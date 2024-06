Informe del Partido – CAN vs IRE 13º Partido, Grupo A, 07 de junio de 2024

Canadá 137 por 7 (Kirton 49, Movva 37, McCarthy 2-24, Young 2-32) vence a Irlanda 125 por 7 (Adair 34, Dockrell 30*, Gordon 2-16, Heyliger 2-18) por 12 carreras

El Asociado ha golpeado dos veces en dos días. Los grupos C y D podrían haber sido los grupos de la muerte antes de la Copa del Mundo T20 2024, pero por el momento los resultados espectaculares están saliendo del Grupo A. Después de que Pakistán sorprendiera a Estados Unidos en Dallas el jueves, fue el turno de Canadá de sorprender a un miembro completo del equipo el viernes al vencer a Irlanda por 12 carreras en Nueva York para registrar su primera victoria en la Copa del Mundo T20.

El enfoque estaba totalmente en la superficie en Nueva York y aunque Canadá tuvo dificultades al principio, Nicholas Kirton y Shreyas Movva estabilizaron el barco para llevarlos a 137 por 7 en sus 20 overs. Esta fue la primera vez en cinco entradas que un equipo había logrado superar la marca de 100 carreras en Nueva York en esta Copa del Mundo. Y resultó ser suficiente.

Los lanzadores de Canadá estuvieron encima de los bateadores de Irlanda en la persecución. No les dejaron escapar en la primera fase antes de que Junaid Siddiqui y Saad Bin Zafar aplicaran la presión en los overs intermedios. Cuando Irlanda cayó a 59 por 6 en el 13º over, parecía que todo había terminado para ellos. Mark Adair y George Dockrell rescataron la entrada irlandesa y sumaron 62 carreras por el séptimo wicket, pero Jeremy Gordon y Dilon Heyliger se mantuvieron firmes al final para entregar a Canadá una famosa victoria. Irlanda fue limitada a 125 por 7 y ahora ha perdido dos de dos.

Gordon ayuda a Canadá a tomar el honor de la primera fase

En una superficie desigual y un terreno de juego lento, una persecución de 138 siempre iba a ser una tarea complicada. La defensa de Canadá no comenzó de la mejor manera con Kaleem Sana incapaz de controlar el movimiento inicial. Pero Gordon entendió las longitudes para lanzar en la superficie desde el principio y el resto de los lanzadores siguieron su ejemplo. Irlanda solo pudo conseguir dos cuadrangulares en los primeros seis overs: uno en el primer over y uno en el sexto. Entre medias, hubo muchas oscilaciones y fallos de Paul Stirling y Andy Balbirnie y apenas conexiones decentes.

Las longitudes implacables de Gordon se adueñaron de Stirling en el último over de la primera fase cuando solo pudo conseguir un top edge en su intento de turnar con el wicketkeeper tomando una cómoda captura. Cayó por un inusual 9 de 17 y la entrada de Irlanda se desmoronó a partir de ahí.

Saad Bin Zafar celebra el wicket de Harry Tector•Getty Images

Irlanda resbala, se desliza y tropieza

Fue una dominación total de Canadá en los siguientes siete u ocho overs con Irlanda incapaz de entender cómo afrontar la persecución. Saad y Siddiqui atacaron los palos, apenas dándoles a los bateadores nada con qué trabajar: 33 de las 48 bolas que lanzaron terminaron en una línea de wicket a wicket, según los datos de ESPNcricinfo. La superficie parecía ralentizarse un poco en la segunda mitad y los dos lanzadores de giro se aseguraron de sacarle provecho.

Balbirnie cayó en el segundo balón después del poderoso golpe, atrapado y bowled por Siddiqui. Saad golpeó a continuación con una bola recta que rompió las defensas de Harry Tector. Lorcan Tucker inexplicablemente se autodespidió en el décimo over antes de que Heyliger enviara de vuelta a Curtis Campher con la ayuda de Aaron Johnson, quien realizó una hermosa atrapada en la pierna cuadrada profunda esperando a su izquierda. Y cuando Gareth Delany cayó en el 13º over y la puntuación de Irlanda era de 59, un final temprano estaba a punto de suceder.

Adair, Dockrell dan esperanzas a Irlanda pero Canadá prevalece

Con la ecuación leyendo 64 de 30 después de 15 overs y solo cuatro wickets en mano, Irlanda necesitaba nada menos que un milagro para lograrlo. Dockrell le dio a Irlanda una oportunidad cuando golpeó a Siddiqui por un cuatro y un seis en el 16º over antes de que Adair produjera un resultado similar contra Sana en el siguiente. Sin embargo, Heyliger mantuvo la calma para solo conceder ocho carreras en el 18º over.

El 19º de Sana se fue por 11, lo que significaba que Gordon tenía que defender 16 carreras en el último over. Y lo hizo con maestría. No hubo bolas llenas, solo lo difícil y no hubo nada que Adair pudiera hacer. Jugó y falló en la primera bola y topó el siguiente. Barry McCarthy entró y golpeó tres veces en diagonal, pero no consiguió mucho.

Y cuando Dockrell falló su vuelta al golpe a long-on en la última bola, comenzaron las celebraciones en la banca de Canadá. Esta fue solo la tercera vez que Canadá había vencido a Irlanda en T20Is. Son el único equipo miembro completo al que han vencido en este formato.

Shreyas Movva bateó sólidamente después de que Canadá cayera a 53 por 4•Getty Images

Irlanda pone a Canadá en problemas tempranos

Antes, parecía que era un buen lanzamiento para ganar para Irlanda con sus lanzadores encontrando movimiento. Adair había atrapado a Navneet Dhaliwal en backward point antes de que Craig Young enviara a Aaron Johnson, atrapado en deep backward square leg. Canadá golpeó seis cuadrangulares en la primera fase, pero una falta de rotación de la huelga significaba que solo podían llegar a 37 por 2 después de los primeros seis.

Young también golpeó directamente después del poderoso golpe, enviando de vuelta a Pargat Singh, antes de que Delany tuviera a Dilpreet Bajwa atrapado y bowled con la puntuación de Canadá después de 8.1 overs leyendo 53 por 4.

Kirton y Movva hacen el movimiento

Kirton ha estado en excelente forma T20I últimamente. Había anotado un medio siglo contra Nepal en el juego de calentamiento de Canadá y otro contra USA en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Y comenzó de manera similar en Nueva York. Junto a Movva, primero estabilizó la entrada de Canadá y luego se lució en los últimos cinco.

Había un estilo caribeño distintivo en el juego de bateo de Kirton nacido en Barbados. Se enfrentó a Young, el lanzador más exitoso de Irlanda hasta ese momento, golpeándolo por dos seis y un cuatro en el 16º over. Movva también siguió adelante con el dúo agregando 75 carreras por el quinto wicket de 63 bolas. Kirton cayó a una corta de otro medio siglo, pero Movva se mantuvo hasta la última bola y Canadá registró la puntuación más alta en Nueva York en esta T20 World Cup.