Informe del partido número 10 entre DC-W y GG-W, WPL 2024/25, 25 de febrero de 2025

Delhi Capitals 131 por 4 (Jonassen 61*, Shafali 44, Gautam 2-26) venció a Gujarat Giants 127 por 9 (Fulmali 40*, Dottin 26, Kapp 2-17, Pandey 2-18, Sutherland 2-20) por seis wickets

Los lanzadores de Delhi Capitals (DC) compartieron siete wickets antes de que Jess Jonassen con sus 61 no vencidos en 32 bolas hiciera un trabajo rápido de la persecución para darle a su equipo una victoria por seis wickets sobre Gujarat Giants (GG). El resultado elevó a DC a la cima de la tabla de posiciones, al menos por el momento. Ahora tienen tres victorias de cinco salidas. GG sigue en el fondo con una victoria de cuatro partidos.

Cuando Meg Lanning puso a GG después de ganar el volado, esperaba wickets tempranos. Marizanne Kapp y Shikha Pandey no decepcionaron a su capitán. Recogieron dos cada uno en el powerplay y redujeron a GG a 20 por 4. Pronto se convirtió en 60 por 6, y parecía que GG ni siquiera podría cruzar los 100. Pero los 40 no vencidos de Bharti Fulmali en 29 bolas desde el puesto número 8 los guiaron a 127 por 9.

DC perdió a Lanning temprano en la persecución, pero Jonassen, promovida al puesto número 3, y Shafali Verma agregaron 74 en solo 6.1 overs para matar el concurso. Cuando Kapp golpeó el límite ganador, todavía quedaban 29 bolas en el partido.

Kapp, Pandey dejan a los Giants impotentes

Como suele hacer, Kapp logró que la pelota se alejara consistentemente de los bateadores diestros. Harleen Deol, abriendo el innings, tocó una entrega de ese tipo pero el golpe cayó justo antes de Lanning en el primer slip.

Deol no pudo disfrutar de su suerte por mucho tiempo, ya que Kapp indujo otro borde exterior en su próximo over. Esta vez la pelota cayó cómodamente en los guantes de Sarah Bryce. Phoebe Litchfield, quien reemplazó a Laura Wolvaardt en el XI, duró solo tres bolas; Kapp la atrapó lbw por un pato.

El doble wicket de Kapp dejó a GG en 16 por 2 después de cuatro overs. En el siguiente over, Pandey empeoró las cosas con wickets seguidos en entregas consecutivas. Beth Mooney había comenzado el over aplastando a Pandey por las tapas para cuatro. Pandey cambió a around the wicket, y encontró éxito inmediato cuando el disparo de Mooney aterrizó en las manos de Niki Prasad en long leg.

Pandey y Prasad se combinaron una vez más en la siguiente entrega para ver la espalda de Kashvee Gautam, cuyo intento de pull desde lejos de la off stump se elevó hacia deep midwicket. Prasad corrió hacia adelante y se zambulló para completar una captura baja.

Para la bola del hat-trick, Pandey se fue corta de nuevo. Venció a Deandra Dottin en el pull y la golpeó en el casco. Después de una revisión de conmoción cerebral, Dottin golpeó la siguiente bola hacia abajo por el suelo para cuatro. En el siguiente over, repitió el disparo contra Kapp con el mismo resultado. Esos límites le dieron al puntaje un poco de respetabilidad ya que GG terminó el powerplay en 31 por 4.

Bharti Fulmali anotó 40 no vencidos de solo 29 bolas

Fulmali lidera la recuperación

En el noveno over, Titas Sadhu derribó a Ashleigh Gardner, la capitana de GG y su bateadora en forma, por 3 de 9 bolas. Dos overs más tarde, Annabel Sutherland puso fin al contraataque de Dottin. Pero Fulmali, jugando su primer partido de la temporada, lideró la recuperación. En el 15º over, sacó a Minnu Mani por encima de deep square leg para el primer six de la entrada. Junto con Tanuja Kanwar, agregó 51 en 40 bolas por el séptimo wicket y guió al equipo más allá de 120.

Las devoluciones cada vez menores de Lanning

Lanning es la segunda máxima goleadora en la WPL. Pero aparte de sus 69 contra UP Warriorz, ha luchado esta temporada. El martes no fue diferente. Después de ser vencida por Dottin en el primer over, intentó pull a Gautam. Pero la pelota volvió bruscamente para aplanar su off stump. Hizo 3 de 13 bolas.

Shafali Verma golpeó algunos límites en el powerplay•BCCI

Jonassen, Shafali matan el juego

El movimiento de DC para enviar a Jonassen al puesto número 3 dio buenos resultados, especialmente con un límite cuadrado siendo significativamente más corto que el otro – 51 metros vs 63 metros. Cuando el límite más corto estaba en el lado de la pierna de Jonassen, anotó 23 carreras en ocho bolas en esa región, incluidos ambos sixes. Fue agresiva contra cada lanzador. Su menor tasa de ataque fue contra Gautam, contra quien anotó 15 de nueve a 166.66.

Shafali prefirió el lado de la pierna independientemente de en qué lado estuviera el límite más corto. De sus 44 carreras en 27 bolas, 32 vinieron del lado de la pierna. Cuando Gardner la atrapó lbw en el noveno over, DC había alcanzado los 88.

Jonassen alcanzó su primer medio siglo de la WPL en 26 bolas. Aunque DC perdió a Jemimah Rodrigues y Sutherland barata, su victoria nunca estuvo en duda.