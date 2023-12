Informe del miércoles: Un éxito y un revés para Ucrania

Ucrania gana y pierde

En uno de los golpes más significativos contra la flota del Mar Negro de Rusia en meses, misiles ucranianos ayer alcanzaron un buque de guerra atracado en Crimea. Pero el éxito se vio empañado por la retirada de la ciudad oriental de Marinka tras una batalla de meses.

El principal comandante militar de Ucrania comparó la lucha por la ciudad con la batalla de tierra arrasada por Bajmut, que cayó en manos de Rusia en mayo. Al igual que Bajmut, Marinka tiene un valor estratégico limitado, pero ahora es un trofeo en ruinas para Moscú.

Horas antes, la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que había destruido el buque ruso, el Novocherkassk. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el buque había sido dañado.

Los acontecimientos subrayan las fortunas divergentes de los dos contendientes.Ucrania ha registrado éxitos navales en el Mar Negro y Crimea. Pero su campaña terrestre está fallando, y Rusia está atacando campos de batalla en el este de Ucrania después de frustrar la contraofensiva de Ucrania.

El panorama general: Ucrania señaló que se estaba preparando para una guerra prolongada contra Rusia. El lunes, el gobierno presentó un proyecto de ley que rebajaría la edad de reclutamiento militar a 25 años en lugar de 27. Los funcionarios militares han dicho que puede ser necesario una movilización a gran escala de hasta 500.000 soldados.

EE. UU. ataca a grupos respaldados por Irán en Iraq

Funcionarios estadounidenses dijeron que los ataques aéreos que Estados Unidos llevó a cabo ayer en Iraq probablemente mataron a militantes y destruyeron tres instalaciones utilizadas por los grupos iraníes para atacar tropas de EE. UU. y de la coalición.

Los ataques fueron en represalia por una serie de asaltos, incluido un ataque con drones horas antes contra la base aérea de Erbil en Iraq. Ese ataque dejó heridos a tres miembros del servicio estadounidense, uno de ellos en estado crítico, dijo un funcionario estadounidense.

EE. UU. culpa a Irán y a las milicias aliadas con este país por una andanada casi diaria de ataques con cohetes y drones contra las tropas de EE. UU. en Iraq y Siria. Estados Unidos intenta utilizar ataques aéreos de represalia para disuadir a dichos grupos evitando una guerra más amplia.

Por separado, Irán dijo el lunes que Israel había matado a uno de sus altos mandos militares en un ataque con misiles en Siria. Israel se negó a comentar directamente sobre la acusación de Irán de que estaba detrás del asesinato.

Pero el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que el país ya estaba “en una guerra de múltiples frentes” y “bajo ataque” desde Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano, Iraq, Yemen e Irán. Dijo que Israel ya había “respondido y actuado” en seis de los siete.

En Washington: Un miembro del gabinete de guerra de Israel, Ron Dermer, planea reunirse con el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, en medio de las divisiones entre EE. UU. y Israel sobre la guerra en Gaza.

Otras actualizaciones de la guerra:

Trump planea una separación comercial de China

Si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca después de las elecciones del próximo año, planea desmembrar las economías de EE. UU. y China y aplicar un nuevo impuesto a la mayoría de los bienes importados.

Ha dicho que quiere prohibir que los estadounidenses inviertan en China, restringir la propiedad china de activos estadounidenses e implementar una prohibición completa de las importaciones de tipos clave de bienes fabricados en China, como electrónica, acero y productos farmacéuticos.

Los planes de Trump han recibido advertencias de expertos en comercio que dicen que los costos los sufrirían los consumidores y productores estadounidenses, y que los planes correrían el riesgo de alienar a los aliados.

¿Cómo monitorean los veterinarios la salud de las orcas salvajes? Con drones recolectores de aliento, cámaras infrarrojas y micrófonos direccionales: herramientas que han desarrollado para realizar exámenes a estos mamíferos marinos de varias toneladas que pueden salir a la superficie durante solo unos segundos a la vez.

Enfocado en África

Celebrando a artistas

Fue un gran año para la industria cultural de África. Lynsey Chutel, nuestro escritor de Resúmenes en Johannesburgo, compartió algunos aspectos destacados y qué ver en 2024.

Ver: Películas africanas independientes como “Goodbye Julia”, que explora las complejidades de la vida en Sudán y Sudán del Sur, fueron celebradas en festivales de cine globales y rompieron algunos récords de taquilla regionales. Los servicios de streaming han llevado a nuevas audiencias a telenovelas y miniseries africanas, como el drama legal nigeriano “Agu” y un drama histórico sobre el rey zulú del siglo XVIII “Shaka iLembe”.

Leer y luego ver: Un género en constante evolución, la fantasía africana se prepara para llegar a audiencias aún más amplias gracias a las próximas adaptaciones cinematográficas. La directora de “The Woman King”, Gina Prince-Bythewood, ha acordado desarrollar una adaptación cinematográfica de “Children of Blood and Bone”, el primer libro de la exitosa serie “Legacy of Orisha” del autor nigeriano-estadounidense Tomi Adeyemi.

Escuchar y bailar: El amapiano, la música de baile sudafricana creada por productores de la Generación Z, resonó en Coachella 2023 y luego en TikTok. “Water” se globalizó y obtuvo una nominación al Grammy para la intérprete Tyla. Con artistas de afrobeats incorporando el sonido en este género ya popular, y un guiño de Rihanna, el amapiano está conquistando las pistas de baile de todo el mundo.

