de medio siglo que Harleen levantó con un golpe magnífico y picado sobre la mitad oeste. Rodrigues no quería quedarse demasiado atrás mientras golpeaba a Arlene Kelly por dos cuartos traseros seguidos en el siguiente over; los overs 32-34 trajeron a India cinco límites mientras cambiaban de marcha. Harleen posiblemente jugó el tiro del día cuando exhibió un control increíble al latigazo de una pelota completa desde la cuarta estaca para bisecar el espacio entre la mitad oeste y el campo largo.

Irlanda se decepcionó cuando no lograron sacar a Rodrigues por 34 en el over 35 cuando Prendergast no conectó un tiro directo en la estaca no-striker desde la mitad-oeste. Rodrigues fue perdonada por segunda vez cuando la portera Christina Coulter Reilly dejó escapar una difícil oportunidad de un corte tardío intentado de Canning.

Harleen llegó a su cincuenta en 58; Rodrigues llegó un poco más lento, en 62 entregas, antes de acelerar de manera sensacional en los últimos diez overs. La pureza de su juego de golpes destacó, con su golpe elevado característico moviéndose al lado de la pelota haciendo apariciones repetidas.

Rodrigues tomó solo 28 balones para pasar de un medio siglo a su primer siglo en ODI, mucho para los aplausos de todo el equipo en el balcón, antes de celebrar imitando tocar una canción en su guitarra con su bate. India terminó con 370 por 5, su total ODI más alto, 102 de esos puntos provenientes de los últimos diez mientras Irlanda regresaba aliviada de que su trabajo de la mañana haya terminado.