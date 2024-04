Informe del partido – DC vs CSK 13º partido, 31 de marzo de 2024

Delhi Capitals 191 por 5 (Warner 52, Pant 51, Shaw 43, Pathirana 3-31) venció a Chennai Super Kings 171 por 6 (Rahane 45, Dhoni 37*, Mitchell 34, Mukesh 3-21, Khaleel 2-21) por 20 carreras

A eso de las 11 de la noche del domingo, Visakhapatnam cobró vida. Los “anfitriones” Delhi Capitals se dirigían a su primera victoria, pero de repente el resultado parecía irrelevante.

MS Dhoni se paseó por el medio para batear por primera vez desde la final del año pasado y de inmediato elevó los niveles de decibeles, golpeando su primer balón para cuatro detrás de cuadrado y machacando su tercero a través de extra-cobertura.

Cuando le dio un seis dentro-fuera a Khaleel Ahmed en el siguiente over, la multitud amenazaba con volar el techo. Chennai Super Kings todavía necesitaba 46 de 12; un punto más de lo que un equipo había hecho en los últimos dos overs para ganar en la IPL.

A Mukesh Kumar se le encomendó lanzar un over crucial. Sus cifras hasta ese momento eran 2-0-16-3. Un buen over más cerraría el juego, más o menos, y lo logró, lanzando una serie de yorkers anchos que Dhoni y Ravindra Jadeja no pudieron conectar por debajo.

MS Dhoni golpeó un imbatible 37 de 16 en su primer innings de la IPL 2024•BCCI

El over resultó en 5, y Super Kings necesitaba 41 de seis. Imposible si no entraban a tallar los extras.

Eso no fue motivo para que la multitud se detuviera. Dhoni estaba al bate. Querían que hiciera retroceder el reloj. Y lo hizo, golpeando a Anrich Nortje por dos cuatros y dos seis. Dhoni terminó con 37 no out de 16, Super Kings se quedó corto por 20 carreras, pero no se podía decir si los fanáticos en amarillo estaban decepcionados por el resultado o extasiados viendo a su héroe hacer su magia.

Después de que cortara un full toss para seis para acabar el juego, la realización de que los Capitals habían conseguido su primera victoria de la temporada se hizo evidente, un resultado preparado por David Warner y Rishabh Pant con el bate, y completado por Khaleel y Mukesh.

Matheesha Pathirana terminó con 3 por 31•Associated Press

Shaw, Warner imponen el ritmo

Prithvi Shaw hizo 106 carreras en ocho innings en la IPL 2023, a un promedio de 13.25. Cuando no comenzó la temporada, uno se preguntaba si los Delhi Capitals ya estaban mirando más allá de él.

Resultó que no lo estaban.

Ingresando en lugar del chico local Ricky Bhui y situándose en la parte superior de la orden, Shaw sentó las bases con una apertura de 93 carreras en 9.3 overs con David Warner.

Todos los elementos característicos de una entrada de Shaw estuvieron presentes: drives suntuosos, cortes feroces y delicados trabajos de muñeca. Warner fue más músculo, pero también tuvo un efecto tentador con su juego de lado patada. Cuando alcanzó su medio siglo de solo 32 bolas, los Capitals volaban.

Rishabh Pant golpeó cuatro cuatros y tres seis•BCCI

Pathirana deja marca

No se sabía hasta la semana pasada si Matheesha Pathirana participaría en el torneo en absoluto. Pero al tomar un lance en corto tercero en el décimo over, saltando en máxima extensión y ejecutando un asombroso atrape de una mano en el aire, disipó cualquier preocupación sobre su espalda. Warner vio caer su mandíbula incrédulo por la increíble actuación atlética, y tuvo que retirarse de la cancha.

Pathirana apenas estaba calentando.

Su segundo acto fue aún más sensacional, aunque es algo que ya esperábamos.

Un lanzamiento después de ser despedido por seis en el decimoquinto over, desparramó el puesto central de Mitchell Marsh con un yorker a la perfección. Dos lanzamientos más tarde, tenía a Tristan Stubbs con otro aplastador de dedos. Los Capitals estaban cediendo rápidamente impulso, y al final de ese over habían caído a 134 por 4.

Pant se une a la fiesta

La primera parte de la entrada de Pant parecía una lucha. Perdió su forma cuando las pelotas eran lanzadas en el terreno en una longitud. Con 23 de 23, la frustración parecía demasiado evidente. Pero se respaldó para salir del bache, y cuando lo hizo, fue impresionante.

Tumbó primero a Mustafizur Rahman y luego a Pathirana, golpeando el límite de largo-on con su fuerte mano inferior y la pala por la que es conocido. Cuando cortó a Pathirana en el mismo over hacia el límite de punto, había alcanzado un medio siglo en 31 bolas. Un décimo noveno over que se fue por 17 ayudó a darle a los Capitals impulso para terminar en 191 por 5.

Khaleel Ahmed puso a los Capitals por delante con los primeros wickets de Ruturaj Gaikwad y Rachin Ravindra•BCCI

Khaleel deslumbra con su actuación

3-0-9-2.

El rápido zurdo dejó al Super Kings en apuros desde el principio. Ruturaj Gaikwad fue sacado por movimiento tardío de la costura hacia atrás. Rachin Ravindra fue atrapado en el medio-on, frustrado por su incapacidad para conectar la pelota. Los primeros 12 lanzamientos de Khaleel trajeron tres carreras.

Daryl Mitchell y Ajinkya Rahane caminaron con cautela, aparentemente tratando de batear profundo. Ocasionalmente, jugaron tiros que deleitaron al purista. Como un seis flick de Rahane sobre Rasikh Salam. La pareja revivió la entrada con una asociación de 68 carreras, pero la tasa requerida había aumentado a 11.70 con 10 overs restantes.

Los Capitals no contaban con Kuldeep Yadav debido a una lesión. Axar Patel tenía un trabajo que hacer. Y rompió la asociación al tener a Mitchell atrapado y lanzado. Pudo haber tenido al Impacto Suplente Shivam Dube en el tercer lanzamiento mientras intentaba golpear uno sobre cow corner, pero el borde inferior fue soltado por Pant.

Mukesh deja su huella

Encomendado a lanzar los overs difíciles, Mukesh tomó dos en su primer over, el decimocuarto, dejando a los Super Kings sin aliento. Derribó a Rahane con uno más lento que envió a largo-on, y a Sameer Rizvi con una excelente entrega de costura que fue chocada a corto tercero.

Con los Super Kings necesitando 79 de 30, Anrich Nortje lanzó un gran tercer over lleno de yorkers anchos para negar a los bateadores. El over se fue por solo siete y toda la presión que se había acumulado consumió a Shivam Dube mientras era capturado en el tercer wicket en el 17mo over para darle a Mukesh su tercer wicket.

El partido parecía terminado. Y luego Dhoni salió, enviando a todos a un modo retro a pesar de que el juego ya estaba fuera del alcance de los Super Kings.