Informe del partido – WI vs PNG 2do partido, Grupo C, 02 de junio de 2024.

Las Indias Occidentales 137 por 5 (Chase 42*, Vala 2-28) vencieron a Papúa Nueva Guinea 136 por 8 (Bau 50, Russell 2-19) por cinco wickets

No fue el comienzo confiado en el torneo que las Indias Occidentales, coanfitrionas de la Copa del Mundo T20 2024, esperaban hacer, pero al final evitaron sumarse a una lista vergonzosa de sorpresas en un formato que una vez dominaron. Papúa Nueva Guinea casi llevó el partido hasta el último over, solo para que los 42 no out de Roston Chase resultaran decisivos en lograr una victoria nerviosa de cinco wickets en Providence, Guyana.

Cuando el capitán de Papúa Nueva Guinea, Assad Vala, eliminó a Sherfane Rutherford al final del decimosexto over, las Indias Occidentales tenían cinco wickets y necesitaban 40 carreras de los últimos 24 lanzamientos. El avistamiento de Andre Russell saliendo en No. 7 fue un recordatorio de contra qué se enfrentaba la nación asociada, que jugaba en su segundo Mundial T20. Russell, ganador de la IPL con los Kolkata Knight Riders hace una semana, lanzó su cuarta bola en las gradas para hacer 31 de 18 necesarios.

Chase luego aceleró, habiendo sido el ancla de la entrada mientras caían los wickets alrededor de él. El número 4 de las Indias Occidentales, preferido en el equipo a Shimron Hetmyer, tomó un seis y dos cuatros de Vala en el décimo octavo, antes de seleccionar a Kabua Morea para dos cuatros consecutivos para acercarse a la victoria.

Significó que Papúa Nueva Guinea, con el ex entrenador ganador de la Copa del Mundo de las Indias Occidentales, Phil Simmons, observando desde su banquillo en su papel de consultor, se perdió por poco un primer escalpe en este nivel. Su mejor prospecto había sido aparentemente evitar la vergüenza, después de que alcanzaron el punto intermedio de su entrada con 57 por 4; pero la mitad siglo de Sese Bau y una lucha en la parte baja del orden de Kiplin Doriga les dieron algo que lanzar. Si hubieran optado por revisar una apelación contra Nicholas Pooran, quien contribuyó con 27 a la persecución, antes de que anotara, la fragilidad de las Indias Occidentales podría haber sido expuesta nuevamente.

La revisión que no fue

Cualquiera que haya seguido las tribulaciones de las Indias Occidentales en competiciones de la ICC recientemente: una defensa deplorable de la Copa del Mundo T20 en 2021, salir de un grupo que incluía a Irlanda, Escocia y Zimbabwe en 2022, la incapacidad de siquiera clasificarse para la Copa del Mundo de 50 overs del año pasado, habrían sentido una sensación familiar de temor que se acercaba al inicio de esta persecución. Alei Nao acertó con su primer bola en el debut en la Copa del Mundo, dejando a Johnson Charles en pato; luego, cuando comenzó a llover, metió uno fatalmente de regreso en las almohadillas de Pooran…

Papúa Nueva Guinea optó por no revisar la decisión de no out del árbitro Rashid Riaz y se dieron cuenta de inmediato de su error cuando los jugadores abandonaron el campo por una interrupción de 20 minutos, mostrando que habría golpeado la parte superior del medio wicket con suficiente certeza para ser anulada. En la reanudación, Nao completó un wicket maiden y con Pooran luchando por el ritmo, solo gracias a que Brandon King encontró límites regulares, sus primeros 28 carreras llegaron mediante siete cuatros, las Indias Occidentales pudieron avanzar.

Pooran, con 5 de 15 bolas, luego lanzó al offspin de Bau para 6-4-6 al comienzo del sexto over, mientras las Indias Occidentales avanzaban para llegar al final del powerplay con 52 por 1, aparentemente bien ubicadas.

Los spinners de Papúa Nueva Guinea aprietan

A pesar de ese estallido de agresividad, Pooran nunca se asentó por completo y eventualmente se convirtió en el segundo wicket en caer cuando golpeó a John Kariko hacia largo en el noveno. Vala luego se puso para hacer girar desde ambos extremos, con el intento de King de romper las cadenas terminando en las manos de deep midwicket. Vala entregó el segundo wicket-maiden de la entrada y los nervios de las Indias Occidentales comenzaron a palpitar nuevamente mientras avanzaban para llegar a 77 por 3 al final del decimotercero, habiendo anotado 25 carreras de 42 bolas fuera del powerplay.

El capitán de las Indias Occidentales, Rovman Powell, golpeó un límite muy necesario contra Chad Soper, pero fue despedido en el mismo over, a pesar de revisar con confianza después de ser dado por eliminado atrás. Chase apareció para golpear a Charles Amini por seis: su primer límite llegando en su decimoquinta bola, pero Vala luego tuvo a Rutherford atrapado detrás en el siguiente over, Doriga atrapando la pelota entre una combinación de piernas, guantes y cuerpo, dejando a las Indias Occidentales en 97 por 5 y luchando. para evitar una gran sorpresa.

Las Indias Occidentales comienzan como si lo quisieran

Todo salió bien inicialmente para los coanfitriones, que estaban comenzando su campaña para ganar su tercer título T20. Powell ganó el sorteo y eligió insertar a PNG para el comienzo de la mañana en Providence, notando el “clima inclemente y también un wicket fresco”. Akeal Hosein abrió el bolwling y procedió a conceder solo un single en el primer over, durante el cual Tony Ura y Vala tuvieron dificultades para conectar el bate en la pelota.

Las Indias Occidentales hicieron avances, Ura cayendo atrás ante Romario Shepherd en el segundo over antes de que Lega Siaka fuera deshecho por su segundo lanzamiento legítimo. Aunque Vala encontró el ritmo después de avanzar a 5 de 10, aventurándose a loftear a Chase para un imperioso seis, luego golpeando a Alzarri Joseph por dos cuatros en tres bolas, cayó en la última pelota del powerplay – Joseph vengándose gracias a una excelente atrapada en una inmersión de Chase – para dejar a PNG contra las cuerdas en 34 por 3.

Sese Bau anotó 50 de 43 bolas•Associated Press

Tomar un Bau

Bau había conectado el primer límite del día, golpeando a Russell de vuelta por el campo en el cuarto over, y jugó con determinación para alejar a su equipo del desastre y hacia un total competitivo. Un reverse-sweep fuera de Hosein también encontró la cuerda, antes de que bajara a loftear a Chase a través de la largo-off. Aunque Bau perdió otro compañero de equipo cuando Hiri Hiri cayó ante la cuarta bola de Gudakesh Motie, atrapado en slip reverse-sweeping, la subsiguiente quinta asociación de 44 con Amini fue cómodamente la más grande de la entrada de PNG.

Después de algunos overs de consolidación, Bau se soltó contra Motie, golpeando al spinner por el suelo y sobre el largo-on ancho para un cuatro y un seis en entregas consecutivas, luego agregando otro límite a través de las cubiertas para llevar el ritmo de Carreras de PNG por encima de una carrera por bola. Un cuatro top-edge de Joseph lo llevó al borde de un medio siglo, aunque perdió a su compañero antes de poder llegar allí, ya que Amini nickó detrás recortando a Russell.

Bau alcanzó un medio siglo en 42 bolas al comienzo del siguiente over – el segundo de un bateador de PNG en Mundiales T20 y el segundo contra una nación de Miembro Total en T20Is – antes de ser derrotado por una bola lenta de Joseph para dejar a su lado 98 por 6 en el decimoséptimo over.

Doriga arrastra a PNG

Que PNG logró agregar 38 de las últimas 21 bolas de la entrada se debió en gran parte a Doriga, y a un final descuidado del ataque de las Indias Occidentales. Doriga podría haber sido despedido por 1 de 6 bolas, cuando un lanzamiento de Joseph golpeó el estómago sin molestar a los bails, pero el wicketkeeper de PNG procedió a combinar una carrera dura con la ocasionalmente fuerte paliza para terminar invicto en 27 de 18. Shepherd, Russell y Joseph todos concedieron carreras al final, con este último tallado para cuatros consecutivos al comienzo del vigésimo antes de excederse con lo que debería haber sido la bola final.